Kdy se dočkáme dalšího modelu Lamborghini? Značka nespěchá, užívá si úspěch Urusu  

O budoucnosti značky se na Festivalu rychlosti v Goodwoodu rozpovídal sám Stefano Domenicali, lídr automobilky Lamborghini. Mimo jiné uvedl, že minimálně do poloviny příštího desetiletí společnost žádné rozšíření modelového portfolia neplánuje. Zatím se soustředí na další průzkum trhu.

Informace ze zákulisí automobilky hovoří o neshodách vedení, které se na budoucím modelu nemůže dohodnout. Zatímco jedna strana se přiklání k novému GT s motorem vpředu po vzoru prototypu Estoque , druhá preferuje další model s motorem uprostřed a novou platformou s uhlíkovými vlákny, jíž posléze využije i pro nástupce Huracánu a Aventadoru.

Domenicali k celé situaci přistupuje s klidem a říká, že není potřeba být agresivně expanzivní. Jako příklad uvádí ohromný úspěch SUV Lamborghini Urus uvedl Domenicali v rozhovoru pro britská média.

Zároveň však lídr automobilky přiznává, že značka potřebuje stabilitu.

Domenicali dále potvrdil, že Lamborghini má v šuplíku již několik konkrétnějších návrhů modelů, které by se v příštím desetiletí mohly stát novou chloubou showroomů značky.řekl a dodal, že automobilka musí nabídnout to, co zákazník chce.dodal s tím, že ani hybridních nástupců Huracánu a Aventadoru se nedočkáme dříve než za dva roky.