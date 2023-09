Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektrické „bavoráky“ řad 5 a 7 se představily světu už před řadou týdnů, ovšem s elektrickou „pětkou“ v produkční verzi se zatím mnoho lidí nesvezlo – a pokud ano, nebyli to ti, kteří smějí své zážitky zprostředkovat světovému publiku. Mezinárodní novinářská premiéra se chystá na začátek příštího týdne. Vydáme se na ni také a to představuje příležitost i pro vás, čtenáře, se zeptat na to, co vás zajímá.

Kromě standardních prvních dojmů z jízdy špičkou mnichovské elektromobilní techniky se pokusíme odpovědět na co nejvíce dotazů, které nám napíšete do komentářů pod tento článek do sobotních 18 hodin.

Video se připravuje ...

Automobilka BMW nám představí model i5 v „civilní“ verzi i v provedení M Performance, označené číslem 60. To znamená 601 koní nejvyššího kombinovaného výkonu, 795 Nm kombinovaného točivého momentu, zrychlení na stovku za 3,8 sekundy a dojezd až 516 kilometrů na jedno nabití. Také však přes 2,4 tuny provozní hmotnosti.

Model i7 zkusíme ve vrcholové variantě M70, který nabídne v maximu 659 koní výkonu a ohromujících 1.015 newtonmetrů točivého momentu. Na stovce je ještě o desetinu sekundy rychleji a dojet má až 559 km na jedno nabití. Také ale váží s řidičem přes 2,8 tuny.

U „sedmy“ to tentokrát bude hlavně o technice a jízdních vlastnostech vrcholového elektrického provedení; s plug-in hybridy a slabšími elektro-verzemi už kolegové jezdili. Řadu 5 však vyzkoušíme jako jedni z prvních novinářů z Česka.

Ta v nové generaci překročila pětimetrovou délku, když narostla o 97 mm na celkových 5060. Větší je i do šířky a výšky a na rozvoru přibyla o 20 milimetrů. Siluetou připomíná čtyřdveřová kupé, ovšem nepředpokládáme, že by vzadu nad hlavou byl nedostatek prostoru. A zda bude kontroverzní design naživo „fungovat“ lépe než na fotkách, jako tomu je u řady 7, se zatím necháme překvapit.

Interiér dostane, jako snad všechna ostatní BMW, panel se dvěma spojenými displeji, ovšem infotainment je nový s operačním systémem generace 8.5. Slibuje přehlednou úvodní obrazovku a samozřejmě zůstal otočný ovladač iDrive na středovém tunelu, ale tlačítek kolem něj je méně. Jak to všechno bude fungovat, se dozvíme už za pár dnů.