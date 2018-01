Budou se měnit pravidla o technické způsobilosti vozidel?

Komise to uvedla v pravidelném přehledu řízení, která se státy vede kvůli jejich porušování unijní legislativy.

Tři směrnice, o které jde, byly schváleny v roce 2014 a členské státy je měly do svých pravidel zapracovat do 20. května loňského roku. Dosud to Česko, ale ani Slovensko, Německo, Rumunsko, Irsko a Kypr neudělaly, nebo jen částečně.

Země mají po dnešním odůvodněném stanovisku komise dva měsíce čas na odpověď. Pokud tak neučiní, může se komise rozhodnout, že záležitost předá unijnímu soudu.

Česká republika, Rumunsko a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily ani komisi neoznámily odpovídající vnitrostátní opatření, která by zohledňovala aktualizované předpisy o pravidelných technických prohlídkách aut a přívěsů. Česká republika spolu s Irskem, Německem a Slovenskem také nic neudělaly v souvislosti se zavedením společných pravidel pro silniční technické kontroly nákladních vozidel, autobusů, těžkých přípojných vozidel a vysokorychlostních traktorů.

Komise také požádala Českou republiku, Kypr a Rumunsko, aby jí oznámily, jakými vnitrostátními opatřeními reagovaly na aktualizovaná evropská pravidla týkající se maximálních přípustných hmotností a rozměrů určitých silničních vozidel.