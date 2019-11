VW chce nabídnout plně autonomní řízení již v roce 2025

Technologie plně autonomního řízení je důležitým tématem pro všechny světové automobilky, Volkswagen nevyjímaje. Když ale Bernhard Maier, předseda představenstva Škody Auto, nakousl toto téma během představení Octavie, neviděli jsme mnoho souvislostí. Nyní se ale automobilka VW chlubí, jakých úspěchů na tomto poli dosáhla a kam směřuje.

Již od letošního dubna se totiž ulicemi Hamburgu pohybuje flotila pěti Volkswagenů e-Golf, které ověřují technologii plně autonomního řízení z dílny VV v praxi. Každý z vozů je osazen nespočtem senzorů, mezi kterými nechybí 7 radarů, 11 laserů, 14 kamer a 14 ultrasonických senzorů.

Tato soustava dohromady vygeneruje okolo 5 gigabytů dat každou minutu. K jejich zpracování pak slouží speciální počítač v kufru auta, jehož výpočetní výkon odpovídá zhruba 15 běžným laptopům.

V průběhu vývoje testoval Volkswagen své autonomní prototypy e-Golfu v několika fázích. Každá fáze přitom trvala zhruba týden a vozy během ní musely opakovaně projíždět cca 3 kilometry dlouhý úsek speciálně vybrané a silnice, aby se naučily chápat a poznávat své okolí.

„Jako lidé se učíme poznávat své okolí již od dětství. Technologii to však musíme nejprve naučit,“ dodal za Volkswagen Helge Neuner. To však není nic jednoduchého a Alexander Hitzinger, CEO Volkswagen Autonomy, to popsal jako „jednu z největších výzev současnosti.“

Kromě schopnosti naučit poznávat okolí však musí technici připravit i speciální algoritmy, které budou muset plně autonomní vozy připravit na „téměř nekonečné množství dopravních a bezpečnostních scénářů.“ Díky sofistikované technologii a schopnosti vozu komunikovat s městskou infrastrukturou (technologie V2X, poprvé široce dostupná u nového Golfu VIII) však dokážou testovací e-Golfy na vybraných testovacích tratích odhadnout dopravní situaci až s předstihem 10 sekund.

Během minulého měsíce navíc Volkswagen založil dceřinou společnost Volkswagen Autonomy, která by se měla zaměřit právě na vývoj technologií autonomního řízení na úrovni 4 a 5. Ve vývoji těchto technologií však automobilce přijde vhod i její partner ARGO AI, americký start-up zaměřený na vývoj autonomních technologií, do kterého Volkswagen v létě investoval 2.6 miliardy dolarů.

Volkswagen se však při investování do nových technologií rozhodně nedrží zkrátka. Do rozvoje e-mobility, systémů autonomního řízení, nové nabídky mobilních služeb a digitalizace svých závodů plánuje do roku 2023 investovat okolo 44 milionů euro.

Automobilka pak doufá, že plně funkční a odladěný systém autonomního řízení by mohla na trhu nabídnout již okolo roku 2025. Zprvu se však s jeho nasazením počítá především u užitkových vozidel, ať už sdílené mobility, nebo pro přepravu nákladů.