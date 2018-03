Ojetý Opel Astra J (P10): Těžký, nebo spíš bytelný?

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Na představení Astry čtvrté generace, označené již tradičně písmenkem (v tomto případě J), si dal Opel docela záležet. Svoje budoucí horké želízko kompaktní třídy se rozhodl ukazovat na vícekrát. Statickou premiéru před novináři si tak vůz odbyl už v létě 2009, výstavní před domácí veřejností následovala na podzim ve Frankfurtu. Ještě téhož roku si žurnalisté odbyli „povinné jízdní dojmy“. Aby to bylo ještě zajímavější, tak k dispozici tehdy měli pouze dva motory - a sice zážehovou 1.4 Turbo se 103 kW a vznětový motor 1.7 CDTi o výkonu 92 kW. Další pohonné jednotky, konkrétně atmosférické benzinové čtyřválce stejně jako malý diesel 1.3 CDTi, dorazily do astry hned v následujícím roce 2010. Kdo chtěl více, mohl sáhnout po motoru 1.6 Turbo, který se představil už v předchozí řadě, či po vrcholném dieselovém dvoulitru CDTi.

Při pohledu na tehdy novou astru většinu těch, co se zajímají o auta, napadlo patrně jediné - to auto je na poměry třídy hrozně velké! A následné srovnání s předchůdcem tato slova potvrdilo. Pokud zůstaneme u pětidveřového hatchbacku, tak na délku narostl o citelných 220 mm (na 4420 mm při podobné šířce). Ruku v ruce s tím šel rozvor náprav, zvětšený o 107 na 2685 mm. Jen pro zajímavost, současná Astra hatchback nabízí rozvor 2662 mm a délku 4370 mm. „Jéčko“ je tak skutečným obrem mezi kompaktními vozy bez ohledu na dobu vzniku.

Možná i proto se vůz při jízdě jevil poněkud těžkopádně. Pokud budeme věřit údajům Opelu o pohotovostní hmotnosti, zjistíme, že základní verze s obyčejným motorem 1.4 16V startuje na hodnotě 1300 kg. Pro srovnání, někdejší Peugeot 308 začínal v porovnatelné motorizaci 1.4 VTi na 1270 kg, a to byl výrazně kratší a současně nabízel menší rozvor.

Při řešení karoserie došlo k viditelnému posunutí spodní hrany čelního skla dopředu a tím i zkrácení přední části spolu s kapotou motoru. Ta se navíc výrazně svažuje. Jen tímto způsobem bylo možné vytvořit v kabině dostatek prostoru také vzadu, což se vlastně i podařilo. Co však poněkud utrpělo, byla vzdušnost. Velice široké sloupky či dveřní výplně byly v době uvedení vozu pranýřovány, dnes po letech však mnozí naopak oceňují tuto nezvyklou robustnost. A současně lamentují nad tím, že jim dnešní Astra, jakkoliv lehká, vzdušná a skvěle jezdící, přijde prostě málo bytelná. To u řady J máte pocit, že vydrží snad vše. Prostě takový kompakt na věčnost. Ale platí to beze zbytku?

Video

Brzdy klapou, ramena drží

Dojem robustnosti z Astry J je v tomto případě podložen i skutečnými hodnotami. Třeba podvozek nabízí solidní odolnost. Vpředu je použit obří pomocný rám, který opely u aut s předním pohonem používají již od dob Vectry B. Mohutná spodní příčná ramena nabízejí s využitím originálních dílů měnitelná samostatně obě uložení, bohužel čep je pouze vcelku s ramenem. Důležité je, že jsou veskrze odolná, takže byste je neměli - minimálně v případě, že máte pod kapotou lehké hliníkové zážehové motory, měnit moc často.

Malá revoluce se odehrála vzadu. Aby Opel nemusel nabízet v Astře složitou a výrobně drahou víceprvkovou nápravu a současně vozu zajistil očekávané velmi dobré jízdní vlastní, zvolil kompromis. Běžnou torzní příčku doplnil o mechanismus zvaný Wattův přímovod. Výsledkem se stalo mnohem přesnější vedení zadních kol v zatáčce při působení odstředivé síly. Ovšem pozor, ne každá Astra J tuto techniku nabízí. Vybrané verze se musely spokojit s běžnou torzní příčkou. Ta je navíc odlišná od příčky používané ve spojení s Wattovým přímovodem. Pro kupujícího ojetiny je důležité, že ani s jedním typem zavěšení nebývají problémy.

Pokud nepočítáme občas se vyskytující adaptivní podvozek s tlumiči FlexRide, které nabízela už předchozí generace a jejichž životnost nedosahuje úrovně konvenčních tlumičů, pak se majitelé a servisy nejvíce potýkají s problémy s brzdami. Jde zejména o celkově kratší životnost brzdového obložení. Zda je příčinou vyšší hmotnost vozu, nebo nevhodně zvolené obložení, je otázkou.

Zadní brzdiče navíc občas nepříjemně klepou. „Příčinou klepání zadních brzdičů je vůle v jejich vodicích čepech. Někdy pomůže natření měděnou vazelínou. Jedná se však o závadu pouze akustického charakteru,“ říká k astře na úvod Zdeněk Veselý, přijímací technik ze společnosti Autotechnik Zralý, která se v pražských Nových Butovicích na servis vozů Opel již léta specializuje.

„Destičky také mohou ve třmenech zatuhnout, a to vpředu i vzadu. To pak zůstanou v brzdiči lidově řečeno viset. Auto sice brzdí, ale ne tak, jak by mělo. K nápravě stačí většinou brzdič rozebrat a vyčistit. Výměna brzdiče zpravidla nutná není,“ poznamenává Veselý.

Astra J nabízela v průběhu svého života nejen dvě odlišně řešené zadní nápravy, ale také u vybraných motorů dvě varianty posilovače řízení. Záleželo na roku výroby. Toto se týká motoru 1.6 16V s výkonem 85 kW. Do roku 2015 splňoval normu Euro 5 a měl označení A16XER. Od uvedeného data nabízí čistší emise a tedy normu Euro 6, přičemž došlo na změnu označení na B16XER. Výkon 85 kW se ale po celou dobu bez ohledu na verzi nezměnil. Zda má vyhlédnutý vůz elektromechanické, nebo hydraulické servořízení, je na první pohled rozpoznatelné po otevření kapoty. U elektromechanického chybí nejen nádoba na hydraulický olej, v tomto případě Dexron VI, ale také čerpadlo posilovače, které je umístěné z pohledu zepředu na levé straně motoru. Poháněno je od vodní pumpy přes zdvojenou řemenici. Verze s elektrickým servořízením má vodní čerpadlo stejné, tedy taktéž se zdvojenou řemenicí, přičemž ta vnější nemá v tomto případě žádnou funkci. Hydraulický posilovač řízení dále nabízí ostrá verze OPC s motorem 2.0 Turbo (A20NFT) o výkonu 206 kW a dále motor 2.0 CDTi s výkonem 121 kW (A20DTH).

Na plynulou jízdu to stačí

Základní zážehové motory 1.4 16V a 1.6 16V jsou v těžké astře poněkud línější. Svižná jízda možná je, ale musíte je dost vytáčet. Motory jsou to však v globálu spolehlivé a odolné. Menší čtrnáctistovka má rozvody poháněné řetězem, větší 1.6 16V ozubeným řemenem s intervalem výměny 150.000 km nebo 72 měsíců. Pozor na to, může se lišit v závislosti na roku výroby!

U menšího motoru číhá na uživatele jedna zrada, týkající se zapalování. „Občas na motoru A14 selhává zapalovací lišta. Příčinou je koroze kontaktů uvnitř lišty. Průvodním jevem jsou občasné vibrace motoru v přechodových otáčkách,“ říká Jan Veselý. Originální zapalovací lišta vyjde na 9.000 korun, v druhovýrobě pak na příznivějších 4.500 korun. Důležité je, že při selhání zapalovací lišty a tedy občasného chodu na snížený počet válců nedojde k poškození katalyzátoru.

Větší motor 1.6 16V využívá proměnné časování na sací i výfukové straně rozvodu z důvodu zajištění efektu takzvaného vnitřního EGR. Jde o stejné řešení jako na větší 1.8 16V (A18XER), tudíž uvedené informace se týkají obou těchto agregátů. „U motorů 1.6 a 1.8 16V se občas potýkáme s hlučnými rozvodovými koly, v jejichž útrobách je mechanismus přesuvníků časování vačkového hřídele,“ říká Veselý. Dle zkušeností Zdeňka Veselého většinou dříve odejde rozvodové kolo s přesuvníkem na sací straně. Od společnosti INA, která rozvodová kola dodávala v prvovýrobě, vyjde jedna strana na asi 5.000 korun.

Astra J sice má problémy, avšak nejde o nic, co by nebylo řešitelné za rozumné peníze. Navíc se stále jedná o aktuální model, neboť i přes uvedení nové generace Astry K v roce 2016, zůstává „Jéčko“ ve výrobě s třídveřovou karoserií. Dříve se jmenovala Astra GTC, nyní po výběhu výchozího hatchbacku z výroby zbylo jen GTC. Při jeho koupi pamatujte na to, že všechny Astry GTC bez ohledu na motor mají vpředu dokonalejší, ale současně také servisně nákladnější zavěšení kol HiPer Strut. Oproti běžné verzi se neliší pouze dělenou těhlicí, ale také spodním ramenem, které nemá klasický čep. Místo něj je použit pouzdrový silentblok , jenž je k dostání pouze s ramenem. Druhou karosářskou verzí, kterou si můžete koupit ještě jako novou, je sedan, pojmenovaný Classic III. Ve výrobě by měl vydržen do konce modelového roku 2018, tedy do července.

Jak šel čas

Představení vozu coby pětidveřový hatchback na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Zážehový motor 1.4 Turbo, vznětový 1.7 CDTi.

Na začátku roku zahájení prodeje na většině trhů. Další motory: zážehové 1.4 16V také ve verzi na LPG, 1.6 16V a dále 1.6 Turbo. Vznětové 1.3 CDTi (70 kW) a 2.0 CDTi (118 kW). Na podzim uvedení karosářské verze kombi pojmenované Sports Tourer.

Další pohonné jednotky a sice 1.8 16V s 85 nebo 103 kW. Další verze motoru 1.7 CDTi s výkonem 81 a 96 kW coby verze ecoFlex (se systémem stop-start). A dále motor 2.0 CDTi ecoFlex s výkonem 121 kW.

Nová karosářská verze GTC připomínající kupé s odlišnou přední nápravou. A dále čtyřdveřový sedan. Nový motor 2.0 BiTurbo CDTi s výkonem 143 kW. Sportovní verze OPC s motorem 2.0 16V Turbo a výkonem 206 kW. Na sklonku roku nový motor 1.6 Turbo s přímým vstřikováním benzínu a rozvodovým řetězem (výkon 125 kW) nahrazuje dosavadní s nepřímým vstřikem a výkonem 132 kW.

Ukončení produkce motoru 1.3 CDTi a 1.4 16V. Další motor 1.6 SIDI Turbo s výkonem 147 kW.

Nový motor 1.6 CDTi s výkonem 81, respektive 100 kW.

Uvedení nové generace Astra K. Astra J pokračuje dále coby čtyřdveřový sedan Classic III a též třídveřová verze GTC, nyní již bez jména Astra. Omezení nabídky motorů.V červenci očekávané ukončení verze sedan Classic III.