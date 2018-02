Lotus chce být jako Porsche. Pomohou tomu dva nové sporťáky a SUV

Lotus je díky unikátnímu charakteru svých aut nezastupitelnou součástí automobilového světa. Dlouhá léta však živoří, trápily ho finanční potíže, ty jsou ale nyní snad už konečně vyřešené novým majitelem, čínským Geely , které se vlastníkem britské značky stalo loni. A právě Geely (majitel též Volva) plánuje velkou expanzi britského výrobce, který by se tím měl přiblížit Porsche.

Takový plán si vyžádá nové modely, přičemž v Norfolku chystají hned tři. Do roku 2020 přijdou dva nové sportovní automobily, o něco později dorazí delší dobu avizované SUV, kterému se v dnešní době nevyhnou ani specialisté na sporťáky. Lid si taková auta zkrátka žádá.

Tentokrát má přitom Lotus větší šance na úspěch než v roce 2010, kdy pod vedením Danyho Bahara představil ambiciózní plán na mohutnou expanzi , když na tehdejším autosalonu představil pět konceptů plánovaných novinek, z nichž nakonec nic nebylo. Jestliže před lety na takovou budoucnost neměl Lotus finanční prostředky, dnes má v zádech Geely, které přislíbilo do výroby investovat miliony liber.

Generální ředitel Lotusu Jean-Marc Gales zatím nepřiznal, které dvě sportovní novinky můžeme očekávat, s ohledem na současnou nabídku firmy je to ale vcelku nasnadě. Jestli chce Lotus do budoucna fungovat, musí nahradit základní model Elise a od něj odvozené Exige. Současná generace Elise se vyrábí již od roku 2011, šlo ale jen o rozsáhlý facelift předchůdce, a tak se dá říci, že tohle auto je s námi již od roku 2001. A to je i ve světě sporťáků už hodně dlouhá doba.

Nástupce si už pomalu žádá také Evora, která byla v roce 2009 posledním úplně novým autem, které Lotus představil. Od té doby uváděl na trh jen odvozené verze stávajících aut. Naposledy třeba Evoru GT410 Sport, s 3,5litrovým kompresorovým šestiválcem o výkonu 302 kW a točivém momentu 420 N.m. Kvůli omezeným finančním prostředkům nemohla automobilka dělat více.

říká o připravovaných novinkách Gales a zdůrazňuje tím, že Lotusy si zachovají své typické vlastnosti, nízkou hmotnost a skvělou ovladatelnost.

Zatímco první novinka má využít upravenou verzi dnešní hliníkové platformy Lotusu, druhá vsadí na karbonovou konstrukci. Podle všeho „karbonový“ vůz bude v hierarchii značky stát nad Evorou. Vlastnostmi připomene na okruhy primárně zaměřený speciál 3-Eleven, bude však civilizovanější a tedy více zaměřený na běžné silnice.

Kvůli vývoji novinek Lotus najme 300 nových lidí. Tím zvýší svoji pracovní sílu na 1.100 zaměstnanců, čímž se pomalu vrátí do doby před nástupem Galese do funkce šéfa značky. Bývalý manažer Skupiny PSA poté zahájil restrukturalizaci, která kvůli zvýšení efektivity provozu znamenala snížení stavů o více než tři stovky osob.

Novými modely by automobilka ráda zvýšila svoje prodeje na 3.000 aut ročně. To je ve srovnání s Porsche stále málo (Zuffenhausenští loni předali zákazníkům 246.000 aut), byl by to ale dvojnásobek proti dnešní době. Loni značka z Hethelu prodala 1.600 aut, o 13 procent více než před rokem. Příchod SUV by pak roční prodeje mohl zvýšit až na 10.000 automobilů. V jeho případě je ale nutné ještě rozhodnout, kde bude vznikat. I kvůli brexitu firma řeší, že by se SUV vyrábělo jinde než v Británii, třeba klidně v Číně, kde by se dal očekávat nejvyšší zájem o něj.