Vzpomenete si na něj? Mercedes-Benz CL (C215) letos slaví 25 let

Na letošním Ženevském autosalonu jsme si posteskli nad úpadkem kdysi významné evropské automobilové výstavy. V minulosti se tam každoročně představovaly až desítky nových aut, ale letos byste opravdu zásadní novinky zvládli spočítat na prstech jedno ruky. V roce 1999, před čtvrtstoletím, však byla Ženeva úplně jiná. Současně se tam odhalilo Ferrari 360 Modena, první Pagani Zonda, Porsche 911 GT3 (996), a dokonce i tehdy nejluxusnější kupé od mercedesu.

Už je tomu dlouhých 25 let, co Mercedes-Benz na autosalonu v Ženevě oficiálně představil dnes už lehce zapomenuté luxusní kupé CL generace C215. Vlajkové kupé ze Stuttgartu na samotném konci devadesátých let navázalo na dvoudveřovou variantu kultovního „mamutu“, Mercedes-Benz třídy S generace C140, a techniky zakládalo na tehdy nejmodernějším „eSku“ generace W220, když technici zkrátili rozvor náprav o 203 milimetrů.

Mercedes-Benz CL přijel na svět s nejmodernější technikou značky své éry. Značka dodnes uvádí, že největší inovací modelu byl systém Active Body Control, který díky vysokotlaké hydraulice o tlaku 200 barů a výkonným senzorům minimalizoval náklony karoserie ve všech směrech. Inženýři automobilky tuto techniku vyvinuli v devadesátých letech a na modelu CL generace C215 otevřeli novou kapitolu jízdního komfortu.

I když Mercedes-Benz se čtyřmi kulatými světlomety byl opravdu velkým kupé, byl menší než jeho předchůdce. Byl o 72 milimetrů kratší, 55 milimetrů užší, 54 milimetrů nižší a měl rozvor náprav kratší o 60 milimetrů. Automobilka navíc vsadila na lehkou konstrukci z vysokopevnostní oceli, hliníku, hořčíku a plastu byla novinka mezigeneračně lehčí o 340 kilogramů.

Vlajkové kupé mercedesu se koncem devadesátých let představilo s osmiválcovými i dvanáctiválcovými motory, přičemž postupně byly dostupné s přeplňováním turbodmychadly i kompresorem. Sběratelsky nejvzácnější variantou je CL 63 AMG s atmosférickým 6,3litrovým motorem V12. Automobilka jej vyráběla pouze v listopadu 2021 a na evropském a asijském trhu prodala pouhých 26 kusů.

V roce 2000 pak továrna začala vyrábět vzácnou speciální edici CL 55 AMG „F1 Limited Edition“, kterou vyrobila v pouze 55 kusech odpovídajících specifikaci safety caru pro šampionát Formule 1 v tomto roce.

Mercedes-Benz CL se v letech 1999 až 2006 stal úspěšnou kapitolou v historii značky. Automobilka vyrobila celkem 47.984 kusů a nejúspěšnějším modelem se stal ten základní. Standardního Mercedesu-Benz CL 500 s atmosférickým motorem V8 se prodalo 32.224 kusů. Hned v roce 2006 se nástupcem modelu CL stala nová třetí generace. Už první „mamut“ se totiž krátce označoval za první generaci.