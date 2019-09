Ze Škody Favorit se stává sběratelský kousek. Jedním takovým jsme se svezli

Konstrukce Škody Favorit na samém sklonku totality byla asi největším vzepětím produkce osobních automobilů v celém RVHP. Podařilo se tehdy navrhnout vůz, který v prvních letech hlavními parametry nezaostával za nejlevnějšími variantami malých evropských aut - například Fordu Fiesta, Fiatu Uno či Volkswagenu Polo. Původní záměr byl asi o třídu výš, ale v tomto ohledu už modely jako Volkswagen Golf II, Renault 19, Citroën ZX či Opel Astra nastavily laťku příliš vysoko.

V každém případě v normalizační šedi osmdesátých let byla senzací už avizovaná příprava konkurenceschopného vozu, natož pak jeho skutečné představení. Nakonec historek, jak se na pouhé zapsání do pořadníku stály fronty i přes noc, jsme už přinesli vícero.

S pádem železné opony a otevřením hranic vůz velmi rychle zastaral. Ekonomicky vyčerpaný výrobce sice dobře zvládl základní konstrukci (o čemž je i naše dnešní video), ale těžko dotahoval kvalitu, a tak folklórem byly rachot plastů, kroutící se dveřní výplně, materiály poškozené sluncem, blikající zadní světla kvůli takzvaným kontaktním piánům a mnoho dalšího. A už vůbec nebyl schopen zavádět prvky, které Češi rychle uviděli v západních autech a okamžitě po nich zatoužili - jmenujme klimatizaci, posilovač řízení, tempomat či vyhřívané sedačky.

Na mnohé z toho došlo až u následující a z favorita vycházející felicie (od 1994), ale přicházelo to až průběžně a s rozličnými omezeními základní konstrukce. Třeba škodovácká třináctistovka uměla hnát buď posilovač řízení, nebo kompresor klimatizace. Nikdy ne obě věci najednou. Takže i zákazník si v ceníku musel vybrat. A nejčastěji nezvolil nic, jelikož už v dobách favoritů náročnější klientela utekla k západním ojetinám. Na cenách v bazarech to bylo hodně znát: Favority postávaly v rohu, zatímco po Fiatech Croma, Fordech Sierra či Opelů Vectra se jen zaprášilo.

Dnes se situace otočila. Cromy a Sierry dávno strávily pece kovohutí, zatímco přeživší favority těží z toho, že u nich zůstala nenáročná klientela, která moc nenajezdila a vůz by nikdy nenechala stát mimo garáž. Kdo mrznul přes noc před mototechnou, ten si auta zkrátka navždy váží víc než bylo zvykem v letech pozdějších. Stále se objevují ročně desítky až stovky garážových uloženek, tedy nesmírně zachovalých aut. Záhy je chytnou do rukou překupníci a šponují ceny až ke stotisícovým částkám. Co myslíte, je to nafouknutá bublina nebo reálný a trvalý stav trhu?