Výrobce originálních dodávek končí likvidací. Sen o tesle mezi užitkáči se rozplynul

Tenhle bankrot je přímo učebnicový. Společnost Canoo dokázala od investorů získat miliardy, jenže náběh výroby, prodejů a přísunu hotovosti stále nepřicházel.

Firma jen prodělávala a rychle utratila všechnu od investorů vybranou hotovost. Bylo tak potřeba získávat stále nové a nové investory ochotné si pořídit další akcie. Protože to ale nestačilo, bylo třeba si brát rostoucí bankovní půjčky.

Projekt byl každopádně lákavý. Vůz měl futuristický design zvenčí i uvnitř, a zcela se tak odlišoval od konkurence. Nová automobilka tak mezi ostatními vyčnívala.

První investoři kupovali jednu akcii na konci roku 2020 i za víc jak devět tisíc dolarů. Pak ale nastal sešup. V létě 2022 už akcie stála dva tisíce a doklesala i k současnosti, kdy stojí kolem jednoho dolaru. Na burze měla firma v nejlepších časech hodnotu půl miliardy dolarů, dnes ani ne 20 milionů, a to má jen výrobní závod a vybavení hodnotu ve stovkách milionů. Jsou tu zkrátka dluhy, které nebude snadné umořit.

Podobné je to u řady dalších firem, jako je třeba Rivian nebo Lucid. Jsou v situaci, kdy jen příliv dalších peněz od investorů umožňuje jejich pokračování. Tyto firmy zkrátka stále ještě hodně investují do nových produktů a budovaných kapacit, nemají ale ještě dostatečný přísun hotovosti z vlastních prodejů. V momentě, kdy banky přestanou půjčovat a investoři nebudou stát o nové akcie, sesype se takové podnikání, i kdyby úspěch byl hned za dveřmi.

Jedním z důvodů bankrotu je i to, že Canoo nedokázalo získat silného investora. Pár investičních fondů sice nakoupilo kolem procenta akcií, nepřišel ale žádný strategický partner. Žádná automobilka se svými penězi nezkusila nový projekt podpořit.

Nepřišli ani větší zákazníci. NASA si pořídila tři vozidla na dopravu posádek k raketě. Maloobchodní síť Walmart si v roce objednala 4500 dodávek s opcí na dalších deset tisíc. I několik dalších oznámených objednávek bylo řádově v tisících vozů. To ale nestačilo. Dodáno bylo nakonec jen několik vozů.

Podle dřívějších prohlášení bylo potřeba vyrábět alespoň patnáct tisíc vozů ročně, aby vůbec šlo přemýšlet o cestě k ziskovosti. Otázkou zůstávalo, zda je firma vůbec schopna je prodávat v takovém množství za ceny, které by kýžený zisk přinesly.

Problematickým je i to, že byznys užitkových vozidel je více o číslech a méně o emocích. Firmy a podnikatelé si je kupují, aby jim pomáhaly vydělávat. Rozhodují tak hlavně kalkulačky. Ty mají v ruce i zákazníci, kteří mají své zelené cíle, a jsou proto ochotni si za auto do zásuvky připlácet. Jenže ti pečlivě počítají, co a za kolik jim nabízí další výrobci.

Celý tento byznys je vysoce konkurenční. Stačí se podívat na Evropu, kde výrobci raději spolupracují, aby vůbec dokázali uspět. Stellantis je s Toyotou, Mercedes s Renaultem, Volkswagen s Fordem. Pro ostatní je velmi složité se prosadit. Navíc největší zákazníci hledají partnera, který jim zajistí všechno – tedy všechny typy pohonů i všechny velikosti dodávek a ke všemu potřebný servis. Jaké zázemí může napříč Spojenými státy nabídnout Canoo?

Vedení firmy navíc zdůrazňovalo, že je pro ně prioritou kvalita a nechtějí proto nic uspěchat. To sice může naznačovat zodpovědné chování, jenže také to může znamenat, že s produktem byly problémy, které se nedařilo odstranit, a proto se sériová výroba odkládala. To je další problém start-upů. Když má s jedním modelem potíže velká automobilka, stále má přísun hotovosti z prodeje dalších modelů.

Štěstí měl v tomto směru Rivian, u kterého si Amazon objednal 100 tisíc exkluzivních dodávek. To byla i naděje pro Canoo, že i on může najít podobného zákazníka, který by zajistil potřebné objemy. Obchodníci se snažili, ale nedařilo se jim. Nyní je pouze naděje, že některá z automobilek si koupí práva k jednotlivým modelům a začne je vyrábět sama. Získat je může za zlomek toho, co celý vývoj stál.