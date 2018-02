Jedno ze třinácti vzácných Ferrari je na prodej. Stojí ranec

Italský sporťáček Ferrari 166 MM Spider závodil v letech 1953 a 1954 v podniku Mile Miglia a účastnil se i několika dalších soutěží po celém světě. Exemplář s číslem podvozku 0272 M nejprve putoval k prvnímu majiteli – Dr. Albericu Cacciarovi z italského Pinnazzio di Castelfranco. Následně byl registrován v Modeně pod číslem MO 29583. Je to pátý z pouhých třinácti vytvořených kusů v roce 1953 a má unikátní karoserii typu Spider.

Následovala štace v zámoří, auto zamířilo do Kalifornie, kde si zahrálo ústřední roli ve snímku The Racers z roku 1955. Později se majitelem stal Pete Lovely z washingtonské Tacomy, jenž s vozem v letech 1955 a 1956 závodil. Auto se ale rychlosti nezaleklo ani po desítkách let, nechybělo na podnicích Pebble Beach, Ferrari Challenge či Cavallino Classic.

Zajímavé je, že téměř všechny komponenty zůstaly původní. Nejinak je tomu v případě dvanáctiválce v útrobách, jenž ale prošel kompletní renovací a získal některé moderní funkce, které by v roce vzniku nebylo dost dobře možné aplikovat. Upgradem prošla i pětistupňová převodovka, takže je vůz skvěle připraven na účast v dalších podnicích.

Vzácné Ferrari zamíří do aukce společnosti RM Sotheby’s v Paříži už 7. února. Předčasné odhady společnosti hovoří o nejvyšším příhozu v hodnotě 4,6 až 5,6 milionu amerických dolarů. To při přepočtu se současným kurzem znamená, že by se hodnota mohla vyšplhat na slušných 113 milionů korun.

Video