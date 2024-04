TEST Opel Corsa 1.2 Turbo 74 kW AT8 – Facelift s minimem inovací

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Když Opel začátkem loňského léta oficiálně odhalil faceliftovanou Corsu, nejvýraznější novinkou se stal modernější styling vycházející z nejnovějšího designového jazyka značky. Nová Corsa se při vylepšování zaměřila hlavně na svěžejší design a elektronickou výbavu, ale spalovací varianty se změnily jen minimálně. Technicky se nejvýznamnější novinky projevují u čistě elektrického modelu Corsa-e.

S nejnovější evolucí elektromobilu jsme se projeli už na prvních jízdách, a teď se nám do rukou konečně dostala i vylepšená spalovací verze. Už v úvodu uvedu, ze konkrétní specifikací je to „zlatá střední cesta“ toho, co si můžete objednat. Kombinuje prostřední balíček výbavy GS se slabší specifikací přeplňovaného benzinového tříválce. Vypadá k světu a až na nějaké nepříjemnosti umí být i řidičsky zábavná.

Nová tvář Opel Vizor

Modernější corsa je charakteristická novou tváří s už tradiční maskou chladiče Opel Vizor. V minulosti se představila také na modelech Crossland, Grandland nebo Astra. Novinkou jsou i přední světlomety s volitelnou neoslňující matrix technikou dálkových světel Intelli-Lux LED se čtrnácti modely místo původních osmi a větším světelným výkonem. Standardně je najdete pouze ve vrcholném paketu výbavy Ultimate.

V kabině se po faceliftu objevuje nový volant, přepracovaný volič automatické převodovky nebo nové čalounění. Přístrojový štít je po modernizaci plně digitální a vylepšením prošla také multimédia. Nově mají desetipalcovou obrazovku a zakládají na platformě Qualcomm Snapdragon Cockpit. V reálném světě pak mají rychlejší odezvu a novější grafiku.

Sportovní výbava GS

Inovovanou corsu jsme si poprvé vyzkoušeli v plnohodnotném redakčním testu v prostřední výbavě GS. Standardní výbavu rozšiřuje o prvky, jako jsou 130stupňová zadní parkovací kamera, přední a zadní parkovací senzory, elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zpětná zrcátka, hlídání slepých úhlů, středová konzole s dvěma držáky nápojů, loketní opěrka nebo LED zadní světla.

Opel navíc k prostřední výbavě GS přistupuje jako ke sportovně stylizovanému paketu. Standardem Corsy GS tak jsou sportovní přední sedadla s větším bočním vedením, sportovní pedály z lehkých slitin pro motorizaci s automatickou převodovkou, sportovní nárazníky vpředu a vzadu, kontrastní černá střecha v odstínu Karbon Black nebo leskle černá spodní mřížka předního nárazníku.

Základní výbavu našeho paketu pak obohacují pouze čtyři příplatkové prvky – sada Komfort GS s vyhřívanými předními sedadly a volantem za 15.000 Kč, automatická klimatizace za 10.000 Kč a kontrastní 17“ kola Diamond Cut za 11.000 Kč. Červená metalíza Kardio je za dalších 13.000 Kč. Kdybyste pak zatoužili i po Matrix LED světlometech, za paket Tech GS si připlatíte 25.000 Kč. Naše auto jimi však nedisponuje.

Opel Corsa 1.2 Turbo (74 kW)

Ideální praktičnost do města

Corsa je praktickým malým autem pro život ve městech, ale ani v prostřední výbavě GS nemá továrně integrovanou navigaci, která by se vám v těchto podmínkách mohla hodit. Standardně je k dispozici až ve vrcholném paketu výbavu Ultimate. Pokud však budete jezdit zejména na vám známých trasách, nemáte moc důvodů ji potřebovat.

V GS se běžně budete muset spolehnout na konektivitu mobilních služeb Apple CarPlay nebo Android Auto a zrcadlení aplikací třetích stran. Pokud byste navigaci opravdu chtěli, budete muset sáhnout po opravdu drahém paketu Sada Infotainment GS za 47.000 Kč. Absence integrované navigace a její drahý příplatek je bohužel jedním z největších negativ modelu.

Na přední sedadla se pak pohodlně usadí i osoby většího a robustnějšího vzrůstu, zatímco zadní sedadla jsou vyhrazena zejména dětem, jak už tomu u malých hatchbacků bývá. Standardně corsa disponuje zavazadlovým prostorem se základním objemem 309 litrů. Sklopením zadních sedadel dosáhnete maximálních 1081 litrů.