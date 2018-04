BMW M chystá ambiciózní expanzi: Představí třináct novinek do tří let!  

Sportovní divize BMW Motorsport chce do pouhých tří let uvést na trh třináct nových či inovovaných modelů. Co tedy můžeme očekávat a jakých „bavoráků“ se bude tento vpravdě ambiciózní plán týkat?

Informace o připravovaných sportovních BMW divize M se nedávno objevila v britském tisku. Jak známo, Velká Británie je spolu s Německem a USA hlavním trhem bavoráků z programu Motorsportu. Nejblíže zahájení prodeje je v tuto chvíli nedávno odhalený model M2 Competition. Informace o připravovaných sportovních BMW divize M se nedávno objevila v britském tisku. Jak známo, Velká Británie je spolu s Německem a USA hlavním trhem bavoráků z programu Motorsportu. Nejblíže zahájení prodeje je v tuto chvíli nedávno odhalený model M2 Competition. BMW M2 Competition - po třech letech posílení Vrcholná verze současného kupé BMW řady 2 (F87), tedy modelu s pohonem zadní (skoro se chce napsat správné) nápravy je na trhu od roku 2015. Po třech letech uzrál čas na modernizaci. Aby změny BMW ještě více zdůraznilo, přidalo k označení vozu „M2“ přídomek Vrcholná verze současného kupé BMW řady 2 (F87), tedy modelu s pohonem zadní (skoro se chce napsat správné) nápravy je na trhu od roku 2015. Po třech letech uzrál čas na modernizaci. Aby změny BMW ještě více zdůraznilo, přidalo k označení vozu „M2“ přídomek Competition . Co zůstává, je řadový šestiválec o objemu 3,0 litru, nově však přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Jde o řadu N55, která pohání také větší vozy M3 a M4. V případě novinky je naladěn na 301 kW, přičemž je možné jej kombinovat se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou i šestistupňovým manuálem. BMW X3 M – X3 poprvé „v emku“ V současné generaci X3, vyráběné od loňska, byl dosud vrcholem model M40i. V letošním roce má vyjet ještě výkonnější verze, poháněná motorem N55 jako M3/M4. Výkon motoru má být v X3 M dle informací z britského tisku 425 koní (313 kW). Nový vůz byl zatím zachycen s kamufláží při testování na německém okruhu Nürburgring. V současné generaci X3, vyráběné od loňska, byl dosud vrcholem model M40i. V letošním roce má vyjet ještě výkonnější verze, poháněná motorem N55 jako M3/M4. Výkon motoru má být v X3 M dle informací z britského tisku 425 koní (313 kW). Nový vůz byl zatím zachycen s kamufláží při testování na německém okruhu Nürburgring. Poprvé za volantem BMW M5: Dálniční střela je zpět BMW M3 – na základě příští „trojky“ Dle informací na internetu bychom se na jaře 2019 měli dočkat nové generace důležité řady 3. Tedy nástupce současného vydání F30, které se vyrábí od roku 2011. Později vyjede také tradiční model M3, tedy ostrá trojka, nyní již výhradně s karoserií sedan. S novou technikou včetně podlahové plošiny, využívající řadu lehkých materiálů, přijde také snížení hmotnosti celého vozu. A to navzdory očekávaným zvětšeným rozměrům. O připravované M3 zatím nic oficiálního nepadlo. Očekává se pohon současným motorem N55, avšak notně posíleným, byť toto je možná ještě dost předčasné. Dle informací na internetu bychom se na jaře 2019 měli dočkat nové generace důležité řady 3. Tedy nástupce současného vydání F30, které se vyrábí od roku 2011. Později vyjede také tradiční model M3, tedy ostrá trojka, nyní již výhradně s karoserií sedan. S novou technikou včetně podlahové plošiny, využívající řadu lehkých materiálů, přijde také snížení hmotnosti celého vozu. A to navzdory očekávaným zvětšeným rozměrům. O připravované M3 zatím nic oficiálního nepadlo. Očekává se pohon současným motorem N55, avšak notně posíleným, byť toto je možná ještě dost předčasné. BMW X4 M – trochu hezčí X3 M Model X4 je z hlediska tvarů dynamičtější variantou SUV X3. Je jasné, že s příchodem ostré verze X3 M se dočkáme stejné techniky a naladění také u sličnějšího modelu X4 M. Kdy se ale objeví na trhu, zatím není známo. Motor N55 ale s největší pravděpodobností dostane. Model X4 je z hlediska tvarů dynamičtější variantou SUV X3. Je jasné, že s příchodem ostré verze X3 M se dočkáme stejné techniky a naladění také u sličnějšího modelu X4 M. Kdy se ale objeví na trhu, zatím není známo. Motor N55 ale s největší pravděpodobností dostane. BMW Z4 M – super Supra od BMW Nová generace sportovní Z4 již také krouží zamaskovaná na „Ringu“. Dočkat bychom se ji mohli v příštím roce. Techniku bude tento vůz z části sdílet s připravovanou Toyotou Supra. O konkrétních věcech budoucí Z4 M toho zatím mnoho nepadlo. V britském tisku pouze lakonicky uvádějí výkon motoru 450 koní (330 kW). Nová generace sportovní Z4 již také krouží zamaskovaná na „Ringu“. Dočkat bychom se ji mohli v příštím roce. Techniku bude tento vůz z části sdílet s připravovanou Toyotou Supra. O konkrétních věcech budoucí Z4 M toho zatím mnoho nepadlo. V britském tisku pouze lakonicky uvádějí výkon motoru 450 koní (330 kW). BMW M4 Coupe – „dvoudveřák“ od M3 Kupé na bázi řady 3 se v současnosti jmenuje řada 4. Po příchodu M3 lze očekávat v krátké době také variantu kupé M4. Dle informací z Británie nabídne M4 na bázi připravované řady 4 více výkonu než příbuzná M3. Britský Autocar udává 465 koní (342 kW) u běžné verze, rovných 500 koní (367 kW) u ostřejší varianty CS. Kupé na bázi řady 3 se v současnosti jmenuje řada 4. Po příchodu M3 lze očekávat v krátké době také variantu kupé M4. Dle informací z Británie nabídne M4 na bázi připravované řady 4 více výkonu než příbuzná M3. Britský Autocar udává 465 koní (342 kW) u běžné verze, rovných 500 koní (367 kW) u ostřejší varianty CS. BMW M8 – více než M6 V roce 2020 bychom se měli dočkat také BMW M8, tedy vrcholného modelu divize M na základě připravované druhé generace řady 8. Sportovní verzi M8 (v první generaci se vůz označoval 850 CSi) by měl pohánět dvakrát přeplňovaný osmiválec s výkonem 600 koní (441 kW). V roce 2020 bychom se měli dočkat také BMW M8, tedy vrcholného modelu divize M na základě připravované druhé generace řady 8. Sportovní verzi M8 (v první generaci se vůz označoval 850 CSi) by měl pohánět dvakrát přeplňovaný osmiválec s výkonem 600 koní (441 kW). BMW X5 M – má na co navazovat Do dvou let by se mělo na trhu objevit i nové BMW X5 M. Dle prvních informací se výrobce zaměří na snížení hmotnosti, která je u těchto aut a zejména jejich sportovní verzí opakovaným terčem kritiky fanoušků sportovně laděných vozů. K pohonu tohoto SUV bude sloužit osmiválec o objemu 4,4 litru, jemuž k výkonu 592 koní (435 kW) pomohou mimo jiné také dvě turbodmychadla. Stejný motor už pohání současnou M5 (F90). Do dvou let by se mělo na trhu objevit i nové BMW X5 M. Dle prvních informací se výrobce zaměří na snížení hmotnosti, která je u těchto aut a zejména jejich sportovní verzí opakovaným terčem kritiky fanoušků sportovně laděných vozů. K pohonu tohoto SUV bude sloužit osmiválec o objemu 4,4 litru, jemuž k výkonu 592 koní (435 kW) pomohou mimo jiné také dvě turbodmychadla. Stejný motor už pohání současnou M5 (F90). BMW X6 M - když vám X4 M nestačí Trochu hezčí sourozenec připravované X5 M bude s tímto modelem sdílet veškerou mechaniku, včetně motoru, osmiválce s dvojicí turbodmychadel o výkonu 592 koní. Samozřejmostí bude vyspělý pohon všech kol xDrive, který bude rovněž převzat z X5 M. Na trhu by se měl vůz objevit v roce 2020. Trochu hezčí sourozenec připravované X5 M bude s tímto modelem sdílet veškerou mechaniku, včetně motoru, osmiválce s dvojicí turbodmychadel o výkonu 592 koní. Samozřejmostí bude vyspělý pohon všech kol xDrive, který bude rovněž převzat z X5 M. Na trhu by se měl vůz objevit v roce 2020. BMW M3 M Competition – Obří radost. Ale i starost... BMW M8 Cabriolet – „super osmička“ s nebem nad hlavou Rychlá verze M8 dostane v roce 2020 také otevřenou karoserii. Kabina bude řešena ve stylu 2+2, což je vzhledem k velikosti vozu očekávané. Mechanika auta bude shodná s kupé M8. Rychlá verze M8 dostane v roce 2020 také otevřenou karoserii. Kabina bude řešena ve stylu 2+2, což je vzhledem k velikosti vozu očekávané. Mechanika auta bude shodná s kupé M8. BMW M4 Cabriolet – sport ve čtyřech na čerstvém vzduchu Kabrioletu na bázi modelu M4 se dočkáme s dvouletým zpožděním za výchozím kupé. O podrobnostech zatím není nic známo. Kabrioletu na bázi modelu M4 se dočkáme s dvouletým zpožděním za výchozím kupé. O podrobnostech zatím není nic známo. BMW M2 CSL – lehčí „em dvojka“ V roce 2021 bychom se měli dočkat také odlehčené verze „sporťáku“ M2. K pohonu by měl sloužit šestiválec z M3/M4, ještě posílený proti verzi M2 Competition. V roce 2021 bychom se měli dočkat také odlehčené verze „sporťáku“ M2. K pohonu by měl sloužit šestiválec z M3/M4, ještě posílený proti verzi M2 Competition. BMW M8 Gran Coupe – rychlá „osmička“ se čtyřmi dveřmi Vzhledem ke Související TEST: BMW 640d xDrive Gran Turismo – Proč chtít 6 GT? A nechtít pětku… BMW dostanou nový digitální přístrojový štít. Podívejte se,… Policejní služba sporťáku BMW i8 nekončí! Čeští policisté se… První fotky BMW M2 Competition. Je to střela s šestiválcem… Vzhledem ke konceptu tohoto vozu , vystaveném v na uplynulém autosalonu v Ženevě, lze očekávat zahájení jeho výroby. Pokud k tomu dojde, jistě nebude chybět ani sportovní verze od mnichovského Motorsportu. Dříve než v roce 2021 se však toto auto, poháněné dvakrát přeplňovaným osmiválcem o objemu 4,4 litru, nepřestaví.