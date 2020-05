VW Tiguan Offroad 2.0 TDI – Vzpomínka na starou školu

Dobrodružně vyhlížející Tiguan Allspace s prvky paketu Offroad je možná fajn, ale vy byste přece jen raději něco poněkud sportovnějšího? I pro vás má Volkswagen řešení. Zvolit si můžete také balíček R-Line, který přidá výrazněji tvarované nárazníky, rozšíření bočních prahů a blatníků, zadní střešní spoiler a minimálně 19palcová kola. K dispozici jsou ovšem také dvacítky. Ke sportovně laděnému exteriéru se samozřejmě hodí také výkonná motorizace, jenže tady aktuálně narazíme na jeden drobný problém. V současném ceníku není moc na výběr, najdeme v něm 110kW zážehovou jedna-pětku, dále dvoulitrový turbodiesel se stejným výkonem a vrcholem je 2.0 TDI vyladěné "jen" na 140 kW. Z ceníku totiž zmizely dvoulitrové "téesíčko" i nafťák 2.0 BiTDI. Ani jeden z těchto motorů už si v konfigurátoru prostě nezaškrtnete. Přesto ještě existuje šance, jak se k víceméně novým vozům s těmito jednotkami dostat. K dispozici je totiž stále několik skladových a předváděcích kusů. Takže jestli vás ani jedna z aktuálně nabízených motorizací po výkonové stránce neuspokojuje, musíte si pospíšit. A jestli vás kromě výkonu zajímá i spotřeba, pak byste svou pozornost měli zaměřit na verzi 2.0 BiTDI. Dvěma turbodmychadly přeplňovaný diesel dává 176 kW a 500 N.m a spojen je výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol. Pokud u vás poznámka o dvou turbech vyvolává myšlenky na výbušné auto s mocným zátahem, pak vás Tiguan možná lehce zklame. Dvojité přeplňování totiž především podporuje plynulé zrychlení a pružnost motoru v prakticky celém spektru otáček, takže především "vyhlazuje" turbodieselový projev. Což ale neznamená, že by za to motor neuměl vzít, naopak, dokáže být velice přesvědčivý. Jen nečekejte nějaký kopanec, zrychlení je hladké a kultivované. A až pohled na rychloměr ukáže, že jedete rychleji, než byste pocitově řekli. Přes působivé dynamické schopnosti si BiTDI uchovává typickou dieselovou vlastnost - umí být úsporný. Jasně, když napíšu, že jsem auto po týdenním testu (zahrnujícím město, dálnice i svižnou jízdu) vracel s průměrnou spotřebou 7,9 l/100 km, asi vás neohromím. Ale Tiguan Allspace BiTDI je poměrně velké a vysoké SUV, které váží více než 1,8 tuny. Testovaný kus navíc stál na 20palcových kolech s pneumatikami o rozměru 235/45. Ve městě se pak spotřeba pohybuje okolo 10 l/100 km, mimo obce a dálnice se dá jezdit pod sedm. Na 240 koní to podle mě není špatné. Tiguan Allspace 2.0 BiTDI se také hezky řídí, zvlášť s příplatkovými adaptivními tlumiči. Mně osobně nejvíc vyhovoval komfortní režim, v němž SUV nepůsobí houpavě, přitom je ale příjemně pohodlné. Občas se sice i v tomto nastavení na rozbité silnici ozvala od kol tupá rána, ale celkově proti schopnostem tlumit nerovnosti nelze mnoho namítat. A také u této verze platí, co výše píše Standa I.: překvapením je přesvědčivé chování vozu v zatáčkách, kde delší Tiguan poměrně zdařile maskuje svoje rozměry a hmotnost - zvlášť když tlumiče přepnete do sportovního režimu, v němž auto znatelně ztuhne.