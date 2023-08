Největší novinkou automobilky Volkswagen na právě probíhajícím veletrhu Caravan Salon v Düsseldorfu je nový koncept modelu California, postavený na plug-in hybridním Volkswagenu Transporter T7. Prostor ale dostal i nový Volkswagen Amarok, který se představil jako neohrožený společník dobrodruhů.

Video se připravuje ...

Základem přestavby je vybavenější a do terénu stavěný model PanAmericana, který ale prošel úpravou u německé společnosti Genesis Import GmbH. Už na první pohled tak zaujme terénními pneumatikami BFGoodrich AT na litých kolech Delta nebo zvýšeným podvozkem, díky čemuž si troufne na větší výzvy

Na korbě vidíme hliníkový hardtop s možností otevření bočních oken, ve kterých se může ukrývat další úložný prostor. Korbu zaplnil organizér s šuplíky, který je očalouněn kobercem. Za tradičním víkem korby pak může být speciální do strany odklopná platforma pro rezervu a zřejmě kanystr, případně box na další drobnosti.

Na hardtopu je připevněn výklopný stan se skořepinovou střechou, který by měl odolat i větvím při jízdě v terénu. Po straně pak vidíme markýzu s možností otevření do úhlu 270 stupňů. Pohodlně tak lze zastínit okolí vozu, včetně pracovního prostoru u korby.

Volitelně by měla být dostupná také světelná rampa na střeše nebo sada přídavných světel do předního nárazníku. Terénní úpravy v kombinaci s 3,0litrovým motorem V6 pod kapotou o výkonu 177 kW a pohonem všech kol s uzávěrkou diferenciálu by měly z upraveného Amaroku udělat ideálního společníka na cestách za dobrodružstvím.