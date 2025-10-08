Stellantis obrací kurz: 10 miliard dolarů pro novou éru výroby!
Po letech šetření a přesouvání výroby za levnější pracovní silou se Stellantis vrací k Americe. Deset miliard dolarů má nejen modernizovat továrny, ale i přetvořit je v páteř nové éry, kde se vedle sebe budou rodit elektromobily, hybridy i klasický muscle car. Jde o největší průmyslový obrat automobilky od jejího vzniku.
Krátce poté, co společnost oznámila zrušení elektrické verze Dodge Charger Daytona SRT Banshee a přesun vývoje zpět ke spalovacím motorům u tohoto svalnatého modelu, přichází poměrně protichůdná zpráva. Stellantis chystá investici 10 miliard dolarů do svých amerických továren, přičemž významná část této částky má sloužit k rozvoji výroby elektromobilů a hybridů.
Zdá se, že Stellantis už nesází výhradně na nízkonákladové přesuny výroby ani na rychlou elektrickou revoluci. Místo toho buduje flexibilní výrobní síť v USA, která má zvládnout paralelní produkci elektrických, hybridních i spalovacích vozidel podle toho, co si vyžádá trh.
Stellantis už dříve investoval více než 400 milionů dolarů do svých závodů v Michiganu, aby je přizpůsobil výrobě elektromobilů a hybridů. Klíčová továrna ve Sterling Heights bude sloužit jako první americký závod, kde se na jediné lince budou montovat jak elektrické, tak konvenční verze pick-upu Ram 1500.
K tomu automobilka zavádí novou modulární architekturu STLA Frame, která umožní vyrábět různé druhy pohonů bez nutnosti oddělených linek – jde o srdce nové strategie.
Kam investice půjde
Velkou roli hraje závod v Belvidere v Illinois, který Stellantis v roce 2023 uzavřel. Nyní se znovu otevírá a bude přestavěn pro výrobu středně velkého pick-upu, přičemž infrastruktura má být připravena i pro montáž elektrických komponent. Továrna se tak nestane jen symbolem návratu pracovních míst, ale i centrem elektrifikované výroby.
Ještě větší objem prostředků poputuje do Michiganu – konkrétně do Sterling Heights, Warren a Dundee. Tyto provozy projdou modernizací, která umožní vyrábět plně elektrický Ram 1500 REV, jeho verzi s prodlužovačem dojezdu i hybridní varianty. Právě zde má vzniknout jádro nové americké sítě Stellantisu, která zajistí, že každá linka dokáže pružně reagovat na aktuální poptávku.
Součástí investice je také rozvoj domácího dodavatelského řetězce. Stellantis plánuje vyrábět bateriové rámy, moduly a další klíčové komponenty přímo v USA, aby snížil závislost na dovozu a posílil stabilitu dodávek. V Detroitu navíc vznikne nový závod Mopar pro výrobu náhradních dílů a dílenských modulů, který rozšíří zázemí elektrifikace i servisní kapacity.
Proč právě teď
Rozhodnutí investovat přichází ve chvíli, kdy se mění geopolitické i ekonomické podmínky. Rostoucí cla na dovoz vozů z Mexika a Kanady ohrožují konkurenceschopnost výroby mimo USA. Přesun kapacit do Spojených států umožní Stellantisu nejen těžit z vládních pobídek pro domácí produkci elektromobilů, ale také posílit vztahy s odbory UAW a americkými politiky.
Důležitým faktorem je i situace na evropském trhu, kde prodeje elektromobilů stagnují a čínské značky přebírají část trhu. Americký trh zůstává ziskovější a investice do lokální výroby elektromobilů zde dávají ekonomický smysl. Stellantis tak sází na pragmatickou kombinaci politické jistoty, domácích dodavatelů a dlouhodobé flexibility.
EV v popředí, ale bez naivity
I když velká část investice směřuje do elektrifikace, Stellantis se nesnaží o radikální přerod. Cílem je spíš evoluce než revoluce. Firma sází na kombinaci elektromobilů, plug-in hybridů a moderních spalovacích motorů, aby dokázala reagovat na proměnlivou poptávku a cenové tlaky.
Nové továrny budou schopné přepínat mezi různými typy pohonů, čímž automobilka minimalizuje riziko, že drahé elektrické linky zůstanou nevyužité. Zároveň se tak vyhne situaci, kdy by byla plně závislá na prodejích EV v době, kdy se trh teprve ustaluje.
Výzvy a realita
Masivní investice přináší i rizika. Výroba v USA je výrazně dražší než v Mexiku nebo v Evropě, a proto bude Stellantis muset spoléhat na automatizaci a vysokou produktivitu, aby si udržel konkurenceschopnost. Vztahy s odbory budou klíčové – především v Belvidere, které je pro UAW politickým symbolem.
Další výzvou je samotná poptávka po elektromobilech. Zatímco menší vozy a SUV se prosazují, segment velkých pick-upů a muscle carů elektrifikaci odolává. I proto Stellantis zrušil projekt Banshee a rozhodl se pro strategii více variant – nikoli pro slepou víru v jeden pohon.
Americký návrat s globálním významem
Deset miliard dolarů, tisíce nových pracovních míst a technologický obrat – to vše ukazuje, že Stellantis už není jen evropsko-americkou korporací na papíře. Skupina znovu upevňuje místo ve Spojených státech, kde má značky s hlubokým dědictvím i budoucí tržní potenciál.
Pokud se podaří naplnit plány v Belvidere a Michiganu, může tato investice znamenat skutečný restart americké výroby Stellantisu. A i když se automobilka vzdala symbolického elektrického muscle caru, její nové továrny dokazují, že elektrifikace zůstává klíčovou součástí její budoucnosti – jen realističtější a udržitelnější, než tomu bylo dřív.
Zdroje: Automotive Manufacturing Solutions, Reuters, The Verge, AP News, Stellantis (tiskové zprávy) │ Foto: archiv