Ojetá Škoda Superb II: Nejbolavější místo určitě uhodnete  

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Jméno Superb použila automobilka Škoda pro označení svého luxusního modelu už ve 30. letech minulého století. Znovu se tento název ve spojení se Škodovkou objevil až v 21. století s příchodem první novodobé generace. Po technické stránce byla o 100 mm prodlouženým Passatem B5, přičemž s ním sdílela nejen podvozek, ale také pohonné jednotky či elektronickou výstroj. Rodinné stříbro si však Volkswagen tehdy hodně hlídal, takže Superb I nikdy nedostal třeba pohon všech kol 4Motion, který by v tomto případě využíval nikoliv mezinápravovou lamelovou spojku, ale poctivé železo v podobě diferenciálu torsen.

Dvě nebo tři karoserie

Video

Pokud jste měli pocit, že v první generaci velké škodovky mladoboleslavští trochu improvizovali, u druhého vydání, které na trh dorazilo v roce 2008, již tento dojem není na místě. Přechod na lacinější koncepci v podobě motorů uložených napříč vpředu pojící se s jednodušší přední nápravou, která je v principu shodná s tou v Octavii II, paradoxně vozu spíše prospěl. Zatímco v prvním vydání neměl zájemce na výběr jinou karoserii než čtyřdveřový sedan, došlo ve druhém vydání k výraznému zlepšení.

Snaha nabídnout něco jiného, co ostatní nemají, vyústila v karoserii s originálním konceptem zadních dveří Twindoor. Škoda tak vlastně zabila dvě mouchy jednou ranou, neboť tímto dokázala spojit karoserii sedan a liftback do jedné. Celé řešení zádě je z pohledu uživatele geniálně vyřešeno. Volba mezi takzvaným malým víkem (sedan) a velkým víkem (liftback) závisí pouze na tom, jaké zmáčknete tlačítko s mikrospínačem na spodní hraně víka. Jedno se nachází klasicky uprostřed, druhé je od něj vpravo. Otevřít malé víko ale bylo možné také dálkovým ovládáním, kdy stačilo tlačítko podržet po dobu přibližně tří sekund.

Samotné dveře Twindoor jsou ale z pohledu techniky docela složité, neboť obsahují třeba dvojici blokovacího pohonu s elektromotory v zadních podbězích, což je mechanismus, který při otevírání velkého víka propojí malé k zadnímu sklu. Navíc nad vším bdí takzvaná jednotka palubní sítě BCM, nacházející se vpředu pod palubní deskou, tedy tam, kde je normálně hlavní pojistková skříň.

Nejdou okna, svítí airbag

Systém otevírání zadních dveří Twindoor je zajímavým nápadem. Otázkou je, jak to celé funguje u ojetin a zda jeho uplatnění nepředstavuje pro budoucího majitele ojetiny zvýšené náklady.

Jsou to právě výklopné zadní dveře konceptu Twindoor, s nimiž se pojí asi ta nejčastější závada, s níž se majitelé a potažmo servisy u ojetých Superbů potýkají. „Jádro problému se skrývá v kabeláži vedené ve výklopné zadní stěně,“ říká na úvod k problému známý pražský specialista na vozy skupiny VW Petr Petřík. „Jednoho dne dojde ke zlomení kabelu ve specifickém místě. Výsledkem je celá řada problémů od nefunkčního zámku víka zavazadelníku, přes nefungující elektrická skla dveří, až po nesvítící osvětlení registrační značky,“ vysvětluje Petřík.

Mnozí se pokoušejí kabel v místě ohybu opravit. To je však dle slov Petra Petříka takřka nemožné, neboť kabel se zlomí tak, že k poškozenému místu není prakticky přístup. Jediným řešením je výměna jeho části. I člověku, který věci rozumí a už to několikrát dělal, to zabere čtyři hodiny práce a výsledný účet za opravu je minimálně 10.000 korun.

Elektrické vodiče jsou u Superbu snad zakleté. Selhává rovněž kabeláž v předních dveřích, logicky častěji v těch levých – řidičových. A opět je zde celá řada závad, které se na tento problém vážou. Petr Petřík zmiňuje nefunkční skla předních dveří a dále také svítící boční airbag.

Problém se většinou stane při nájezdu tak 130.000 km, přičemž pokud je to poprvé, dokáže to Petr Petřík opravit za zhruba 1.000 korun na jedny dveře. V případě, že se závada po čase opakuje, opravit to již znovu nelze a tak musíte vyměnit celý kabelový svazek dveří, což znamená částku zhruba 4.500 korun na jedny dveře a 2,5 hodiny práce.

V jednoduchosti je krása

Superb je přímým konkurentem Passatu B6 a v podstatě i pozdějšího B7, z nichž navíc technicky vychází. Jenže na rozdíl od VW se Škoda zcela prozíravě držela v otázce nabízené techniky trochu „při zemi“. Dnes po letech z toho může kupující jen těžit. Teď nemáme na mysli pohonné jednotky, které jsou stejné a postihují je tudíž i obdobné problémy (viz přehled motorů a častých závad), ale spíše podvozek a jeho podsystémy.

Například zadní čtyřprvková náprava, která má na rozdíl od současného Superbu shodná ramena i nápravnici pro verze s pohonem předních i všech kol 4Motion. Liší se tedy pouze těhlicemi, které mají pro verzi 4Motion otvor pro hnací hřídel. A stejně jako jinde i tady se lze setkat s vymačkanými silentbloky horních příčných ramen, takže auto má zadní kola do tvaru písmene A. Na pohled vcelku nenáročná oprava může dostat vážné trhliny v okamžiku, kdy nepůjdou zarezlé šrouby silentbloků ramen povolit.

V jiném ohledu ale Superb nad spřízněným Passatem vítězí. Třeba tím, že zde vůbec není použita elektromechanická parkovací brzda, ale pouze klasická manuální s pákou. A zcela spolehlivá. Právě s elektromechanickou parkovací brzdou si majitelé Passatů B6 (u B7 je to již udělané jinak a mnohem lépe) užili své. Navíc se jí v Passatu B6 nevyhnete, neboť nabízel pouze tuto. Jiným příkladem zjednodušení je elektromechanické blokování zámku volantu na jeho sloupku, které je rovněž u Passatů s léty zdrojem problémů z důvodu použití neobvyklého ovladače, jehož slot se časem vyběhá a volant pak nejde odjistit.

Co vás ale potrápit může, je brzdový systém vozu. Ten v závislosti na verzi používá dva systémy. Superby, které mají pouze ABS v kombinaci s ASR, využívají hydraulickou jednotku ATE Mk70, která je s léty veskrze spolehlivá. Pokud ale zvolíte vůz vybavený navíc systémem ESP, bude v jeho útrobách odlišná hydraulická jednotka ATE Mk60, jejíž součástí je snímač tlaku brzdové kapaliny. A právě ten občas selže, přičemž Škoda jej coby samostatný díl nenabízí. Jelikož je ale systém ATE Mk60 používán napříč celou řadou výrobců aut minimálně jednu dekádu a všude způsobuje stejné problémy, lze dnes sehnat profesionálně opravené jednotky už za částku od zhruba 4.000 korun. Pozor na to, že verze s pohonem 4Motion má ESP vždy a k tomu navíc verzi jednotky Mk60 PYA, která umí spolupracovat se systém pohonu všech kol. Navíc je zde použit vylepšený posilovač brzd podporovaný hydraulicky. Obě verze Mk60 pak nabízejí třeba systém RBS, což je funkce vysoušení brzdových kotoučů. Toto Mk70 nemá. Od listopadu 2011 platí nařízení Evropské unie o povinné výbavě vozidla systémem ESP, takže od té doby již Superb používá výhradně vrtošivější ATE Mk60.

Jak šel čas

Představení vozu. Unikátní karoserie sedan-liftback se systémem Twindoor. Zážehové motory 1.4 TSI (92 kW), 1.8 TSI (118 kW) a 3.6 V6 FSI (191 kW). A dále diesely 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI 8V PD vždy s DPF (103 kW), 2.0 TDI CR 16V (125 kW). Pouze motor 1.9 TDI s manuální pětistupňovou převodovkou, zbytek se šestistupňovou. Motor 3.6 FSI výhradně s šestistupňovým DSG a vždy pohonem všech kol 4Motion. Ten alternativně také s 1.8 TSI, ale výhradně se šestistupňovým DSG. Pohon všech kol byl možný rovněž s 2.0 TDI-CR, ale opět s DSG.

Příchod karosářské verze kombi.

Příchod emisní normy Euro 5. Nový motor 1.6 TDI s common-railem. Motor 2.0 TDI-PD 8V vypuštěn z nabídky. Místo něj vyjel agregát 2.0 TDI-CR 16V se stejným výkonem 103 kW. Motor 1.8 TSI nahrazen větším 2.0 TSI s výkonem 147 kW. Všechny diesely s částicovým filtrem.

Doprodej posledních verzí s agregátem 1.9 TDI, který mohl mít částicový filtr.

Představení terénní verze Outdoor.

Představení modernizovaných Superbů. Jiná přední část, odlišné zadní svítilny. Nové logo výrobce. Nově bylo možné za předpokladu vybavení vozu elektricky ovládaným sedadlem spolujezdce jej ovládat z druhé řady sedadel. Vylepšení systému elektrického ovládání víka kufru.

Ukončení produkce. Představen stejnojmenný nástupce Superb III s technikou MQB.

Názor odborníka: Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto

Superbu se v době uvedení na trh povedlo trefit dobu nastupující ekonomické krize, kdy mnozí manažeři a majitelé firem raději přesedli ze svého Audi do „něčeho lidovějšího“, aby zbytečně nedráždili okolí. Možná to tehdy ani netušili, ale udělali skutečně dobře. Kupující ojetin má nyní z čeho vybírat, navíc s rozpočtem okolo 300 tisíc je Superb prakticky jediným autem, která se sice tváří jako luxusní zboží, ale svého majitele finančně nepoloží na lopatky. Díky lidovému základu z Octavie pořídíte komponenty podvozku v druhovýrobě za hubičku, žádné bankrotem zavánějící velkopanské záležitosti jako například vzduchové odpružení naštěstí Superb nikdy nenabízel. Konstrukce je oproti prestižnější konkurenci výrazně jednodušší, a nevyskytují se zde žádné zásadní servisní komplikace. Ano, na šířku je v kabině méně místa, ale hraje to v praxi opravdu takovou roli? Pozornost je potřeba věnovat výběru motorizace. Benzínové jednotky TSI už dávno vešly do řečí kvůli rozvodům, diesely 2.0 TDI-CR jsou nejoblíbenější a proto nejdražší, jako zajímavá volba se proto jeví i „prezidentský“ šestiválec. Bohatá výbava, spolehlivost a většinou i znatelně nižší cena oproti dieselu z něj činí ojetinu, které se bazary nemohou nabažit a která se prodává rychlostí blesku.