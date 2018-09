Tohle jsou ty vůbec nejrychlejší japonské supersporty na dvou kolech

Na konci šedesátých let uvedla Honda model CB 750 Four, který se svým řadovým čtyřválcem nastavil zcela nové standardy v poskytovaných jízdních výkonech a ve srovnání s většinou evropské produkce i kvalitou zpracování, kterou je minimálně o třídu převyšoval.

Právě tento čtyřválec stál na počátku moderní éry vývoje a výroby motocyklů a do jisté míry se stal spouští v honbě za nejvýkonnějšími a nejrychlejšími motocykly. Nejprve se pozornost výrobců soustředila především na motory, což vedlo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ke slepé vývojové větvi v podobě šestiválců značek Honda a Kawasaki.

Během osmdesátých let se ovšem začalo pracovat i na nových konstrukcí podvozků a počet válců se nejen u nejsportovnějších strojů japonských značek ustálil na čtyřech. Zároveň se v tomto a následujícím desetiletí zrodily legendární modelové řady, které ve svých aktuálních generacích představují špičku mezi supersportovními motocykly.

Honda CBR1000RR Fireblade/CBR1000RR Fireblade SP/SP2

Honda v roce 1992 světu poprvé představila model CBR900RR Fireblade ten se prakticky okamžitě zařadil mezi nejlepší silniční sportovní motocykly své doby a evolucí se přes modely CBR919RR, CBR929RR a CBR954RR vyvinul v CBR1000RR uvedenou v roce 2004.

Honda v roce 2012 uváděla CBR1000RR jako dvanáctou generaci modelu Fireblade a pro modelový rok 2017 byl tento superbike uveden v kompletně přepracované podobě, v níž je nabízen dodnes. Design aktuálního provedení modelu CBR1000RR Fireblade je evolucí předchozí verze a zachovává její hlavní linie v kombinaci s novými prvky, vylepšujícími proudění vzduchu kolem stroje a jezdce.

Zásadní změny se ovšem odehrály v konstrukci a jejich cílem bylo výrazné snížení hmotnosti. Například provedení SP je ve srovnání s předchůdcem o 15 kg lehčí a jeho pohotovostní hmotnost je 195 kg. Za takto výrazným snížením hmotnosti stojí samotná pohonná jednotka spolu s novým hliníkovým rámem s tenčími stěnami a dále k němu přispívá použití titanové nádrže, lithium-iontové baterie a řada drobných optimalizací v celé konstrukci.

Srdcem CBR1000RR Fireblade v základním provedení i verzích SP a SP2 je kapalinou chlazený řadový čtyřválec o objemu 999 cm, jehož maximální výkon 141 kW (192 k) je dostupný při 13.000 min, zatímco točivý moment vrcholí hodnotou 116 N.m při 11.000 min. Tyto hodnoty míří k zadnímu kolu prostřednictvím šestistupňové převodovky.

Honda CBR1000RR Fireblade se ve všech svých provedeních může pochlubit i špičkovou elektronikou inspirovanou silničním provedení závodního speciálu RC213V-S pro Moto GP. Jezdec může na tomto stroji volit různá nastavení jízdních režimů, upravovat nastavení brzdění motorem i kontroly trakce a rychlořazení nahoru i dolů a ve výbavě nechybí ani ABS navržené s ohledem na využití stroje na závodních okruzích.

Model CBR1000RR Fireblade v základní verzi využívá komponenty podvozku značky Showa. V provedeních SP a SP2 se stal prvním motocyklem značky Honda, u nějž jsou vpředu i vzadu použity elektronicky řízené tlumiče Öhlins S-EC. Na přední vidlici jsou využity 43 mm tlumiče NIX30, zatímco vzadu je použit tlumič TTX36.

Honda CBR1000RR Fireblade v provedení SP2 se navíc pyšní lehkými koly Marchesini, upravenými ventily, spalovacími komorami a písty. Právě tato verze má maximálně uspokojit jezdce mířící na závodní okruhy. Ti si pak k němu mohou objednat sadu pro přestavbu k využití na závodech nebo jen okruhových dnech.

Honda CBR1000RR Fireblade/CBR1000RR Fireblade SP

Kawasaki Ninja ZX-10R SE/ZX-10RR/ZX-10R KRT Replica

Kawasaki s modelem Ninja ZX-10R, resp. Ninja ZX-10RR vybojovala mistrovský titul v Mistrovství světa superbiků v letech 2013, 2015, 2016, 2017 a v letošním ročníku je prozatím na nejlepší cestě k zisku dalšího titulu.

Značka, jejíž tradiční barvou je zelená, v letošním roce nabízí milovníkům ostrého svezení na strojích, jímž je nejlépe na závodním okruhu, i když jsou schváleny pro běžný silniční provoz, rovnou trojici provedení svého úspěšného modelu. Volit lze mezi verzemi Ninja ZX-10RR, Ninja ZX-10R SE a Ninja ZX-10R KRT Replica.

Základem všech tří provedení je litý hliníkový rám, v němž je usazen kapalinou chlazený řadový čtyřválec o objemu 998 cm, který disponuje výkonem 147,1 kW (200 k) při 13.000 min, resp. až 154,4 kW (210 k) při stejných otáčkách za využití náporového sání Ram Air. Točivý moment vrcholí hodnotou 113,5 N.m při 11.500 min

Síla motoru míří na zadní kolo prostřednictvím šestistupňové převodovky se systémem Kawasaki Quick Shifter, umožňujícím řadit bez použití spojky při řazení i podřazování. Samozřejmostí je záplava elektroniky od asistenta rozjezdu přes kontrolu trakce až po wheelie control pro maximální akceleraci s přizvednutým předním kolem.

Kawasaki Ninja ZX-10RR se od svých příbuzných odlišuje výhradně jednomístným uspořádáním a model Ninja ZX-10R KRT Replica zdobí barvy továrního závodního týmu. Pro sezónu 2018 připravený nový model Ninja ZX-10R SE se pak jako jediný pyšní poloaktivním elektronickým podvozkem, jenž je výsledkem společného vývoje se společností Showa.

Tento podvozek má vestavěné snímače zdvihu přední vidlice i zadního centrálního tlumiče, které poskytují informace o rychlosti zdvihu a komprese v reálném čase. Snímače přenášejí data do řídící jednotky tlumičů KECS každou milisekund. Tato data v kombinaci s informacemi o zrychlení a zpomalení (z polohové jednotky IMU) a rychlosti motocyklu (z řídící jednotky motocyklu) se vyhodnotí a jednotka KECS nasměruje proud na solenoidy, které přizpůsobí nastavení tlumičů podle situace.

Jezdci si mohou vybrat ze tří režimů nastavení podvozku: silnice, trať a manuální. Režimy silnice nebo trať poskytují měkčí nebo tužší nastavení. Manuální režim umožňuje jezdcům přizpůsobit nastavení tlumení odskoku a komprese tak, aby odpovídaly jeho preferenčním nebo jízdnímu stylu. Manuální nastavení má 15 úrovní a provádí elektronicky prostřednictvím přístrojové desky.

Kawasaki ZX-10R SE/ZX-10RR/ZX-10 KRT Replica

Kawasaki ZZR1400/ZRR1400 Performance Sport

Kawasaki od dob slavných dvoutaktních tříválců Mach III a IV z přelomu šedesátých a sedmdesátých i legendární čtyřtaktní čtyřválcové devítistovky Z1 z první poloviny sedmdesátých let patří k výrobcům nejvýkonnějších a nejrychlejších silničních motocyklů.

Model ZZR1400, který je přímým pokračovatelem linie sahající plynule od Ninja ZX-12R a ZZ-R1200 přes ZZ-R1100, ZX-10, GPZ1000RX, GPZ900R a Z1000 až k slavné Z1, je toho díky svým výkonům naprosto dokonalým důkazem.

Sportovně cestovní motocykl, jehož základem je rám z hliníkové slitiny, navíc nemá v dnešní době díky kombinaci své velikosti a především výkonům prakticky žádného přímého konkurenta snad s výjimkou modelu H2 SX z vlastní stáje značky Kawasaki.

K pohonu aktuálních provedení modelu ZZR1400 slouží atmosférický čtyřválec 1441 cm. Tento motor disponuje nejvyšším výkonem 147,2 kW (200 k) při 10.000 min, resp. až 154,5 kW (210 k) při stejných otáčkách za využití náporového sání Ram Air. Točivý moment vrcholí hodnotou 158,2 N.m při 7.500 min. Tyto hodnoty míří k zadnímu kolu prostřednictvím šestistupňové převodovky.

Kawasaki ZZR1400 s rozvorem kol 1480 mm působí vedle výkonů svého pohonné jednotky impozantním dojmem i díky svým rozměrům v podobě celkové délky 2170 mm, šířky 770 mm a výšky 1170 mm. Pohotovostní hmotnost 268 kg odhaluje, že tento stroj se sedlem ve výšce 800 mm je zástupcem staré školy a jeho řídítka jsou určena především pro zkušené jezdce.

Exkluzivnější provedení ZZR1400 Performance Sport nad výchozím standardním provedením vyniká svou výbavou, zahrnující na míru navržený zadní tlumič odpružení Öhlins TTX, lehké titanové tlumiče výfuku značky Akrapovic, aerodynamický tvarovaný větrný štít a přední brzdové monoblok třmeny Brembo M50. Ty se u stroje schopného pokořit 300 km/h a zvládnout akceleraci z 0 na 200 km/h za méně než 6,0 s určitě hodí.

Kawasaki ZZR1400/ZRR1400 Performance Sport

Kawasaki Ninja H2/H2 Carbon/H2 R

Kawasaki na podzim roku 2014 nejprve představila model Ninja H2R, který tehdy šokoval svým designem i technikou v čele s kompresorem přeplňovaným litrovým čtyřválcem a dodnes stojí mimo všechny kategorie. Samotný výrobce jej prezentuje jako skutečný drahokam mezi motocykly.

K pohonu tohoto modelu slouží řadový čtyřválec o objemu 998 cm, který i díky přeplňování kompresorem disponuje výkonem 228 kW (310 k) při 14.000 min>, resp. až 240 kW (326 k) při stejných otáčkách za využití náporového sání Ram Air. Točivý moment vrcholí hodnotou 165 N.m při 12.500 min. Tyto hodnoty míří prostřednictvím šestistupňové převodovky na zadní kolo stroje s pohotovostní hmotností pouhých 216 kg.

Hlavním nedostatkem modelu Ninja H2R je ovšem skutečnost, že není homologován pro běžný silniční provoz, což naštěstí napravil s minimálním odstupem představený model Ninja H2, který se v loňském roce dočkal rozšíření nabídky o exkluzivní verzi Ninja H2 Carbon.

Modely Ninja H2 a Ninja H2 Carbon jsou osazeny kompresorem přeplňovaným čtyřválcem o objemu 998 cm, naladěným na nejvyšší výkon 150,8 kW (205 k) při 11.000 min>, resp. až 158,3 kW (215 k) při stejných otáčkách za využití náporového sání Ram Air. Točivý moment vrcholí hodnotou 133,5 N.m při 10.000 min. I zde je standardem šestistupňová převodovka.

Pro modelový rok 2019 se model H2, který je homologován pro běžný silniční provoz dočkal u svého čtyřválce o objemu 998 cmzvýšení výkonu z dosavadních 150,8 kW (205 k) na 170 kW (231 k). Za tímto výrazným nárůstem výkonu stojí řada nových komponentů, z nichž lze zmínit vzduchový filtr, sání či svíčky a došlo i na nové nastavení řídící jednotky.

Exkluzivní model Ninja H2 Carbon sdílí rám, motor i řadu dalších komponentů s Ninja H2, ale odlišuje se od něj hojným využitím uhlíkových vláken, z nichž je podobně jako u okruhové verze vyrobena například kapotáž a částečně i koncovka zakázkového výfukového systému značky Akrapovič.

Podvozek Kawasaki Ninja H2 i Ninja H2 Carbon se pyšní plně nastavitelným zadním tlumičem Öhlins TTX, jenž patří k tomu nejlepšímu, čím lze v současnosti osadit motorku a podobná situace se odehrává i vpředu, kde je použita vidlice KYB AOS-II.

Kawasaki H2/H2 Carbon/H2 R

Kawasaki H2 SX

Kawasaki Ninja H2 ve všech svých výše zmíněných verzích představuje především nekompromisní supersport, což mění na loňském podzimním motosalonu EICMA v Miláně představený model Ninja H2 SX, jehož cílovou skupinou jezdců mají být především turisté se slabostí pro rychlou jízdu.

Kawasaki Ninja H2 SX se od svých starších sester odlišuje na první pohled designem rozměrnějších kapot a mohutnější zadní stavbou s pohodlnějším dvoumístným sedlem. Pod těmito novými komponenty se ukrývá s ohledem na jízdu dvou osob zesílený trubkový rám s rozvorem kol prodlouženým z dosavadních 1455 mm u H2 na 1480 mm. Cílem tohoto prodloužení spolu se změnou úhlu hlavy řízení z 27 na 30 stupňů jsou klidnější jízdní vlastnosti oproti čistě sportovním H2 a H2R.

Srdcem novinky je přepracovaný kapalinou chlazený řadový čtyřválec o objemu 998 cms přeplňováním kompresorem, u nějž došlo ke snížení hmotnosti o 3 kg. Pro model Ninja H2 SX byl tento motor naladěn na nejvyšší výkon 147,1 kW (200 k) při 11.000 mina točivý moment 137,3 N.m při 9500 min. Tyto hodnoty míří na zadní kolo prostřednictvím šestistupňové převodovky.

Podvozek Kawasaki Ninja H2 SX využívá vpředu 43 mm upside-down vidlice a vzadu odpružení Uni-Trak s tlumičem Öhlins TTX36 s možností jednoduché změny nastavení. Brzdový systém využívá vpředu plovoucí kotouče o průměru 330 mm v kombinaci se čtyřpístkovými radiálními třmeny Brembo M50 a vzadu kotouč o průměru 250 mm s dvoupístkovým třmenem Brembo.

Motocykl se sedlem jezdce ve výšce 835 mm se může pochlubit i armádou asistenčních systémů. Ve výbavě má mimo jiné třístupňovou kontrolu trakce KTRC, asistent brzdového systému KIBS, nastavitelnou motorovou brzdu nebo tempomat.

Kawasaki Ninja H2 SX míří na trh rovnou ve dvou verzích. První je standardní a druhá nese doplňkové označení SE, za nímž se pro modelový rok 2018 ukrývá dvoubarevné provedení, kombinující zelenou a černou, přídavná LED světla v bocích kapot pro přisvícení do zatáček, pancéřované brzdové hadice, obousměrné rychlořazení, launch control a TFT displej.

Kawasaki H2 SX

Suzuki GSX-R1000/GSX-R1000R

Suzuki GSX-R1000 patří ke špičce mezi litrovými supersporty prakticky od svého zrození v roce 2001 a díky provedení z roku 2005 s interním označením K5 je tento stroj dodnes vnímám jako král své třídy. Prozatím poslední generace byla uvedena pro modelový rok 2017 ve dvou verzích, z nichž ta ostřejší nese označení GSX-R1000R.

V případě designu jde tato generace cestou evoluce, i když ve srovnání se svým přímým předchůdcem je výrazně štíhlejší, za což vděčí snaze vývojového týmu ušetřit každý gram hmotnosti. Díky důkladnému testování v aerodynamickém tunelu je aktuální GSX-R1000 uhlazenější a vedle svých tvarů zaujme i řešení LED světlometu, který doplňují poziční LED světla nad vstupy vzduchu v přídi. Světelné diody jsou pak použity na koncové a směrová světla.

Za dynamickými liniemi se ukrývá zcela nově vyvinutý rám, který je 10 % lehčí a zároveň o 20 mm užší ve svém nejširším bodě při přímém srovnání s předchozím provedením. Stroj s rozvorem kol 1420 mm využívá odpružení z produkce společnosti Showa, kdy je standardní verze osazena vidlicí BPF, zatímco provedení R má vidlici BFF. Vzadu je použit tlumič Showa BRFC lite.

Brzdový systém z produkce společnosti Brembo využívá vpředu dvojici kotoučů o průměru 320 mm s radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny a vzadu je použit jeden kotouč o průměru 220 mm s jednopístkovým třmenem. Standardem je ABS, které pracuje, i když je stroj v náklonu.

Hlavní pozornost při prohlídce Suzuki GSX-R1000, jejíž pohotovostní hmotnost se pohybuje okolo 202 kg, k sobě ovšem strhává kapalinou chlazený řadový čtyřválec o objemu 999,8 cms výkonem 148,6 kW (202 k) při 13.200 mina točivým momentem 117,6 N.m při 10.800 minve spojení se šestistupňovou převodovkou s bezspojkovým rychlořazením směrem nahoru i dolů.

Motor je totiž po vzoru pohonných jednotek pro Moto GP, u nichž je zakázáno použití elektroniky a hydrauliky pro variabilní časování ventilů vybaven jeho čistě mechanickým provedením pojmenovaným Suzuki Racing VVT. To využívá natáčení vačky za pomoci ocelových kuliček, které vytlačuje odstředivá síla při určitých otáčkách. Toto variabilní časování ventilů stojí za vyšším točivým momentem dostupným v nízkých otáčkách a rovněž se podílí na zvýšení výkonu o zhruba pět procent v otáčkách nad deset tisíc za minutu.

Suzuki GSX-R1000 se může pochlubit i záplavou elektronických asistenčních systémům, z nichž lze zmínit například desetistupňovou kontrolou trakce Motion Track TCS a možností volby jednoho z trojice jízdních režimů v rámci systému S-DMS (Suzuki’s Drive Mode Selector), kdy první je pro suché silnice, druhý pro okruhy i běžný provoz a třetí jen pro jízdu na mokru.

Suzuki GSX-R1000/GSX-R1000R

Yamaha YZF-R1/YZF-R1M

Yamaha uvedla první generaci YZF-R1 v roce 1998. Tehdy se tento model zařadil mezi naprostou špičku mezi supersportovními litrovými čtyřválci a patří k ní i po dvaceti letech. Ve své aktuální podobě je k dispozici ve dvou provedeních, z nichž YZF-R1 představuje vynikající základ a YZF-R1M v sobě díky pohonné jednotce, kompaktnímu hliníkovo-hořčíkovému rámu a karbonové kapotáži spojuje technologii modelu YZR-M1 MotoGP a odkaz řady YZF-R.

Yamaha v případě obou modelů využívá zkušeností s vývojem a provozem závodního speciálů YZR-M1 MotoGP, což se odráží v samotném vzhledu i konstrukci jejich rámů, v nichž je usazen řadový kapalinou chlazený čtyřválec o objemu 998 cms rozvodem DOHC, disponující nejvyšším výkonem 147,1 kW (200 k) při 13.500 mina točivým momentem 112,4 N.m při 11.500 min

Tyto hodnoty míří na zadní kolo prostřednictvím šestistupňové převodovky. K dosažení co nejkratších časů na kolo přispívá systém rychlořazení (QSS), který umožňuje plynulé řazení vyšších i nižších převodových stupňů beze spojky.

Yamaha YZF-R1 je vybavena inerciální měřicí jednotkou (IMU, Inertial Measurement Unit) neustále snímající pohyb rámu ve 3D a zajišťující tak kontrolu trakce, skluzu, zdvihu předního kola, brzdění a rozjezdů.

Pro model YZF-R1M je pak standardem upravené elektronické závodní odpružení (ERS), které automaticky upravuje tlumení k dosažení vyšší míry brzdného účinku, zrychlení a ovladatelnosti v zatáčkách. Řídící jednotka ECU, spolupracující se systémem QSS a zdokonaleným řízením zdvihu předního kola (LIF), poskytuje možnost prudší akcelerace.

Yamaha pro YZF-R1 i YZF-R1M uvádí rozvor kol 1405 mm, celkovou délku 2055 mm, šířku 690 mm a výšku 1150 mm. Sedlo má první uvedený model ve výšce 855 mm, zatímco ten druhý ve výšce 860 mm. Pohotovostní hmotnost YZF-R1 je rovných 200 kg, zatímco u ostřejšího provedení YZF-R1M je uvedena o jeden kilogram vyšší.

Yamaha YZF-R1/YZF-R1M

Honda Motor Company, Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Suzuki Motor Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd.