Žádný strach, Toyota stále vyvíjí nové spalovací motory!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Japonská automobilka Toyota je známá svým odměřeným postojem k elektromobilům, který razí zejména vnuk zakladatele, někdejší generální ředitel a dnešní předseda dozorčí rady Akio Tojoda. Ten se nechal nedávno slyšet, že elektromobily nikdy nepřekročí 30 % globálního trhu.

Čerstvě na konferenci potvrdil plány na „významný projekt na vývoj motorů“, a to před dvěma stovkami korporátních manažerů a vedoucích. Připomněl také, že na tokijském autosalonu před nedávnem „využil příležitosti, aby všem sdělil, že zůstaneme u spalovacích motorů“.

Video se připravuje ...

Důvody podle něj nejsou jen v trhu nových aut, ale i v trhu práce. „Kdybychom najednou přešli na elektromobily, jsem si jist, že těch 5,5 milionu lidí v japonském automobilovém průmyslu, kteří celý život pracovali na motorech, by se ptalo ‚K čemu to všechno bylo?‘ Někteří z našich subdodavatelů pro spalovací motory už dnes nemůžou získat půjčky od bank,“ odpověděl na jeden z dotazů novinářů po konferenci.

Předpovědi, že přechod na elektromobilitu ohrozí stovky tisíc, ne-li miliony pracovních míst napříč Evropou, se objevují ze stran automobilek, odborů i různých analytiků již řadu let. Týká se to samozřejmě zejména těch ekonomik, v nichž výroba a export aut tvoří významnou část hrubého domácího produktu. To je např. ta česká, německá nebo slovenská.