Jak jednoduše zaplatit za parkování mobilem? Otestovali jsme aplikace!

Spousta studií hovoří o tom, že ve Švédsku se může hotovost do dvaceti let vypařit úplně: stojí za tím rostoucí obliba placení kartou a čím dál tím více také mobilem. Byť za skandinávským trendem Česká republika trošku zaostává, tento fenomén sílí rovněž i u našinců. Nota bene s přihlédnutím k řádění čínské chřipky, jež bezkontaktní tendence ještě posílila. Trend se samozřejmě nevyhnul ani parkování. Otravné přehrabování drobáků v peněžence a následné nehygienické mačkání tlačítek lze šikovně nahradit. Čím? Jednak placením prostřednictvím webových stránek. Daleko pohodlnější to ovšem je telefonem, respektive mobilními aplikacemi. S nimi již zaplatíte v drtivé většině českých měst. Otestovali jsme pro vás ty nejrozšířenější a nejlepší. Které to jsou?

Parkovací lístek (parkovacilistek.cz)

Na úvod začněme s jakýmsi hybridem – placením přes telefon bez nutnosti použití mobilní aplikace. Služba Parkovací lístek usnadňuje parkování ve více než v sedmdesátce tuzemských měst: stačí k tomu de facto jedna SMS. Jak funguje? Donutí vás z automobilu vystoupit a jít k automatu, kde naleznete potřebné informace k textové zprávě (úhradě). Opíšete kód města, registrační značku automobilu, předpokládanou dobu ponechání vozidla a pošlete na příslušné číslo. Vzápětí obdržíte SMS parkovacího lístku. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se nemusíte nervovat s návratem k vozu, pokud si budete chtít parkování prodloužit. Vše obstaráte opět přes SMS, navíc v textovce stále máte čas, kdy přesně parkování končí. Jedná se tak o dobrý předstupeň přechodu k mobilním aplikacím.

Plusy Jednoduchost a možnost prodloužení parkování na dálku Minusy Nelze platit kartou Známka 2

Aplikace eParkomat

K dalšímu parkovacímu pomocníkovi již potřebujete chytrý telefon. Mobilní aplikaci eParkomat stáhnete zdarma na Google Play i na App Store. Je velmi přehledná, rovnou se vám hezky ukážou po zapnutí sdílení polohy nejbližší parkoviště včetně cen a taktéž obsazenosti, což velmi kvitujeme. Bláhově jsme čekali, že se obsazenost ukáže rovněž u jednotlivých parkovacích zón při projíždění Prahou – v bezplatné verzi ovšem tato funkce chybí. I tak patří k jedněm z vůbec nejlepších.

Plusy Přehlednost a intuitivní ovládání Minusy Některé funkce jsou zpoplatněné Známka 1-

MPLA

MPLA nebo také Virtuální parkovací hodiny má být nejpoužívanější mobilní aplikací v ČR. Má registraci ČNB a stojí za ní bývalý ředitel českého zastoupení Nokie Petr Kasa. Funguje velmi jednoduše – stačí spárovat platební kartu včetně CCS nebo Axigon a registrační značku auta. Pro ty, co často vozy střídají, je to ovšem komplikace navíc. Po zaparkování stačí otevřít aplikaci a najde si sama číslo zóny včetně aktuální ceny – zmatek do toho vnáší Praha, která pomocí přenosných značek sem tam zóny přečísluje. Pak vám sice mobil nějakou ukazuje, ale nesedí s realitou. Aplikaci to ale těžko vyčítat…

Aplikaci najdete jak na App Store, tak na Google Play.

Plusy Jednoduchá obsluha a možnost prodloužení parkovací doby Minusy Pokud obec přečísluje zóny, nesedí to s aplikací Známka 2

Aplikace ParkSimply

Službu eParkovat lze vnímat jako vylepšenou verzi aplikace Parkovací lístek. Opět je zdarma ke stažení pro telefony jak s operačními systémy Android, tak iOS. Pro přihlášení je třeba zadat telefonní číslo a následně zvolit příslušné město. Načež se zvolí platební metoda – prostřednictvím karty, či SMS. Poté se vybere parkovací zóna buď sdílením polohy, přes naskenování kódu QR, nebo ručním zvolením zóny, a vyťuká se registrační značka. V aplikaci se ukládají platby, jež můžou usnadnit opětovné parkování. Jen se tam občas neukážou úplně všechny.

Plusy Placení přes SMS nebo kartu Minusy Občas neuloží všechny uskutečněné platby Známka 2-

Aplikace Citymove

Citymove stáhnete na chytrých telefonech znovu zdarma. Aplikace pomáhá s dopravou po Praze obecně. Neb obsahuje chytrý, a především přehledný plánovač tras, jenž umí nakombinovat více dopravních prostředků. Spojí tak kupříkladu jízdu s MHD či sdíleným skútrem nebo autem. A v této multifunkční aplikaci nechybí ani parkovací pomocník – aplikace využívá služby MPLA, které věnujeme speciální pozornost. Automobil tak můžete zaparkovat a díky řadě vychytávek se bleskově přesunout jinam.

Aplikaci najdete jak na Google Play, tak na App Store.

Plusy Multifunkčnost Minusy Složitější ovládání Známka 1-

Aplikace Zaparkuju.cz

Zaparkuju.cz stáhnete stejně jako další zmíněné aplikace na operačních systémech Android či iOS zadarmo. Šikovná je v tom ohledu, že si některá parkovací místa lze zarezervovat dopředu. Taktéž se snaží filtrovat parkoviště podle ceny, respektive nabízet ta nejvýhodnější. Dále lze ocenit přehled míst s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a míst pro hendikepované v Praze. Za smutnější však platí aktualizace, kdy přibývání některých zón aplikace nereflektuje, nebo se značným zpožděním.

Plusy Ukazuje v Praze parkování pro ZTP a možnost rezervování míst Minusy Chybí aktualizace nových zón Známka 2

Aplikace Smart4City

Bezplatná aplikace Smart4City je k dispozici zejména ve středočeských městech, kde usnadňuje parkování. Po trochu složitější registraci funguje solidně: zvolí se dané město, přesné místo parkování, čas a klikne se na tlačítko „zaplatit“. Z vlastní zkušenosti se ale vyplatí zapínat polohu, neboť si tím ušetříte výběr města, a stejně tak na vás rovnou vyjede nejbližší dostupné parkoviště, přičemž u některých zjistíte též informace o obsazenosti. Zaslaná notifikace před koncem parkování je pak samozřejmostí.

Aplikaci naleznete jak na Google Play, tak na App Store.

Plusy Zasílání notifikací Minusy Náročná registrace Známka 2

Aplikace park4night.com

Park4night.com platí za skvělého pomocníka pro cestovatele, jejichž „hotelem“ je přes noc jejich vlastní vůz. Snadno v této aplikaci kliknete na lokalitu, kde hodláte přespat, a appka vyplivne seznam několika míst – a přes GPS vás na to zvolené dovede. K tomu, abyste nešlápli vedle, slouží funkce přidávání recenzí, jež jsou navíc na základě vlastní zkušenosti opravdu relevantní. Menší nevýhodu poté tvoří fakt, že aplikace stále není v češtině.

Aplikaci naleznete jak na Google Play, tak na App Store.