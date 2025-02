Za volantem nového Subaru Forester: Nižší výkon, jízdně ale stále špička

Nejnovější vydání Subaru Forester se představilo již v listopadu 2023. Přednost ovšem dostali zákazníci v severní Americe, která je pro japonskou automobilku největším trhem. Evropa naopak dost paběrkuje.

Ostatně loni zde bylo prodáno necelých 25 tisíc aut (v Česku bylo v tomto období zaregistrováno 841 exemplářů této značky). Ve Spojených státech takového výsledku Subaru přitom dosáhne za jeden týden. Na druhé straně Atlantiku totiž Japonci celkově prodali 667.725 aut, přičemž forester byl se 175.521 vozy druhým nejúspěšnějším modelem značky. Lepší bylo pouze Subaru Crosstrek (181.811 kusů). I proto jsme si v Evropě na příchod šesté generace Subaru Forester museli chvilku počkat.

Na první pohled zamrzí velmi omezená nabídka pohonů. Zatímco v USA se mohou těšit na nový hybrid se čtyřválcem o objemu 2,5 litru a systémovým výkonem 145 kilowattů, Evropané se musejí smířit se známým atmosférickým plochým dvoulitrem, kterému pomáhá 12kilowattový elektromotor. Ten byl ve starším vydání spíše do počtu. Jízdu na elektřinu umožňoval jenom na několik málo desítek metrů, navíc pouze v případě opravdu velmi jemného sešlápnutí plynového pedálu.

Novinka ovšem dokáže z trakčního akumulátoru dostat větší porci energie, byť jeho kapacita 0,6 kWh zůstává totožná jako dosud. Forester se tudíž umí například v garážích chvíli pohybovat bez spalovacího motoru. Zvládá také dlouhé plachtění, pohon zvaný e-Boxer zkrátka uživatelsky funguje mnohem lépe, byť nízkou spotřebu od něj nečekejte. Je v jádru spíše mild-hybridem, než klasickým hybridem. Navíc kvůli nízkému výkonu 100 kW a točivému momentu pouze 182 Nm se plochý čtyřválec často pohybuje nad 3000 otáčkami, což efektivitě příliš nesvědčí.

Motor je ovšem skvěle odhlučněn, do kabiny proto hluk proniká jen velmi tlumeně. Co by za to některé prémiové modely s diesely daly. Pochválit musím také dynamiku, byť například zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,2 s vypadá „hrozivě“.

Forester je totiž pocitově dostatečně svižný. Srovnal bych to s Peugeotem 5008 1.2 Hybrid 136, jehož test jste si mohli přečíst před několika dny. V obou případech jsem byl sice skeptický, ve většině situací si ovšem oba výkonově skromné pohony poradily překvapivě dobře.

Na druhou stranu SUV od Subaru váží přes 1,7 tuny, navíc má 220milimetrovu světlost a na výšku měří 1730 mm, tím pádem i má horší aerodynamiku, takže zejména při vyšším zatížení kabiny i samotného pohonu se musíte smířit s kompromisy. Na ty jsou ale majitelé většiny subaru z posledních let zvyklí. Obvykle se navíc jedná o starší řidiče, kteří nepotřebují závodit ani trhat rychlostní rekordy.

Přesto z auta cítíte, že by bez větších úprav zvládlo i dvojnásobnou porci síly. Jestliže netrpělivě čekáte na uvedení výše zmíněného hybridu, musím vás zklamat. Do Evropy se velmi pravděpodobně nedostane. Podvozek je přitom naladěn tak dobře, že by si pořádný pohon zasloužil.

I na 18palcových kolech je SUV velmi komfortní a kultivované. Přes nepříliš hladké silnice v okolí Bělé pod Bezdězem se Subaru Forester neslo naprosto suverénně. Je tuhé, zároveň ale poddajné, takže rázy nepřenáší skrze karoserii do kabiny, ale téměř dokonale je tlumí. Potěší i lehčím, ale velmi přesným řízením a skvěle nastavenou bezestupňovou převodovkou Lineartronic. Ta se snaží udržovat čtyřválec v ideálních otáčkách, abyste se vyhnuli „mrtvému“ pásmu s nedostatkem síly. Zbytečné vytáčení se nekoná.

Subaru Forester - Technické údaje a ceník 2.0 e-Boxer Zdvihový objem [cm3] 1995 Výkon [kW] 100 Točivý moment [N.m] 182 Převodovka CVT Max. rychlost [km/h] 188 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,2 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 8,1 Vnější rozměry [mm] 4670 x 1830 x 1730 Rozvor [mm] 2670 Světlá výška [mm] 220 Pohotovostní/užitečná hmotnost [kg] 1693-1739/446-492 Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg] 750/1870 Zavazadlový prostor [l] 508-1731 Active [Kč] 1.025.000/985.000* Comfort [Kč] 1.100.000/1.040.000* Field [Kč] 1.190.000/1.150.000* Touring [Kč] 1.255.000/1.235.000* *Akční zaváděcí ceny

Subaru vedle klasických silnici nezapomnělo ani na chování v terénu. Se zasněženým a zledovatělým povrchem offroadového okruhu v areálu Adventure Land v Bělé pod Bezdězem, kde obvykle trápíme třeba pick-upy, si forester poradil bez větších obtíží. Občas sice bylo nutné motor dostat až do červeného pásma, SUV si ovšem poradilo i se strmým stoupáním, které bych v aktuálních podmínkách nezvládl ani vyběhnout.

Oficiální ceník nové generace vůbec poprvé startuje nad milionem korun. Tuzemské zastoupení Subaru ovšem zároveň představilo akční zaváděcí ceny, které nejsou příliš vzdálené těm u předchůdce. Nejlevnější verze Active aktuálně vyjde pouze o 20 tisíc dráž. Vyšší Comfort je překvapivě výhodnější u nové verze (1.040.000 vs. 1.080.000 Kč). Nová linie Field, která sází na outdoorovější charakter Subaru Forester, po zlevnění vychází na 1.150.000 korun.