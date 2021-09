Vrcholný Aston Martin DBX S může dostat motor V12

SUV Aston Martin DBX je už nyní obrovský hit, který jen za první čtvrtletí roku 2021 tvořil více než polovinu prodejů a výrazně tak automobilce pomohl překonat očekávané zisky. Britové ovšem plánují jeho nabídku dále rozšiřovat a oslovit tak ještě širší spektrum zákazníků.

Podle informací britských kolegů už technici pracují na mild i plug-in hybridních verzích prémiového SUV, nejzajímavější informace se však vztahují k vrcholné verzi, která by údajně měla dostat označení DBX S a kterou již automobilka testuje na německém Nürburgringu.

Zde měl pak vrcholné SUV vidět i jeden ze spolupracovníků britského magazínu Autocar, podle kterého měla stále ještě maskovaná verze vozu evidentně větší mřížku chladiče a zvětšené otvory pro přísun i odvod vzduchu. Tím nejzajímavějším ale měl být hutný zvuk, který se prý podobal dvanáctiválcovým modelům DB11 a DBS.

Produkční verze vrcholného modelu by podle kolegů z Autocar mohla dorazit na trh v roce 2023 a kromě výkonného motoru by měla nabídnout i agresivnější bodykit, snížený podvozek nebo výkonnější brzdy. Exkluzivních úprav ale jistě bude daleko víc. Nejzajímavější však bude pohonná jednotka.

Pokud by totiž Aston Martin použil motor V12, například z modelu DB11 AMR, dostal by se na výkon cca 630 koní. Tedy na dosah největšího konkurenta, kterým bude Porsche Cayenne Turbo GT. Tady by do hry ale ještě mohlo vstoupit AMG, od kterého Aston Martin odebírá motory V8.

Super sedan Mercedes-AMG GT 63 S je totiž také schopen nabídnout nejvyšší výkon okolo 630 koní, což by nakonec mohlo znamenat, že Aston Martin místo V12 vsadí na menší motorizaci V8, která bude lehčí a pravděpodobně i levnější.

Motory V12 jsou však pro vozy Aston Martin charakteristické. Ostatně pokud se potvrdí zvěsti, podle kterých Britové testují i dvanáctiválcovou verzi modelu Vantage kupé, pak by jediným Astonem bez nabídky verze s motorizací V12 bylo superauto Valhalla.

Automobilka má ale stále ještě dost času na rozhodování, ostatně jak už bylo zmíněno, vrcholná verze by se měla představit zřejmě až v roce 2023. Do té doby se tak o pohonné jednotce snad dozvíme něco bližšího.