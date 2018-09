Ministerstvo uzavřelo nový kontrakt na mýtné. SkyToll a Kellnerův CzechToll nahradí Kapsch

Ministerstvo dopravy uzavřelo desetiletý kontrakt s konsorciem firem CzechToll a SkyToll na provozování mýtného systému na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Novinářům to oznámil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), dohodu potvrdil i vítězný CzechToll. Stalo se tak krátce poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes zamítl stížnost neúspěšné firmy Kapsch Telematic Services proti tendru. Podle Kapsche, který v České republice provozuje dosavadní mýtný systém, jde o předem připravený scénář.

Ministerstvo dopravy bylo podle Ťoka jediným účastníkem řízení u ÚOHS a tím, že se vzdalo práva na podání rozkladu a následně získalo potvrzení o pravomocném rozhodnutí úřadu, bylo ze zákona zrušeno předběžné opatření, kterým ÚOHS zakazoval uzavřít smlouvu s dříve vybraným vítězem tendru.

"Na základě toho, že nastaly podmínky pro možnost uzavření smlouvy s novým provozovatelem, tak jsme dnešního dne podepsali desetiletý kontrakt s vítězným konsorciem firem CzechToll a SkyToll, které budou od roku 2020 vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a vybraných silnicích první třídy v České republice," řekl Ťok. "Tuto smlouvu jsme uzavřeli rychle, nikoli však neuváženě. Šlo nám o to, abychom dali novému provozovateli dostatek času na přípravu," uvedl ministr.

Vítězné konsorcium rozhodnutí ÚOHS uvítalo, podle nich byl tendr férový pro všechny uchazeče. S přípravami nového systému chtějí firmy začít ihned.

Konkurenční Kapsch je naopak podle mluvčího Davida Šimoníka vývojem událostí šokován. Firma totiž předpokládala, že předběžné opatření zůstává v platnosti do doby, než se úřad vypořádá s jejím případným rozkladem. "Ze strany ministerstva dopravy je ale zřejmě možné cokoliv. Je zjevné, že jsme svědky předem připraveného divadla," uvedl Šimoník. Kapsch teď chce situaci analyzovat s právníky a poté rozhodne o svém dalším postupu.

Šimoník ostře zkritizoval i postup ÚOHS. Podle něj úřad během velmi krátké doby zcela otočil své původní stanovisko, aniž by se vyskytly nové skutečnosti. "Zjevně zafungoval nemístný a bohužel neskrývaný politický tlak vyvíjený na nezávislou dohledovou instituci," dodal.

ÚOHS ale upozornil, že Kapsch může i po podpisu smlouvy podniknout právní kroky blokující spolupráci vítězů tendru se státem. "Ministerstvo zvolilo tento postup na základě svého právního názoru na platnost předběžného opatření. K tomu se ÚOHS v dnešním rozhodnutí nevyjadřoval - neříkal, že by předběžné opatření nemělo platit. Proti podpisu smlouvy může Kapsch podat návrh na zákaz plnění," řekl deníku E15 mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenská SkyToll mají podle Ťoka nyní 14 měsíců na to, aby připravily nový systém na výběr mýtného. Do konce roku 2019 platí smlouva s Kapschem, který provozuje dosavadní mýtný systém, podle Ťoka ji ale bude možné vypovědět dřív, pokud bude nový provozovatel rychleji připraven začít s výběrem mýtného.

Konsorcium, které ministerstvo vybralo, má mýtné vybírat deset let za 10,75 miliardy korun. Využívat k tomu bude modernější satelitní technologii, dosud k výběru mýtného sloužila mikrovlnná technologie. Ministerstvo dopravy očekává, že výnos z mýtného by se měl pohybovat mezi 140 a 150 miliardami korun za deset let.

Poprvé ÚOHS o námitkách firmy Kapsch rozhodoval v květnu. Tehdy zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Předseda úřadu Petr Rafaj ale v srpnu prvoinstanční rozhodnutí zrušil, protože podle něj úřad dostatečně nezohlednil některé významné okolnosti případu. Dnes ÚOHS zveřejnil rozhodnutí, ve kterém námitky neúspěšné společnosti odmítl.

V loňském roce zaplatily kamiony v Česku na mýtném rekordních 10,4 miliardy Kč, což bylo meziročně o 5,2 procenta více. Provozní náklady placené z vybraného mýta konsorciu firem pod vedením Kapsch představovaly v roce 2018 celkem 1,525 miliardy Kč a jejich podíl na vybraném mýtu celoročně klesl na 15 procent. Státu tak z každé vybrané stokoruny zůstalo 85 korun. Účinnost výběru mýta byla v průměru 99,6 procenta.

Stát na mýtném od roku 2007 vybral celkem 93,4 miliardy korun. Za prvních šest měsíců letošního roku z něj získal 5,4 miliardy korun, což je o 4,85 procenta meziročně více.