Subaru unikl harmonogram výroby nových modelů, představí BRZ ještě letos?

Snímek odhaluje budoucnost modelové nabídky Subaru až do roku 2024. Nechybí BRZ ani elektromobil.

Na instagramovém profilu Autoguide se nedávno objevila fotografie nevalné kvality, jejíž obsah by měl ale potěšit snad každého příznivce značky se souhvězdím Plejády ve znaku. Na fotografii totiž můžeme vidět budoucí produktovou nabídky značky Subaru až do roku 2024, respektive období zahájení výroby jednotlivých modelů.

Autoguide bohužel nezmiňuje žádné bližší informace, včetně té nejdůležitější: jak se ke snímku dostal? Nikdo tak nemůže oficiálně potvrdit pravost snímku ani uvedených informací, vzhledem ke grafice a zpracování časové osy se ovšem zdá, že se skutečně mohlo jednat o snímek pořízený na oficiální produktové prezentaci značky.

A co na něm tedy můžeme vidět? Pokud jsou informace správné, pak by mělo Subaru již na jaře příštího roku začít vyrábět modely Forester a Outback v dobrodružnější verzi Wilderness. Kromě toho ale Subaru stihne ještě během jara začít vyrábět i zcela nové Subaru BRZ a chybět by neměl ani omlazený Forester.

Na podzim příštího roku by mělo následovat zahájení výroby nového modelu WRX, zatímco výkonnější STI se začne vyrábět až na podzim roku 2022. Podle nepotvrzených informací přitom tradiční WRX nabídne výkon zhruba na úrovni 300 koní, zatímco STI půjde s výkonem až na cca 300 koní.

Na jaře roku 2022 by měl do výroby dorazit dlouho očekávaný elektromobil Subaru, jehož oficiální jméno zatím neznáme. Podle dostupných spekulací se však na jeho vývoji podílí automobilka Toyota, díky jejímuž know-how by se mohlo jednat o velice zajímavý stroj.

Během přelomu jara a léta roku 2022 se navíc očekává zahájení výroby nového Subaru Legacy, Outback & Ascent. Teprve začátkem roku 2023 by pak měla dorazit i zcela nová generace Subaru Impreza. Poslední novinkou v prozatím známé budoucnosti značky by se na jaře 2023 mělo stát Subaru Crosstrek v dobrodružnější verzi Wilderness.

Znovu ovšem připomínáme, že se jedná o předběžná data zahájení výroby. Představení tak může proběhnout s předstihem, díky čemuž bychom mohli BRZ vidět ještě letos, zatímco zahájení výroby může být z různých důvodů naopak posunuto na později.

V současnosti navíc bohužel ani nevíme, se kterými novinkami se vlastně nakonec budeme moci (oficiálně) setkat i na evropských silnicích.