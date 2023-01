Výroba Alpine A110 může pokračovat až do roku 2026, nástupce už bude elektrický

Značka Alpine byla založena již v roce 1955, v roce 1995 ale vozy, jejichž jméno odkazovalo na evropské pohoří, z trhu zmizely. Naštěstí to však nebylo nadobro. Během ženevského autosalonu 2017 byl totiž představen znovuzrozený model Alpine A110, který dokázal obnovit slávu značky a stal se hlavním symbolem jejího návratu.

Za uplynulý rok přitom značka Alpine dokázala prodat 3.546 kusů sportovního kupé A110, což představovalo 33% nárůst oproti roku 2021. Skupina Renault, pod kterou Alpine spadá, má navíc se značkou velké plány. Kromě toho, že se stala nástupcem divize Renault Sport, také propůjčila své jméno stáji Renault v závodech Formule 1.

V příštích letech by značka Alpine měla rozšířit svou nabídku o několik modelů, které budou spoléhat na čistě elektrický pohon. Mluví se jak o čistě elektrickém ostrém hatchbacku vycházejícím z novodobého Renaultu 5, tak o dvou elektrických SUV.

Elektrický hot-hatch by měl údajně dorazit v roce 2024, v letech 2027 a 2028 se pak očekává menší a větší elektrické SUV. Menší model by měl sázet především na sportovnost a konkurovat by mohl například i čistě elektrickému Porsche Macan. Větší SUV, které by mělo velikostí konkurovat třeba Porsche Cayenne, by pak mělo sázet především na prémiový segment.

Co ale čeká tradiční sportovní kupé A110? Laurent Rossi, CEO značky Alpine, celkem jasně naznačil, že chce maximalizovat výrobu modelu se spalovacím motorem. V rozhovoru pro Automotive News Europe dokonce uvedl, že jeho výroba by mohla pokračovat až do roku 2026. Podle britských kolegů z Auto Express by pak ve stejném roce měla být představena nová generace A110, která už ale nabídne jen čistě elektrický pohon.

Připomeňme, že stávající model Alpine A110 je osazen 1,8litrovým turbem přeplňovaným čtyřválcem z modelu Renault Megane RS, který pohání zadní kola. Motor, který v závislosti na výbavě nabízí výkon od 185 nebo 221 kW, je vždy spojen pouze s automatickou sedmistupňovou převodovkou. Díky nízké hmotnosti, která se pohybuje kolem 1,1 tuny, ale A110 zrychluje na 100 km/h již za 4,5 až 4,2 sekundy a především nabízí skvělé jízdní vlastnosti.