Za volantem Omody 9 přímo v Číně: Tak kolik že je těch koní?!

Smršť čínských novinek, kterou do Evropy v posledních měsících valí čínským státem vlastněný koncern Chery, má docela velký potenciál jednoho pořádně zmást. Dobře aspoň, že není tak těžké je od sebe rozeznat, alespoň vizuálně.

Téměř 4,8 metru dlouhé SUV s názvem Omoda 9 je nejvíc poznat svým světelným podpisem na přídi. Nejde o linku napříč její šířkou, nýbrž o svislé části v rozích. Pokud o ní něco víte, zejména, jaký má výkon, také může zarazit, že vstup vzduchu k chladiči není zas tak velký, jak by jeden čekal.

Totiž, Omoda 9 SHS nabízí kombinovaný výkon 537 koní, tedy 395 kW, a 650 newtonmetrů točivého momentu. S polskou cenou od 220 tisíc zlotých, tedy 1,29 milionu korun – česká cena zatím neexistuje – je to nejlevnější cesta k takovému výkonu. Zmiňovaný kodiaq iV je sice se základní cenou 1,175 milionu korun levnější, ale ne o tolik, a má 204 koní (150 kW) a pohon jen přední nápravy.

Na plnohodnotné měření dynamiky ani detailní zkoušky pohonu SHS – Super Hybrid System, jak značky Omoda & Jaecoo říkají svému plug-in hybridu – nemám na čínské prezentaci prostor. Uvnitř Omody 9 trávím jen několik minut, a z toho ještě ne všechny za volantem.

Řídili jsme Omodu 7 SHS, která míří do Česka: Komfort, výkon a snad i dobrá cena Marek Bednář Novinky

Přední náprava dominuje

„Má už poměrně dost síly,“ zapsal jsem si do poznámek poté, co jsem na výjezdu ze zatáčky přidal trochu víc plynu a „devítka“ ochotně protočila jedno přední kolo, než zasáhl stabilizační systém. Pohon všech kol tu není klasicky mechanický – vpředu pracuje výborně utlumená zážehová patnáctistovka spolu s elektromotorem a toto kombo dává víc síly, než putuje na zadní kola z jejich vlastního elektromotoru.

Převodovka pod přední kapotou principielně funguje podobně jako eCVT Toyoty, není tu žádný hydrodynamický měnič točivého momentu, ani vidličky, které by posouvaly ozubená kola pro správný rychlostní stupeň. O patřičný převodový poměr se stará pomocný elektromotor. Reakce na povely plynem jsou tedy docela rychlé – i proto, že o pohon se stará primárně elektromotor.

Základem pohonného ústrojí je velmi kultivovaná zážehová patnáctistovka s turbodmychadlem, běžící v Millerově cyklu, která sama dává 143 koní (105 kW) a 215 Nm. Automobilka se chlubí efektivitou 44,5 %, samozřejmostí je přímé vstřikování paliva. Zbytek do celkových 449 koní přidávají dva hnací elektromotory, které taky jsou ve většině jízdních situací jediným pohonem vozu.

Čerpají energii z baterie o kapacitě 34,5 kWh, která je umístěná v podlaze a má stačit na 145 km jízdy a je možné ji nabíjet i stejnosměrným proudem u rychlonabíječek, a to výkonem až 70 kW. To znamená dobití baterie z 20 na 80 % do půl hodiny. Celkový dojezd na plnou baterii i nádrž benzinu má být podle automobilky 1.100 km.

1400 km po Číně: Projeli jsme ambiciózního konkurenta Škody Kodiaq. Chystá se do Česka Michal Dokoupil Novinky

Prémiový interiér

Hned po nasednutí na palubu Omody 9 mě zaujala barevná kombinace interiéru. Červená kůže tu je nejen na sedačkách, ale stejnou barvu – patrně to už ale bude jiný, levnější materiál – vidíme také na dolní části palubní desky a velkých částech dveřních výplní. Obecně materiály na první dojem působí kvalitně, skoro by člověk řekl, že až prémiově.

Tomuto dojmu přidávají také tři knoflíky pro ovládání klimatizace na předním konci kovově působícího rámečku, který vyplňuje krycí roleta držáků nápojů. Takovéhle věci nejen z evropských aut často mizí kvůli úspoře výrobních nákladů.

Volič převodovky byste na středové konzole hledali marně. Některé ovládací prvky, jako např. štelování sedačky na dveřích nebo právě systém páček pod volantem, Chery pro značky Omoda & Jaecoo okoukalo u Mercedesu. To je ale dobře, přinejmenším z mého pohledu – když už si půjčujete nápady, berte rovnou od těch nejlepších.

O zobrazování se starají dva 12,3“ displeje, opticky spojené na panelu na palubní desce. Tuhle „fošnu displejů“ opět beru za nápad vypůjčený od evropských či jihokorejských automobilek a nejsem jejím velkým fanouškem. Designově však do jinak poměrně subtilní palubní desky docela dobře zapadá.

Řídili jsme iCaur V23. Stylový elektrický offroad přijede i do Česka Marek Bednář Novinky

Prostorností interiér boduje, a to zejména na zadních sedačkách, kde mám místa habaděj; zadní opěradla tu nabídnou elektrické naklápění. I kufr je velký; možná ne zrovna hluboký a kvůli hodně skloněnému zadnímu oknu ho na výšku ani tak příliš nenaložíte, ale je docela dlouhý. Pod podlahou jsou šteláře na drobnosti, nikoliv prostor pro alespoň dojezdovou rezervu, a elektrické páté dveře jsou samozřejmostí.

Kde však mám s Omodou 9 problém, je výhled zpoza volantu, a to hlavně kvůli tomu, že nevidím ven přes vnitřní zrcátko. Není to ani tak problém vnitřního zrcátka samotného, jako toho, že se řidičova sedačka nedá stáhnout dostatečně dolů. I v nejnižší pozici je zezadu dobře 10 cm místa na podstrčení nohou; kdybych si mohl sedačku stáhnout o těchto pár čísel níž, zásadně by to výhledu z vozu pomohlo.

Co naopak pomáhá už teď, je 540° kamerový systém kolem vozu. Samozřejmě i v Číně má kruh stupňů 360; těch posledních 180 je, hádám, zobrazení výstupu kamery na pravé straně vozu, která vám při zapnutém blinkru ukáže prostor kolem pravého předního kola. Kéž by takovýto systém mělo víc aut.

Omoda 7 SHS - První dojmy • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Za kolik v Česku?

Omoda 9 s pohonem SHS přijde i na český trh. Mělo by k tomu dojít v září letošního roku, tedy za nějaké čtyři měsíce. V jaké to bude ceně, zatím těžko říci – v Polsku stojí zmíněných 220 tisíc zlotých, tj. 1,29 milionu korun, ve Španělsku začíná na 39.900 eurech, což je 995 tisíc korun.

Samozřejmě bude záležet na výbavě a ta je v Polsku jediná. Velmi bohatá, nutno dodat – kromě středového airbagu mezi předními sedačkami obsahuje i adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu a asistent pro jízdu v zácpě, samočinné parkování, sledování příčného provozu, LEDkové adaptivní světlomety, elektricky výsuvné kliky, 20“ kola, adaptivní odpružení, ambientní osvětlení, masážní sedačku řidiče s pamětí či head-up displej s rozšířenou realitou.

Omoda 9 SHS - Základní technická data Spalovací motor 1.499 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbodmychadlo Elektromotor po jednom na přední a zadní nápravě Pohon 4×4, zadní kola poháněna pouze elektromotorem Nejvyšší výkon a toč. moment zadního elektromotoru 175 kW (238 k)/310 Nm Nejvyšší kombinovaný výkon a toč. moment 395 kW (537 k)/650 Nm Převodovka samočinná planetová s pomocným elektromotorem, 3 virtuální stupně Trakční baterie Li-NMC, 34,46 kWh Nabíjení AC 6,6 kW, 5 h 30 min (30-100 %) Nabíjení DC 70 kW, 25 min (30-80 %) Zrychlení 0-100 km/h 4,9 s Nejvyšší rychlost 180 km/h Spotřeba (WLTP) 1,7 l/100 km Délka × šířka se zrcátky × výška 4.775 × 1.920 × 1.671 mm Rozvor náprav 2.800 mm Objem zavazadelníku 660/1.783 l Pohotovostní/nejvyšší hmotnost 2.195/2.717 kg Brzděný/nebrzděný přívěs 1.500/750 kg Základní cena testované varianty v ČR zatím nestanovena

Zdroj: Autorský text s využitím informací od Omoda & Jaecoo PL | zdroj foto: Omoda | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz