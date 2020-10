Vysmívané Subaru 360 z roku 1969 se prodalo za šílených 1,2 milionu Kč

Miniaturní Subaru 360 se vyrábělo od roku 1958 celkem třináct let. Výrobní linka továrny Otakita Plant ve městě Óta chrlila jedno auto za druhým, a nakonec k zákazníkům putovalo rekordních 392 tisíc hotových kompaktů velikosti Smartu. Jen pro srovnání – německý král parkování v mezerách má rozvor 1870 milimetrů, zatímco verze 360 má mezi koly délku 1801 milimetrů. Zanedbatelný rozdíl ukazuje, jak drobný model Japonci udali mezi téměř 400 tisíc zájemců.

Mini Subaru za cenu vrcholného Superbu

Lehkonohé Subaru určené přeplněnému městskému provozu navrhoval Shinroku Momose. Letecký a automobilový inženýr volil cestu jednoduchosti a svoji snahu zakončil sériovým provedením 360 o parádní hmotnosti 410 kilogramů. Výsledek zvaný „beruška“ odpovídal předpisům vlády zaměřovat konstrukční snahy na co nejmenší, nejlehčí stroje do zahlcených oblastí lidnatých center.

Cílová skupina zákazníků se našla i na druhé straně planety. Zhruba deset tisíc aut doputovalo do USA, kde se komicky titěrné Subaru 360 dočkalo nelichotivého přijetí jako levná a ošklivá alternativa na automobilovém trhu.

Posměšné komentáře vzaly za své po dokončení aukce zachovalé „berušky“ z roku 1969. Je to pár dnů, co si neznámý investor dovolil vyměnit 50 tisíc amerických dolarů ze svého účtu za vysmívaného imigranta z ostrova Honšú. Přepočtem 1,2 milionu Kč by stačilo na věhlasnější ikony asijské produkce, nicméně dotyčný se spokojil s dvoudveřovým veteránem vyloženě určeným opatrně do města.

Českým pohledem můžeme debatovat o smysluplnosti nákupu, vždyť budget by stačil na Škodu Superb 2,0 TDI 147 kW 4x4 Laurin&Klement. Vnímáním širších souvislostí ovšem pořád platí, že 360 je historicky důležitý milník Subaru. První masově dodávaný model rozhýbal japonské automobilové obrození. Jednalo se o první automobil pro stovky tisíc běžných rodin, hotové synonymum poválečného rozmachu země. Ne nadarmo je jeden výstavní exemplář uložen za sklem v tokijském muzeu dochovaného dědictví minulosti.

Odklepaná suma 1,2 milionu korun je podivuhodná vzhledem k místu prodeje. V Japonsku by se cena Superbu L&K dala snadněji pochopit, ale aukční překvapení pochází z Auburnu ve Washingtonu, kde vůz najezdil od první registrace celkem 20.744 mil (33.384 kilometrů). Vynikající stav je dán celoživotním parkováním v garáži původního majitele od roku 1973 do roku 2011. Druhý vlastník „berušku“ zrenovoval včetně nástřiku do původního laku.

U automobilu, který byl pojetím skoro na jedno použití, je velmi milé vidět krémovou karoserii bez jediného škrábance. Povrch odolávající korozi po renovaci zůstává hladký plný odlesků. Renovace byla vážně důkladná a plně profesionální, dělníci si dali záležet i na červeném interiéru s dominujícím volantem. Tenká obruč zabírá značnou část řidičova pracoviště, které je dále vybaveno v podstatně jen rychloměrem, řadicí pákou a hrstkou ovladačů. Jízda ve dvou musí být velice intimní zážitek, pokud se uvnitř nesejde pár japonského vzrůstu.

Nádherně zachovalé Subaru je poháněno vzduchem chlazeným dvoutaktním dvouválcem EK31 o objemu 356 cm3. Řazení čtyř rychlostí probíhá ručně prostřednictvím transaxle, převody umožňují jízdu maximální rychlostí 97 km/h. Dosažení horní hranice zabere údajně 37 sekund plně sešlápnutého plynu. Na závody to nebude, ale výstavy renovovaných veteránů mohou být tím pravým místem úspěchu jednapadesátiletého Subaru ve stavu aktuálního opuštění autosalonu.