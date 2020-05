Záchrana Nissanu v Evropě? Zřejmě konec sporťáků a důraz na SUV

Není žádným tajemstvím, že automobilka Nissan v současnosti není v nejlepší kondici. Její pověst utrpěla po zatčení bývalého předsedy správní rady Carlose Ghosna a v poslední době ji trápí i poměrně nízké prodeje.

Řešením by se měla stát poměrně rozsáhlá restrukturalizace, která by měla během tří let situace stabilizovat a obrátit k lepšímu. Její prezentace je sice naplánována až na 28. května, díky třem anonymním zdrojům, které poskytly rozhovor pro agenturu Reuters, však již nyní známe její hrubé obrysy.

Podle v současnosti dostupných informací by měl Nissan upevnit svou pozici na evropském trhu především důraznější orientací na SUV a užitkové vozy, velkou roli by ovšem měla sehrát i bližší spolupráce s automobilkou Renault, se kterou tvoří japonská automobilka alianci.

Co by se tedy mělo změnit? Začněme od britského závodu Nissan v Soutlerland, který by měl přejít ze tří denních směn pouze na dvě. Současně by se však závod měl stát klíčovým pro výrobu SUV – a to nejen automobilky Nissan. Současná produkce SUV modelů Nissan Qashqai a Juke by se totiž do budoucna mohla rozšířit i o výrobu SUV modelů Renalut Captur a Kadjar, pod jejichž karoseriemi nalezneme stejnou platformu.

Horší vyhlídky má ale španělský závod Nissanu v Barceloně, který v současnosti vyrábí pick-upy Nissan Navara, Renault Alaskan a brzy definitivně ukončí výrobu Mercedesu X-Class. Tento závod by totiž mohl být od budoucna uzavřen, což by znamenalo ztrátu až 3.000 pracovních místu.

Dělení prací

V rámci restrukturalizace by si navíc Nissan mohl s Renaultem rozdělit úkoly na evropském trhu podle schématu „vůdce/následovník“. Japonská automobilka by se přitom měla stát vůdcem ve vývoji nových SUV a crossoverů, vybavených spalovacími, hybridními i čistě elektrickými motorizacemi. V oblasti užitkových vozů by se pak vůdcem stal Renault a Nissan by měl roli následovníka.

Toto rozdělení rolí, se kterým měl přijít současný ředitel Nissanu Ashwani Gupta a které údajně vzbudilo mezi členy představenstva velký zájem, by mělo oběma automobilkám usnadnit sdílení technologií a výrobních kapacit, obě by však mohly vyvíjet technologie a produkty samostatně, díky čemuž by obě automobilky zůstaly nezávislé a snadno rozlišitelné.

Součástí plánu by ovšem mělo být i výrazné zúžení nabídky Nissanu, ze které by mohly vypadnout modely jako 370Z, GT-R nebo Navara. Hlavními pilíři nabídky by pak do budoucna měla být především SUV Qashqai, Juke a X-Trail, ke kterým by se měl do budoucna přidat i elektrický crossover vycházející z konceptu Ariya. Nabídku by pak měly doplňovat menší městské vozy a užitkové vozy od Renaultu.

Zásah do evropského působení Nissanu tak bude citelný, ale zřejmě nevyhnutelný. Prodeje v Evropě totiž tvoří pouze 1/10 z celkového globálního byznysu automobilky a šance na zvýšení ziskovosti jsou podle jednoho ze zdrojů jen velmi malé. Přesto chce automobilka v regionu zůstat, aby dokázala držet krok s různými regulacemi a zůstala tak technologicky konkurenceschopná.