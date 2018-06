Dostupnost dílů pro „mrtvé“ značky: Lze je udržet v provozu?

Obecně vzato můžeme prodejce náhradních dílů rozdělit na dvě skupiny. Tou první jsou prodejci originálních součástek, často součástí dealerství, případně autorizovaného servisu. Sem obyčejně stačí přijít a sdělit prodejci za pultem výrobní číslo vozidla (VIN). Na jeho základě dokáže servisní systém automobilky vyfiltrovat konkrétní součástky, které se váží na dané vozidlo. A pokud nemáte staré auto, pak je k dispozici jejich kompletní výrobcem dodávaná paleta od karosářských dílů, přes elektrické a elektronické součástky až po mechaniku včetně motoru a převodovky.

Druhou skupinou jsou obecní prodejci náhradních dílů, lidově neoriginálních. Tady již podle výrobního čísla hledat nelze, takže prodejci nezbývá, než se orientovat podle modelu vozu, jeho roku výroby a motorizace. Většina nabízených dílů je tady sice v různé kvalitě a ceně v závislosti na jejich výrobci, avšak specifické díly, například různé příchytky nebo naopak třeba řídicí jednotky či snímače tady zpravidla neseženete. A pokud ano, tak jejich koupě je bez možnosti vůz vyfiltrovat trochu riziková. Sice některé firmy umožňují zjistit, jakému originálnímu číslu odpovídá stejná součástka v druhovýrobě, ale přesto jde spíše o orientační záležitost.

Na trhu se lze setkat ještě se třetí, méně známou skupinou, a tou jsou specialisté na konkrétní značku vozidel, případně skupinu výrobců aut, které ale současně nemají prodej nových vozů dané značky a v některých případech nemusejí mít ani servis.

Značky, co už nejsou mezi námi

Pokud chcete nebo vlastníte vůz existující značky, která má v České republice zastoupení, pak byste neměli mít s náhradními díly či přesněji s jejich dostupností v zásadě problém. Ale co dělat, pokud již výrobce vašeho vozidla zanikl? Toto řeší každý, kdo si chce dnes koupit vůz značky Saab nebo MG/Rover. Oba výrobci zavřeli své brány. Přesto to neznamená, že nelze jejich pohrobky, kteří se budou ulicemi pohybovat patrně ještě nějaký čas, udržet při životě.

až téměř do konce svého života patřil pod křídla GM, podobně jako Opel. Díky tomu se mnozí zástupci Opelu současně zabývali také vozy Saab. A to jak prodejem nových, tak také jejich servisem. Fakt, že Saab žil pod křídly GM znamená, že používá některé komponenty stejné s vozy Opel, ale také třeba s Fiaty či Alfou Romeo. Řeč je například o vznětových čtyřválcových motorech, které jsou dílem Fiatu. Podvozek zase vychází z vozů Opel. Navzdory tomu je ale řada součástek specifických, což platí u aut obecně.

„Po zániku Saabu převzala náhradní díly dceřiná společnost Saab parts,“ říká Martin Hák z ADUSUM, který se v pražských Letňanech na servis vozů Saab (a také Volvo) specializuje. Saab parts dodnes dokáže nabídnout kompletní sortiment součástek. Podle Háka ale občas bývá horší dostupnost některých z nich. Nejsou tedy do druhého dne, jak jsou zvyklí majitelé stále existujících značek, ale dodací doba může být delší, někdy i výrazně. Řeč je třeba o specifickém elektronickém klíči. Součástky lze mimo specialistů stále objednat u dřívějších autorizovaných zástupců značky.

Druhou zaniklou značkou je britský. Podobně jako Saab parts, převzal po zániku firmy aktivity ohledně náhradních dílů společnost Rimmer Brothers, ukrývající se pod značkou Rimmerbros. Na jejích webových stránkách najdete podrobné mikrofiše s rozkreslením jednotlivých součástek, jejichž přístup k nim není zpoplatněný. Na rozdíl od Saab parts se ovšem musíte spoléhat buď na sebe, nebo využít některého ze specialistů, kterých je ale u nás velice málo.

Při prohledávání se katalogem dílů na Rimmerbros ihned vidíte, zda je náhradní díl ještě k dispozici a na kolik vyjde. Některé díly vyrábějí externí firmy, jiné jsou uváděné coby originál MG, případně Land Rover. Obě tyto značky stále existují, byť v područí Číňanů, respektive Indů. Nevýhodou katalogu Rimmerbros je fakt, že neumí hledat podle čísla VIN.

Pokud náhradní díl k dispozici je a vy jej objednáte a zaplatíte (za tímto účelem potřebujete platební systém PayPal), do České republiky dorazí zhruba do týdne normálně poštou. K ceně součástky je tak třeba připočíst ještě poštovné. Dle specialistů na MG/Rover lze některé díly sehnat také ve Vídni, kde byl někdejší centrální sklad. Důležité je, že většina náhradních dílů na vozy MG/Rover z poslední generace (konkrétně 25, 45 a 75) je stále sehnatelná. U starších kousků je to samozřejmě problém. Ale to se týká i jiných existujících značek.

Žijí, ale už ne v Evropě

Druhou skupinou jsou automobilové značky, které sice dosud nezanikly, a tedy stále vyrábějí nová auta, avšak již nejsou v prodeji v Evropě, případně v České republice. Sem patří třeba italská. Značka, která byla svého času v čele technického pokroku, dnes existuje pouze na domácím italském trhu. Tady se navíc prodává jen malý model Ypsilon. Lze čekat, že až se jednou jeho dny sečtou, sečtou se také dny této italské značky.

Lancia stále patří do skupiny Fiat, který zde zastoupení (stejně jako Alfa Romeo) stále má. Zatímco malý model Ypsilon je technicky vlastně Fiatem Panda či 500, větší modely, které se již nevyrábějí, avšak ještě před pár lety v produkci normálně byly, konkrétně Thema a Voyager, jsou po technické stránce vozy Chrysler 300C, respektive Voyager. Techniku mají tudíž nikoliv italskou, ale vlastně americkou.

Ač se Lancia prodává pouze v Itálii, náhradní díly lze na poslední generaci modelů sehnat běžně u dealerů Fiat, který tato auta zcela běžně servisuje. V Praze kupříkladu servis IMOFA. Coby alternativu můžete zkusit rovněž specializované prodejce náhradních dílů na italská auta. V Praze je to například firmy Auto Goldstein či Ital Car.

Podobně jako Lancia jsou na tom vozy značek. Prvně jmenovaný americký výrobce je dnes s Fiatem součástí skupiny FCA. Chryslery se u nás sice nenabízejí, avšak třeba vozy značky Jeep lze normálně coby nové koupit u zástupců, kteří se zabývají rovněž Fiaty a Alfami Romeo.

Spíše než k nim bychom ale vyrazili ke specialistům. V Praze například k firmě M+S Profeld, která sídlí v Lysolajích a nabízí kompletní sortiment jak nových, tak také použitých náhradních dílů na Chryslery, Dodge či Jeepy. Současně provozuje webové stránky „Chrysler-shop“ a na rozdíl od zástupců, kteří prodávají také fiaty, mají výrazně větší zkušenosti, takže vám pomohou i v případě, že máte starší vůz této značky. Třeba Visiona, 300M či retro autíčko PT Cruiser. Alternativou může být firma Moparshop. Dobrý servis na Chryslery pak najdete například v pardubickém kraji, přičemž jeho specializací jsou hlavně rodinné Voyagery.

Zastoupení tady je

Konkurenční Chevrolet byl nabízen coby součást skupiny GM po boku vozů značky Opel. V současné době zastupuje zájmy této americké automobilky v České republice firma United cars and service. Zaměřuje se jednak na sportovní vozy Corvette a Camaro a dále na auta značky Cadillac, Dodge a RAM.

Chevrolet ale nejsou jen „velké ameriky" či sporťáky Camaro a Corvette. Ale také modely, které vznikly coby náhrada za výrobky někdejší jihokorejské automobilky Daewoo. Takovými auty je například Chevrolet Spark či MPV Orlando. V případě těchto modelů zajišťují náhradní díly bývalí zástupci, například Srba servis.

Třetí skupinu chevroletů představují modely, které se do České republiky nikdy nevozily. V jejich případě doporučují znalci a nadšenci do amerických aut zvolit některý z obecných servisů na auta ze zámoří.