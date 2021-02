Video: Toyota RAV4 a její multimediální systém. Oldschool, ale vadí to něčemu?

Tmavě červená Toyota RAV4 2.5 Hybrid e-CVT AWD slouží v redakci od podzimu loňského roku a pár tisíc kilometrů už jsme společně absolvovali. Za její volant usedám docela často a musím říct, že je to jedno z těch aut, do kterého se rád vracím.

No a právě pracoviště řidiče je jedním z důvodů. Japonci zatím nepodlehli digitalizaci všeho po vzoru konkurence. Jejich infotainment je vlastně takový oldschool, ale jak jsem zjistil, vůbec mi to nevadí. Hlídání jízdního pruhu netřeba vypínat pokaždé, deaktivovat jej stačí jednou. Pro nastavování teploty tu zůstávají dva obrovské otočné ovladače a fyzická tlačítka pro drtivou většinu funkcí. Stejně tak se Toyota po chvilce experimentování vrátila k tradičním tlačítkům po stranách osmipalcové obrazovky multimediálního systému. Ta sice nepůsobí nejmodernějším dojmem, ale svůj úkol plní na jedničku.

Samotné prostředí infotainmentu je jednoduché a přehledné, reakce na dotyk okamžité. Kaňkou multimédií je především zastaralá grafika a kvalita obrazu. Tady už jsme z konkurenčních interiérů zvyklí na trochu vyšší standard. Ravka sice umí vestavěnou navigaci (v ceníku je za příplatek 20.900 Kč), v našem exempláři ale chybí. Nenechte se zmást tlačítkem Map u obrazovky, tím jen vyvoláte hlášku, že navigace na palubě opravdu není. Ne že by ho snad Toyota zapomněla odstranit, ale používá stejné obrazovky pro modely s navigací i bez. Absence vestavěného navigačního systému mně osobně vůbec nevadí. Zejména od chvíle, kdy se systém naučil podporu Apple CarPlay. Sice zatím zrcadlí jen po drátu, ale to bohatě stačí.

Náš kousek má vyhřívané a ventilované sedačky, funkce se ovládá tlačítky pod panelem klimatizace. Stisknutím modrého tlačítka spustíte ventilaci, červeným zase vyhřívání. V obou případech ve třech stupních intenzity. Tlačítka jsou hezky při ruce, ale kolébkový ovladač se dvěma stupni (například z Aurisu nebo Yarisu) je mi ještě o kousek sympatičtější. Hlavně v těchto lednových dnech, kdy sednete do auta a pokud jste domů přijeli s aktivovaným vyhříváním, zůstane zapnuté pořád.

Přístrojový štít je polodigitální. Má sice uprostřed sedmipalcovou obrazovku, teplotu či palivo ale stále zobrazují analogové ručičky. Pro displej platí to samé, co jsme si řekli u středové obrazovky. Svižný, vcelku přehledný, jen kvalita obrazu průměrná. Pod nastavováním teploty nechybí indukční nabíjení telefonu s pogumovaným povrchem, po kterém smartphone necestuje. A pokud si ho sem chcete jen odložit a nenabíjet, vypnete indukci fyzickým tlačítkem. Kdybych se měl v autě s cenovkou téměř 1,2 milionu korun ještě za něco přimlouvat, byl by to snad jen head-up displej. Ten však v ceníku hledáme marně.

Ve videu jsem vám zapomněl ukázat ještě jeden prvek, konkrétně displej vestavěný do zpětného zrcátka. Ne že by Toyota objevila Ameriku, něco podobného používá už léta Subaru v rámci balíčku EyeSight, přesto je to vítaný doplněk. Můžete používat klasické zrcátko, ale když vám vzadu sedí tři urostlí dospělí a máte vzad špatný výhled, přepnete na kameru a problém je vyřešen.

A potěšila mě ještě jedna věc. Když si na obrazovce vyvoláte 360stupňový obraz kolem vozu, můžete si v nastavení vybrat barvu vašeho auta. Já vím, je to maličkost, detail, pro někoho možná blbost. Ale přijde mi zvláštní, když se ta která automobilka pyšní svým skvělým multimediálním systémem a v nastavení vozu nebo mobilní aplikaci není sladěna barva vašeho auta s vyobrazeným vozem. Když to tak po sobě čtu, asi je to fakt nějaká moje úchylka… Více se s infotainmentem seznamte ve videu přiloženém výše. A dole přidávám ještě krátký spot z Instagramu @auto.cz, kde si můžete prohlédnout právě ono 360stupňové zobrazení.