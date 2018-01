Odchod Fordu z Evropy? Zatím v plánu není. Jeden klíčový model ale patrně skončí...

Ford nadále patří mezi největší automobilové značky v Evropě, přesto se v posledních letech čas od času spekuluje o tom, zda se ze starého kontinentu nestáhne. Jeho podíl na evropském trhu pozvolna klesá, i jednotlivé modely orientuje spíše na jiné trhy. Není tak divu, že po odchodu jiného amerického výrobce z Evropy, General Motors, tyto spekulace ještě zesílily.

Generální ředitel Fordu Jim Hackett ale takové spekulace vyvrací a tvrdí, že automobilka evropský trh rozhodně nemá v plánu opustit.tvrdí Hackett.

Evropa se navíc má stát klíčovou lokalitou pro připravované elektrické a autonomní vozy.říká šéf americké automobilky.

Automobilka navíc už opustila globální strategii One Ford, která se primárně zaměřila na globální modely prodávané s minimálními změnami po celém světě, a opět dává více prostoru jednotlivým regionům a úpravám aut pro tyto lokality. Hackett však dřívější strategii nadále obhajuje a tvrdí, že ve své době byla potřebná.

Navzdory setrvání Fordu v Evropě bychom však do budoucna mohli přijít o jeden z jeho klíčových modelů. Na konci loňského roku vyšlo najevo, že by Ford mohl do konce dekády ukončit v Americe výrobu modelu Fusion , tamější verze Mondea . Následné spekulace o možném přesunu produkce Fusionu/Mondea do Číny (Mondeo se dnes vyrábí ve Španělsku) a jeho vývozu z tamější továrny do Evropy a do USA sice automobilka následně odmítla, světlo do budoucnosti auta však moc nepřinesla. Prý se o ní dozvíme později.

Už dříve se však spekulovalo o tom, že by Mondeo mohlo nahradit nové SUV, které by vyplnilo mezeru mezi modely Kuga Edge . Střední třída především v Evropě skomírá, a tak by dávalo smysl, kdyby se jí zde Ford rozhodl opustit a místo liftbacku, sedanu a kombíku nabídl nějaké to SUV. Za první tři čtvrtletí loňského roku se totiž prodeje střední třídy v Evropě klesly o 14 % (konkrétně Mondeo se propadlo o 22 %), zatímco prodeje středně velkých SUV (5008, Kodiaq a spol.) za tu doby vzrostly o pětinu.