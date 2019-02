Možné řešení problémů Jaguaru: XE a XF se přemění v jeden model!

Automobilka Jaguar Land Rover po nadějném období růstu stagnuje. Musí řešit potíže s blížícím se brexitem, nízký zájem čínských zákazníků a vysoké náklady na vývoj elektromobilů. To všechno se už projevilo na tom, že automobilka v posledním čtvrtletí vykázala obří ztrátu ve výši 3,4 miliardy liber (100 miliard korun). Výrobce tak musí šetřit, a to na všech frontách.

Už dříve Jaguar Land Rover oznámil, že snižuje své náklady na vývoj a že bude razantně propouštět, zrušit chce na 4.500 pracovních míst, převážně ve Velké Británii. Navíc bude chybět na letošním ženevském autosalonu . Stačit to ale patrně nebude, a tak jsou pod drobnohledem všechny budoucí projekty.

Firma už zrušila plánovanou výrobu třídveřového Range Roveru SV Coupé , limitky s omezenou sérií 999 vyrobených kusů, která by se v těžkých dobách firmě finančně nevyplatila. Podle všeho bude zrušen i projekt „Road Roveru,“ crossoveru, který měl mít v nabídce Land Roveru vůbec nejblíže konvenčním osobním autům. O této interpretaci všech těch Allroadů, poháněné elektromotorem, se už od začátku říkalo, že vznikne, jen pokud bude firma finančně zdravá.

A aby toho nebylo málo, skončit by mohly i modely Jaguar XE a XF, tedy alespoň v současné podobě. Vedení firmy se sice dušuje, že sedany zůstanou nedílnou součástí Jaguaru, zároveň ale dobře ví, že XE a XF se prodejně nedaří tak, jak se předpokládalo. Zvlášť prodeje XE jsou hodně za očekáváním, a tak tento sedan střední třídy čeká letos zásadní modernizace. Otázkou však je, zda by spíše nepomohlo rozšíření nabídky o v Evropě tolik populární kombi, které Jaguar odmítl postavit s tím, že jeho alternativou je SUV F-Pace.

Firma proto zvažuje budoucnost obou modelů, jejichž nástupci by měli dorazit kolem roku 2023. Řešením je přitom jejich proměna do jediného modelu, který by navíc mohl mít čistě elektrický pohon, nebo alespoň plug-in hybridní. Prodejní úspěch elektrického crossoveru I-Pace tyto plány jen podporují.

Video

To by mohl být krok k přeměně Jaguar do čistě elektrické značky, o čemž se nyní v Británii čile diskutuje. Už nástupce dnešního XJ chystaný pro rok 2020 by měl být elektromobil, aby zaujal na důležitém čínském trhu.

Technicky by proměnit Jaguar v elektrickou značku problém nebyl. Do budoucna má naprostá většina modelů automobilky (kromě sporťáků) využívat novou hliníkovou platformu MLA, která je přizpůsobena jak plug-in hybridnímu, tak čistě elektrickému pohonu. Jenže otázka je, zda elektrickou budoucnost zákazníci značky opravdu očekávají. Z interních výzkumů vyplývá, že by klienti chtěli rychlost dobíjení baterií na úrovni času trvání tankování paliva a dojezd na úrovni aut se spalovacím motorem, což je v současných podmínkách nemožné.

I proto se spíše očekává mezikrok v podobě hybridního pohonu, který bude nutný i z hlediska emisních norem. Ostatně nový Range Rover Evoque je už v naprosté většině verzí mildhybridem, navíc se počítá i s plug-in hybridní variantou. Podobně by tomu tak mohlo být u letos modernizovaných Jaguarů XE a XF nebo u nového Land Roveru Discovery Sport.