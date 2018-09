Čínská skupina FAW hlásí posilu jako hrom. Její limuzíny bude navrhovat šéfdesignér Rolls-Royce  

Designér Giles Taylor má za sebou hodně zajímavou historii. Dlouhých 13 let působil u britské automobilky Jaguar a právě on je odpovědný za současné modely XJ či XK. Roku 2011 se stal součástí značky Rolls-Royce . O rok později se dostal na místo ředitele designu, kde působil až do dnešních dní. Je autorem poslední generace ikonického Phantomu či Cullinanu, se kterým značka vstoupila do světa sportovně-užitkových vozů. Taktéž se podepsal pod koncept Rolls-Royce 103ex, což je vize autonomního luxusu pro rok 2040.

A nyní má před sebou novou výzvu u čínské skupiny FAW. Tak daleko se ale z Velké Británie stěhovat nebude. Přemístí se do německého Mnichova, kde společnost vybudovala nové designové centrum. Zde bude dohlížet na svůj tým, zároveň ale představovat i nové vlastní strategie, ať už půjde o futuristické koncepty či výrobky určené k sériové produkci. Jeho hlavní náplní práce bude luxusní značka Hongqi.

uvedl Taylor v tiskovém prohlášení.

Novou akvizici si pochvaluje i předseda FAW Xu Liuping:

Liuping se dále nechal slyšet, že Taylor se ještě před podpisem kontraktu pečlivě seznámil s čínskou kulturou a značkou Hongqi a má pro ni „hluboké porozumění“.dodal lídr automobilky, od které se v příštích letech jistě můžeme těšit na zajímavé kousky.