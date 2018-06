Opel chystá žhavý koncept ukazující prvky nové Corsy. První upoutávka vypadá slibně!

Poté, co Opel loni představil hned sedm novinek, je letos v Rüsselsheimu o něco klidněji. Značka dokonce ani nevystavovala na ženevském autosalonu s odůvodněním, že by tam neměla co prezentovat. Pro letošek nicméně chystá ještě jednu hodně zajímavou novinku, zatím nepojmenovaný koncept, který Opel odhalil na první upoutávce.

Snímek prezentovaný na nedávném dnu techniky Opelu ukazuje příď automobilu cudně se ukrývající pod plachtou. Navzdory tomuto zakrytí je rozeznatelná zajímavá grafika hlavních světlometů, kapota s atypickou ploutví uprostřed nebo nízká silueta, která naznačuje, že se máme na co těšit.

Podle všeho půjde o dynamicky laděný automobil ve stylu dřívějších konceptů značky, Opelu Monza z roku 2013 a Opelu GT z roku 2016. Jestliže první poprvé naznačil dnešní designérský styl Opelu, druhý pouze nalákal, že by blesk z Rüsselsheimu dokázal postavit hodně zajímavě vypadají sporťák. Bohužel jsme se však jeho realizace nedočkali. To chystaný koncept má naznačit některé designérské prvky nadcházející Corsy, chystané pro rok 2019.

Viceprezident Opelu pro design Mark Adams přiznal, že zatím nepojmenovaný koncept bude odhalen ještě v letošním roce, což naznačuje premiéru na podzimním pařížském autosalonu. Na rozdíl od jiných značek však Opel zatím nepotvrdil, zda letos bude v Paříži vystavovat. Pro francouzskou Skupinu PSA je ale Paříž domovskou výstavou, a tak by překvapilo, kdyby na ní Opel jakožto člen tohoto koncernu chyběl.prohlásil o upoutávce na nový koncept.

Při své prezentaci na technickém dni pak Adams přiznal, že design Opelů bude i nadále čistý a nadčasový, a to jak u konceptů, tak u sériových automobilů.