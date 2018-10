Audi Q1 znovu na scéně. Bude to elektrická zadokolka

Audi plánuje, že jeho budoucnost bude ve znamení široké nabídky elektromobilů. Do roku 2025 chce nabízet hned 12 automobilů s čistě elektrickým pohonem. Jako první dorazí již představené SUV e-tron , počítá se též s odvozeným sportovně stylizovaným crossoverem e-tron Sportback a gran turismem e-tron GT . Součástí elektrické nabídky Audi by pak mohlo být i elektřinou poháněné malé SUV nazývané zatím eQ1. Informoval o tom německý

V Ingolstadtu se totiž aktuálně plánuje, že by místo typického malého SUV nabídly čtyři kruhy takový vůz v čistě elektrické variantě. To by znamenalo použití platformy MEB speciálně navržené pro elektrovozy místo MQB určené pro auta s konvenčním pohonem, s čímž souvisí i pohon zadních kol místo předních. Modely s architekturou MEB budou standardně zadokolkami, kvůli vyvážení.

Automobil s interním označením „City Q“ má být módním městským SUV. Bude se tedy myslet na co nejkompaktnější rozměry (délka se má pohybovat kolem čtyř metrů) a co nejprostornější kabinu. Důležitým prvkem bude také styl, tohle Audi rozhodně nemá být nudné!

Kdy Audi eQ1 dorazí na trh, zatím není zřejmé. Už příští rok bychom však měli spatřit studii, která jeho podobu naznačí. Ukázat se má na šanghajském autosalonu, konaném v dubnu 2019. Místo premiéry na čínském veletrhu má svoji logiku, nejlidnatější země světa kvůli svému důrazu na elektrická auta má být důležitým odbytištěm takového modelu.

Není to poprvé, kdy Audi hovoří o plánech na vůz nazývaný Q1. O jeho příchodu se již spekulovalo v roce 2014, tehdy avizovaný automobil byl ale nakonec v sériové verzi nazván Q2. Audi totiž získalo práva na použití tohoto označení od Alfy Romeo, a tak si jeho použitím vytvořilo prostor pro ještě menší model, než je 4,2 metru dlouhý crossover Q2 . Navíc se teď hovoří o zvýšené verzi A1, která by potenciálně mohla nést jméno Q1 nebo A1 Allroad.