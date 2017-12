Ford Model K (1905-1908): Velký šestiválcový předchůdce Plechové Lízy  

Henry Ford se ke slavnému Modelu T propracoval jednoduše, postupným užitím předchozích písmen abecedy. Začal tedy logicky prvním toho jména , hned po založení Ford Motor Company v roce 1903 (jeho dřívější pokusy s quadricykly a traktory by si zasloužily samostatný text). A následovaly další. Ovšem ne vždy měl ve své firmě hlavní slovo, do toho, co se bude vyrábět a prodávat, mluvili i další investoři a akcionáři, hlavně Alexander Young Malcomson.

Američané dohánějí Brity

Přesně takovým vozem byl Model K, současník menších F a N. Sám Henry ho neměl rád, protože to nebylo levné a jednoduché auto pro lidi, o kterém vždycky snil. Jenže jednalo se o důležitý mezník, v přídi trůnil šestiválec. Postavil se hlavně Packardu. S agregáty o tomto počtu válců komerčně jako první prorazil britský Napier v roce 1904, který je vyzkoušel i v závodech. Do USA se dostal tou nejjednodušší cestou, ještě tentýž rok otevřel montážní závod v Bostonu. Místní výrobci zatím spali, ale za dvě léta už je mělo osm automobilek, kupříkladu ještě Franklin, National a Stevens-Duryea.

A Ford u toho nemohl chybět. Model K se představil na autosalonu v New Yorku v lednu 1906 coby klasický čtyřmístný tourer, tedy s otevřenou karoserií s plátěnou střechou, ale bez oken. Nahradil Model B, vyráběl se už od konce roku 1905. Poháněl jej řadový litinový motor objemu 6636 cm(průměr 114,3 x 107,95 mm) s L-hlavou, každým válcem odlitým samostatně. Dvoustupňovou planetovou převodovku zdědila i pozdější Plechová Lízinka, jak se přezdívalo Modelu T.

Tourer i roadster

Podvozek měl rozvor 3048 mm a auto vážilo 1089 kg. Jenže do té doby největší a nejvýkonnější ford (se 30 kW/41 koňmi) přišel na 2.400 dolarů, což byla astronomická částka. Přesto jen v prvním modelovém roce přinesl firmě 85 procent zisku z prodeje nových aut! V květnu 1907 následoval dvoumístný roadster s kratším rozvorem 2896 mm, ale to už se základ nabízel za 2.800 dolarů...

Tedy, vlastně třímístný. Na malém sedátku na zádi neměla svoje místo tchyně, nýbrž mechanik. Boháči, kteří si mohli luxusní a drahý Model K dovolit a s dámou svého srdce si vyrazili na projížďku, se přece v oblecích nemohli zašpinit. A technika nebyla před 110 lety ani zdaleka spolehlivá, takže se hodily další ruce, které jí rozuměly.

Na druhou stranu v této idylické době se sedělo ještě na autě a nikoli v autě, roadstery toho byly jasným důkazem. Žádná střecha, žádné dveře, tyhle zbytečnosti postrádaly., malé čelní sklo tak typické pro americké vozy s touto karoserií do první světové války, samozřejmě nemohl na řídicí tyči chybět. Ochranu ale neposkytoval prakticky žádnou. Druhá sezóna znamenala pět stovek prodaných Modelů K v obou verzích. Stal se nejoblíbenějším šestiválcem světa i přesto, že si klientela stěžovala na kvalitu montáže a později přecházela ke konkurenci...

110 let ve dvou rodinách

RM Sotheby's právě jeden roadster vydraží. Pochází právě z roku 1907, má číslo karoserie 2446 a šasi i motoru K952. To znamená, že agregát je původní. Za jedenáct dekád aktivního života jej vlastnily pouhé dvě rodiny! Otec stávajícího vlastníka jej koupil od dědiců toho původního v texaském Gatesville přesně před šedesáti lety. Otevřený sporťák se zúčastnil The Texas Tour o rok později. Tehdy se konal teprve 5. ročník největší jízdy historických automobilů v tomto státě, příští rok na jaře se uskuteční po pětašedesáté.

Auto samozřejmě prošlo renovací, jenže před více než půlstoletím. A je to na něm vidět, od té doby získalo znovu správnou patinu a opadává z něj barva. Mosazné světlomety značky E & J mělo už z továrny, stejně jako startovací kliku. Elektroinstalace představovala hudbu budoucnosti, spuštění motoru vyžadovalo silného chlapa a zpětný chod kliky mu mohl přerazit i ruku, pokud neuhnul dostatečně rychle.

Na aukci v arizonském Scottsdale, které se koná 17.-19. ledna 2018, za něj RM Sotheby's požadují 175-275 tisíc dolarů (3,8-6 milionů korun). Oproti jiným a mnohem mladším vozům je to vlastně pakatel. Modelů K vznikla do října 1908 v továrně na detroitské Piquette Avenue dohromady necelá tisícovka, poslední exempláře měly drobně upravený vzhled. Ford tehdy stavěl své vozy ještě kusově, ale autentických roadsterů přežila pouhá desítka. Pěkná raritka pro dalšího majitele, že? Za jeho volantem zažije trochu jiný adrenalin, než je dnes zvykem. Vrátí se do doby našich pradědů. Nezávidíte mu trochu?

Den a noc o světový rekord

Model K se stal i světovým rekordmanem. Frank Kulick ujel za 24 hodin 1826 kilometrů průměrnou rychlostí 76 km/h, předchozí zápis překonal o 495 km..Nechtěnému dítěti nevěnoval Henry dostatečnou pozornost, protože už byl zaneprázdněn přípravou výroby Modelu T, který mu zajistil nesmazatelné místo v historii. Aby nebyl tolik závislý na dodavatelích, nechal postavit vlastní slévárnu a postupně také vyplácel akcionáře, zejména Malcomsona, chtěl totiž získat kontrolu nad modelovou politikou. A další šestiválec se v nabídce Fordu objevil až v roce 1941, kdy otec ustoupil synovi Edselovi...

Ford Motor Company, Darin Schnabel/RM Sotheby's, Wheels Age