Audi 100 v Číně: Jak si soudruzi upravili audinu podle svého vkusu

Audi 100 generace C3 přineslo v roce 1982, kdy bylo v Německu představeno, dodnes velmi dobře aerodynamicky řešenou karoserii s koeficientem čelního oporu vzduchu Cx rovno 0,30 u základní verze. Tehdy se jednalo o aerodynamického rekordmana. V průběhu let navíc vůz zrál, takže od roku 1985 byla nabídnuta výrazně zlepšená ochrana proti korozi zásluhou uplatnění pozinkovaných plechů. Ještě později vůz dostal speciální bezpečnostní systém Audi Procon-ten, který při čelním nárazu využívá relativního pohybu hnacího ústrojí k tomu, aby odtáhl sloupek řízení od řidiče a zároveň napnul bezpečnostní pásy. Později vůz dostal také stálý pohon všech kol Quattro. Výroba vozu s karoserií sedan a kombi Avant byla ukončena v roce 1991.

Druhý život v Číně

V roce 1988 se toto audi začalo vyrábět také v nejlidnatější zemi světa. Konkrétně u automobilky Hongqi, založené v roce 1958 coby značka první čínské automobilky FAW (First Auto Works), jež zahájila svoji činnost v roce 1953. Výroba vozu pak pokračovala až do roku 2006 pod označením CA7200/CA7220, coby klasický čtyřdveřový sedan.

Jenže v průběhu let nevyráběli Číňané pouze sedany, ale také jiné karosářské verze. Kromě kombi, které existovalo už v Německu, to byly například pick-upy, prodloužené limuzíny či čtyřdveřové kabriolety. Posledně jmenovaných karosářských verzí vzniklo celkem osm různých variant. Technický základ měly samozřejmě stejný na základě Audi 100. Lišily se však detaily své karoserie a dále poháněcím ústrojím.

Rané kabriolety na bázi Audi 100 C3 vyráběné v automobilce Hongqi (údajně to znamená rudá vlajka) coby model CA7220 ještě těžily z technického know-how značky Audi, respektive FAW. Konkrétně jejich pohon zajišťoval čtyřválec o objemu 2,2 litru, původně zkonstruovaný v Německu a dále vyvíjený právě v FAW (výkon 99 koní, tedy asi 73 kW). Pozdější auta ale dostala vidlicový šestiválec Nissan VG20 o objemu 2,0 litru s výkonem 123 koní (asi 90 kW).

Pro Li-Penga nebyl

Otevřená auta postavená na bázi limuzín mají obvykle sloužit k různým, zpravidla vládní účelům. Z takového auta při vojenské či jiné přehlídce mává davům některý z nejvyšších představitelů státu. Vzhledem k politice komunismu, k níž se Čína dodnes hlásí, proto udivuje informace, že kabriolety od Hongqi na bázi Audi 100 vůbec nebyly k popsanému účelu zamýšleny.

Jako přehlídkové tato auta ale přesto sloužila a slouží. Jen místo státníků jsou na jejich palubě k vidění slavní sportovci, astronauti či ředitelé různých festivalů.

Délka standardního sedanu Audi 100 od Hongqi činí 4793 mm při rozvoru náprav 2687 mm. Odvozené kabriolety existovaly ve třech variantách, lišících se rozměry. Základem byl vůz se stejným rozvorem jako u výchozího sedanu. Dále existovala mírně prodloužená varianta s délkou 5025 mm a rozvorem náprav prodlouženým oproti základní verzi o 232 mm na konečných 2919 mm. Nejdelší varianta nabízela rozvod náprav úctyhodných 3207 mm, auto měřilo na délku 5313 mm.

Na začátek ten nejdelší

První kabriolet Hongqi na bázi sedanu Hongqi CA7220 debutoval v červenci 1998. Po provedených úpravách bylo označení auta CA7220 A9EL2A2. Trochu krkolomné na evropský vkus… Zároveň šlo o nejdelší modifikaci původního vozu s prodloužením rozvoru o 52 cm, a sice ve střední části karoserie. Auto bylo lakováno ve spodní části karoserie černě, v ostatních partiích červenou „laser red“, odstínem původně od Fordu. Kabina auta nepostrádala nádech luxusu v podobě šedého koženého čalounění. Ve stejném odstínu byla také stahovací střecha. Vyroben byl pouze jediný exemplář poháněný evolucí čtyřválce Audi z FAW o objemu 2,2 litru.

Následovala verze CA7220 A9E. Ta je našemu vkusu asi nejblíže, neboť vychází ze standardního vozu. Tudíž neprodělala prodloužení rozvoru náprav. Navíc auto dostalo také sportovní „body kit“, můžeme-li takto nazvat úpravu v podobě zadního spoileru na víku kufru. Výrobce se také snažil trochu bojovat s rapidně sníženou tuhostí karoserie použitím ochranného oblouku. Ten přišel vhod i v případě převrácené vozu. Ochranný oblouk byste u prvního auta s dlouho karoserií hledali marně. Místo toho měl jakási držadla pro cestující, podobná tyčím v autobuse či tramvaji. Opět vyrobili pouze jediný exemplář poháněný stejným motorem 2,2 litru jako v předešlém případě.

Červeno-černá v oblibě

Dalším autem v řadě se stal typ CA7220 A9EL1 opět vyvedený v kombinaci červená a černá barva karoserie. Technicky se jedná o verzi se středním rozvorem náprav a délkou karoserie. Rozvor je tak oproti výchozímu sedanu delší o 232 mm. V kabině nechybí lepší audiosystém, stejně jako béžové kožené čalounění.

Celý v červené barvě byl oděný typ CA7220 A9EL2, který se objevil v září v roce 1998. Rozvor prodloužený o 520 mm oproti základní verzi, celkově vznikly dva exempláře, primárně vyrobené pro Shanghai Rose Festival, což je národní festival květin. A9EL2 byl prvním vozem z otevřených aut na bázi modelu CA7220, který měl stahovací střechu. Důvodem pro to bylo údajně deštivé klima, které v Shanghaii panuje. Natažení střechy ale údajně nebylo zrovna jednoduché, také z důvodu chybějícího sloupku B. Vzhledem k natahovací střeše mělo auto rovněž stahovací boční skla dveří, jinak by to zakrytí kabiny v případě nepřízně počasí postrádalo smysl. Starší auta boční skla dveří vůbec nepoužívala.

Od kabrioletu k landauletu

Na základě vozu CA7220 ale nevznikaly pouze klasické otevřené automobily, ale rovněž vozy, které si zachovaly původní karoserii, pouze namísto kovové střechy dostaly shrnovací plátěnou. Jde o typ karoserie známé jako landaulet. Vůz CA7220 A9E je jedním z těch, který byl vyroben v roce 1999 pro Kunming World Expo v provincii Sichuan. Se standardním rozvorem náprav si vůz zachoval sloupky A a B. Sloupek C byl ale již odstraněn a místo toho umístěna plátěná stahovací střecha. Její mechanismus Číňané koupili v USA. Jediný exemplář nalakovali do kanárkově žluté barvy.

Podobným vozem byl CA7220 A9EL2 cabrio-coach. S nejdelším rozvorem si zároveň zachoval všechny sloupky karoserie včetně střešních oblouků. Pouze namísto zadního skla a plechové střechy použili plátěnou stahovací střechu. S červeno-bílým interiérem a stříbrným lakem karoserie vůz vypadá vcelku atraktivně a hlavně na rozdíl od některých jiných kreací na toto téma i použitelně.

V roce 2001 vyjel vůz CA7202 A9EK3L2 Century Star technicky vycházející ze sedanu CA7202 Century Star sedan. Jak napovídá označení CA7202 již vychází ze čtvrté generace Audi 100 C4. Vůz se vyráběl v letech 2001 až 2005, kdy vznikly čtyři exempláře. Jde tedy o nejrozšířenější otevřený vůz na bázi v Číně vyráběného Audi 100. Tento vůz již není poháněn čtyřválcem 2,2 litru, ale šestiválcem Nissan o objemu 2,0 litru.

Jednotlivé exempláře byly oděny do červené, černé a bílé barvy. Černý vůz byl použit na slavnostní přehlídku dvojice čínských astronautů Ťün-lunga a Nie Chai-šenga, kteří tvořili posádku kosmické lodě Šen-čou 6. Šlo o historicky druhý pilotovaný vesmírný let Čínské lidové republiky uskutečněný 12. až 16. října 2005. Bílé auto, jak je patrno z dostupných fotek, zase využívaly policejní složky.