Výhodná auta pod lupou: Pět těch nejatraktivnějších!

Toyota Aygo, 209.900 Kč, s odkupem 189.900 Kč

Značka v Česku právě spustila nabídku v rámci edice Best, kde si zákazníci mohou pořídit nejmenší model Aygo pod 200.000 korun nebo dobře vybavenou Corollu sedan pod 450.000 Kč. Aygo 1.0 VVT-i v této edici s paketem Comfort běžně začíná na 254.900 Kč. Sleva 45.000 Kč srazí cenu na 209.900 Kč, dalších 20.000 Kč dolů přináší bonus za výkup stávajícího auta. Zajímavé nabídky jsme našli i na modely RAV4, C-HR nebo ostatní karosářské varianty modelu Corolla, a to i v hybridních verzích. Akční nabídku má Toyota i na užitkové vozy Proace včetně nového modelu Proace City. A v edici Classic nabízí stávající model Yaris za 299.900 korun. Důležité je, že většina vozů je dostupná okamžitě.

Auta do 200 000 Kč v čase 2014 Dacia Logan 164 900 Kč Dacia Sandero 169 900 Kč Chevrolet Spark 173 100 Kč Ford Ka 179 990 Kč Škoda Citigo 183 900 Kč Opel Corsa 184 900 Kč Seat Mii 185 900 Kč Citroën C1 189 900 Kč Dacia Logan MCV 189 900 Kč Kia Picanto 189 980 Kč Peugeot 107 190 000 Kč Fiat Panda 194 900 Kč Toyota Aygo 194 900 Kč Dacia Dokker 199 900 Kč Fiat Punto 199 900 Kč Renault Twingo 199 900 Kč Suzuki Alto 199 900 Kč Suzuki Swift 199 900 Kč Hyundai i20 199 990 Kč Nissan Micra 199 990 Kč 2020 Dacia Logan 169 900 Kč Dacia Sandero 179 900 Kč Dacia Logan MCV 194 900 Kč

Hyundai i30, 299.990 Kč

Za 299.990 Kč je Hyundai i30 jediným hatchbackem nižší střední třídy, který se dá podle oficiálních cen pořídit pod třísettisícový limit. Základní výbava Start se pojí s motorem 1.4 CVVT 73 kW a zahrnuje elektrická přední okna a zrcátka, centrální zamykání, klimatizaci, tempomat, světelný senzor a rádio s ovládáním na volantu. Kromě toho dostanete i zimní kola a sadu bezpečnostní výbavy. Lepší výbava Trikolor vyjde na 329.990 Kč, s motorem 1.0 T-GDI 88 kW pak 349.990 Kč.

Opel Astra, 389.990 Kč

Zbrusu novou akci představil Opel pro model Astra: s výbavou Smile je levnější než základ. Přitom přidává navíc takové prvky jako vyhřívaný kožený volant i sedadla, dešťový senzor či automatické světlomety. Astra Smile je dostupná se dvěma motory. S benzinovým 1.2 Turbo/81 kW stojí 389.990 korun, o deset tisíc korun méně než chudší základní výbava Astra. S dieselem 1.5 CDTi 77 kW vyjde na 449.990 korun, o 36.000 Kč méně. Nabídka platí i pro kombík, ceny jsou o 30.000 korun vyšší, tedy 419.990 Kč, respektive 479.990 korun.

Volkswagen Golf, 349 000 Kč

Hodně výhodnou nabídku teď představuje výprodej skladových vozů Golf, Golf Variant a Golf Sportsvan sedmé generace pro soukromé osoby i firmy. My jsme minulý týden objevili na webu skladovevozy.volkswagen.cz třeba nabídku na Golf 1.0 TSI 85 kW Trendline se zvýhodněním 91.300 Kč, který je tak místo 440.300 k mání za 349.000 korun. „Podobných aut máme víc. Nejenže na ně můžete získat zvýhodnění v řádu desetitisíců, navíc lze vůz financovat úvěrem s opravdu 0% úrokem po dobu až 36 měsíců. Také si můžete vybrat mezi servisem zdarma po dobu pěti let, nebo povinným ručením za 1 Kč po dobu trvání úvěru,“ říká David Valenta z Volkswagenu.

Škoda Karoq, 508.600 Kč, s odkupem 478.600 Kč

Škodovka nabízí hned několik bonusů: třeba „ekologický“ nebo za vůz na protiúčet. V posledních týdnech značka představila akčních řadu 125 let. Ta je dostupná pro modely Fabia, Scala, Karoq a nově také pro třetí generaci typu Octavia, u nějž je k dostání zvýhodnění až 154.600 korun. My jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v edici 125 let koupi Karoqu 1.0 TSI 85 kW Ambition. Ten běžně stojí 555.000 kč, ale u akce 125 let jsme u dealera dostali slevu 9 % a k tomu za protidodávku jakéhokoliv vozu i v nulové hodnotě dalších 30.000 Kč. Auto jsme tak místo za 555.000 korun koupili za 478.600 Kč. Zkoušeli jsme se poptat i u dalších dvou prodejců, nabídka byla stejná, sleva totožná, tedy 9 %. Nepočítali nám náklady na dodání nového vozu a přípravu k prodeji. Protiúčtem odmázli 30.000 Kč za auto, kterému končila STK, a místo prodeje ho poslali na likvidaci. Zařídili sami zdarma i výmaz na dopravním inspektorátu a zaslali zpět zrušený technický průkaz.

Autor: David Šprincl