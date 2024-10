Výstava italských aut v Praze: Turín přijel do Troje

Kdo se předminulý pátek odpoledne chystal z metropole odcestovat severním směrem, mohl si připadat skoro jako ve filmech s Mastroiannim. K zoo mířily stovky klasických italských aut. Zámecký park v Troji už počtvrté posloužil jako kulisa ke kulatým narozeninám Fiatu, který stejně jako Opel či Renault slaví letos 125. výročí působnosti. Pořadatelské kluby Fiat Car Classic (FCC) a Fiat klub Praha chystaly akci dlouho a jediné, s čím se nevypořádaly, byly rozmary počasí. Při přejímkách vozů až do půlnoci jsme se necítili jako v prosluněném Toskánsku, podnebí připomínalo spíš deštivý Londýn.

Krátce po sobotním rozednění už do vysušeného zámeckého areálu proudí davy návštěvníků. A rozhodně je na co se dívat. Zaplněné zahrady připomínají automobilový ráj, kde se na stáří ani zemi produkce nehledí. Podstatná je jediná vlastnost: italský původ. Mezi nejstarším a nejmladším vystaveným vozem zeje věkový rozdíl 111 let a na ploše najdete vše, na co si člověk vzpomene: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Autobianchi… „Naším cílem je ukázat kompletní průřez dějinami,“ tvrdí Ondřej Kroutil z FCC.

Našli jsme auto po Karlu Gottovi. Je to automobilový objev století! Lukáš Prejzek Veterán

Ten sem dovezl vlastních osmnáct aut. Deset a více vozů dopravilo dalších šest vystavovatelů. Co jsou proti tomu čtyři, které jsme ve dvou hravě přivezli z Čelákovic během pár hodin…

Mezi auty člověk odhalí, v kolika licencích se italské vozy vyráběly. Ať už polský Fiat 125p, jugoslávská Zastava 1100 či Yugo 45, sovětský žigulík VAZ 2101, nebo španělský Seat 127. S podobnými masovkami kontrastují unikáty karosáren Savio či Vignale, zájem vzbuzuje i kupé Dino s motorem Ferrari V6.

Nejvíc se diskutuje před kupé Alfa Romeo 2000 GT Veloce po Karlu Gottovi, jehož strhující příběh přinesl Svět motorů před dvěma týdny. V zámeckém areálu to však není jediné auto po populárním zpěvákovi. O kus dál stojící temná limuzína Fiat 130 se chlubí unikátním popiskem: „Motor a podvozek pocházejí z bývalého automobilu, jehož majitelem byl Mistr Karel Gott.“ Na ploše stojí také bledě zelený Fiat 500 po Evě Pilarové.

Fiat Grande Panda • Fiat

K autům z Itálie u nás měly známé osobnosti silný vztah, vždyť právě maličká pětistovka se v šedesátých letech těšila obrovské popularitě. „Míval jsem bílou po Jiřím Kornovi,“ vzpomíná jeden z vystavovatelů, jenž dorazil z Moravy.

Jenže největší nadšení ze všech aut v nás vyvolává působivě červený a prvotřídně zachovalý Fiat 131 Mirafiori s původními značkami. Jako zánovní ho kdysi vlastnil herec Jiří Štěpnička. Charismatický hlas Indiany Jonese a Stevena Seagala sem navíc osobně dorazil, aby se po dlouhých desetiletích se svým někdejším vozem opět setkal. Krásným stavem auta, o něž se poctivě staral, je unešený. Více prozradí v rozhovoru, který přineseme už za dva týdny.

TEST Fiat 600e La Prima – Stylovka, která vás svléká Marek Bednář Testy

Víkend pod italskou vlajkou uplynul, jako by snad ani nebyl. S úderem nedělní šestnácté hodiny se zámecký areál opět vyprázdnil. Drtivá většina účastníků se rozjela do různých koutů naší vlasti, někteří až na Slovensko či do Německa – na podvalnících i po svých kolech. „ Nejdelší trasu po vlastní ose má za sebou slovenský Fiat 850, když se čtyřčlennou rodinnou posádkou urazil 500 km,“ přidává perličku Ondřej Kroutil.