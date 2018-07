Německé banky doporučují klasické automobily jako investice  

Investovat lze v dnešní době nejrůznějšími způsoby a mezi stále oblíbenější patří investice do klasických automobilů. V minulosti byly středem zájmu především výjimečné klasické vozy exkluzivních značek, které samozřejmě patří stále mezi špičku, ale v současnosti lze sledovat i zvýšený zájem o poměrně běžné automobily. Velmi dobrým důkazem mohou být stále rostoucí ceny takových vozů, jakými jsou Peugeot 205 GTi nebo Volkswagen Golf GTI

Po finanční krizi se navíc prudce zvýšila poptávka po alternativních investicích, jako jsou uměním, víno nebo právě automobily. V rozhovoru pro, uvedl, Jens Berner, expert na klasické vozy u německé banky Südwestbank AG, že pro zákazníky, kteří mají k dispozici více než jeden milion eur, mohou právě klasické automobily představovat atraktivní rozšíření jejich investičního portfolia, pokud jde o stabilitu a výsledný zisk.

Pro lepší srovnání klasických automobilů s jinými investicemi začala právě Südwestbank AG před několika lety vydávat OTX Classic Car Index, sledující ceny nejméně 30 let starých automobilů značek, sídlících v jižní polovině Německa. To znamená, že se soustředí na vozy značek Audi, BMW, Mercedes-Benz a Porsche. Podle dostupných informací se OTX Classic Car Index od začátku roku 2005 do začátku roku 2018 čtyřikrát zvýšil.

Mezi automobily výše zmíněných německých značek, které přitahují pozornost investorů, jsou velmi oblíbení zástupci Porsche 911 se vzduchem chlazenými motory, jejichž hodnota za posledních třináct let vzrostla o neuvěřitelných 683 procent. Zájem investorů o klasické vozy samozřejmě stojí za růstem jejich cen a zároveň i za stále většími riziky spojenými s jejich nákupem.

V případě vozů vyrobených v omezených sériích se dnes stále častěji stává, že jeden originální automobil je rozebrán, aby posloužil ke stavbě dvou nových automobilů. Ve výsledku se pak může stát, že se série původně 200 vozů rozroste na 300 exemplářů a bez jakéhokoliv přičinění automobilky.

Tato situace není přitom žádnou fikcí, ale může být pouhým opakováním minulosti. Příkladem může být slavné Ferrari 250 GTO z první poloviny šedesátých let, které vzniklo v počtu 36 exemplářů. Koncem sedmdesátých a během osmdesátých let se totiž zvedla vlna zájmu o tento model a přestavbou sesterských modelů řady 250 vznikla řada plagiátů, která byla následně prodávána jako originální vůz. V devadesátých letech se pak říkalo, že na sraz Ferrari 250 GTO může přijet téměř dvojnásobek původně vyrobeného počtu vozů a všechny budou svou technikou odpovídat originálu.

Při výběru vozu pro investování je tedy i v dnešní době vhodné využívat odborníků a stále rozšířenějších služeb automobilek, potvrzujících pravost daného exempláře. S ohledem na investice související s následným udržováním vozu v původní kondici, pojištěním a uskladněním je například u Porsche 911 vhodné volit výjimečnější automobily, jejichž cena se dnes pohybuje kolem 100.000 eur.