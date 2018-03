Petr Fulín nám půjčil svůj Seat Leon Cupra R. Přežil to...  

Pozvánka od Seatu na mostecký autodrom je vždycky zárukou zajímavých zážitků. Proč ale tentokrát v boxech stojí rodinný kombík? To protože nejde o úplně obyčejný rodinný kombík, v mřížce chladiče nechybí šachovnicové logo a na kufru se rozprostírá nápis Cupra. Pokud nepočítáme zběsilé kombíky německých automobilek s výkonem supersportů, pak jen málokteré auto dokáže odvézt pět pasažérů a hromadu zavazadel tak rychle, jako Leon Cupra. Dnes má ale kombík sloužit především jako ukázka toho, o kolik je limitovaná edice Cupry R rychlejší, preciznější, lepší. S tou na místo přijel Petr Fulín, mistr Evropy v seriálu ETCC, a jde o jeho vlastní auto.

Na chvíli mi ho prý taky půjčí, abych si ale neuřízl úplnou ostudu, sedám nejprve za volant zářivě oranžové Cupry. Ta disponuje pohonem všech kol a automatickou převodovkou. Což se hodí, protože už je to nějaký ten pátek, co jsem byl na mosteckém okruhu naposledy. Na osvěžení paměti ale není času nazbyt, kombík mám k dispozici na šest kol, přičemž po třech kolech musím nechat vychladit brzdy. Auto je totiž zcela sériové a po celodenním ježdění má jet po ose zpět do Prahy. Jiné jsou jen pneumatiky od Hankooku, nejde však o nějaké semi-slicky, ale o docela normální letní pneumatiky Ventus S1 Evo.

Mnohokrát vyzdvihovaná Cupra funguje i po letech (a několika průběžných vylepšeních) pořád skvěle. Dvoulitr snad nemá slabé místo, v kombinaci s automatem a čtyřkolkou působí rychlá jízda až samozřejmým dojmem. V podstatě to jediné, na co se člověk musí soustředit, je správná stopa. Což není zas až tak jednoduché, míst, kde se tu dají ztratit cenné desetinky, je tady hned několik. Jak mi pak Petr ukazuje, chyby dělám hlavně v zadní vracečce, kterou si zbytečně najíždím. Některé zatáčky se zase vyplatí prodat, abych měl vyšší rychlost na výjezdu. To všechno vám ale Petr řekne v samostatném videu, které jsme s ním v Mostě natočili. A společně s tím se mu podařilo zajet výborný čas s jeho vlastní Cuprou R.

Teď už ale zpátky za volant oranžového kombíku, který se člověku dostane do krve velmi, velmi rychle. Stačilo mi pár kol a už jsem přesně věděl, ve kterých místech můžu jít ostře na brzdy a kde leží hranice přilnavosti pneumatik. Paradoxně po pár kolech začaly odhalovat své limity právě gumy, které při intenzivním brzdění nedokázaly zachovat směrovou stabilitu auta a celkově s nimi kombík po několika kolech působil neklidněji než zpočátku. Navzdory tomu se mi v předposledním kole podařilo zajet čas okolo 2:03, což jsou nějaké tři až čtyři sekundy za časem, který se stejným autem zajel Petr Fulín o několik minut přede mnou. Inu, rozhodně mám na čem pracovat.

Po chladícím kole nadešel čas na krátké seznámení s matnou Cuprou R, kterých vznikne pouhých 799 kusů. Limitovaná edice je oproti kombíku vybavena šestistupňovým manuálem, pohání výhradně přední kola a má o 10 koní vyšší výkon, takže produkuje 228 kW. Další změny zahrnují jiné odklony na přední nápravě, přepracovaný výfuk a brzdy Brembo. Karbonové doplňky v kombinaci s měděnými detaily nejsou z pohledu designu ničím zásadním, ve výsledku těch pár změn udělalo auto ještě atraktivnějším.

Že je tahle Cupra R skutečně Petrova prozrazuje i plaketa před řadicí pákou s jeho jménem. Asi by tedy nebyl úplně nadšený, kdybych s autem skončil v kačírku, nebo v tom horším případě, ještě o pár metrů dál. A že jsou v některých pasážích svodidla opravdu blízko… To ale neznamená, že si střihnu vyhlídkové tempo po mosteckém autodromu. Hned za výjezdem z boxů dávám motoru pořádně napít a okamžitě cítím intenzivnější zátah, jako kdyby mi někdo konečně povolil tu zataženou ruční brzdu. Rozhodně si nemyslím, že mám mozek nakalibrovaný tak dokonale, že poznám rozdíl deseti koní, půjde hlavně o kombinaci výrazně nižší hmotnosti a vyššího výkonu. Dojem zintenzivní i manuální šestikvalt, který je příkladně přesný, a ostřejší řízení.

Vlivem negativních odklonů auto mnohem rychleji reaguje na prvotní impulz volantu a nedotáčivost přichází výrazně později. V rychlých pasážích je auto mnohem stabilnější, a to jednak kvůli absenci kufru, tak i díky výrazně tužšímu naladění podvozku. Mnohem později můžete jít také na brzdy, které se vpředu spoléhají na kotouče o průměru 370 milimetrů. Celkově je Cupra R mnohem ostřejším náčiním, ve všech myslitelných ohledech je více zaměřena na rychlou jízdu a zcela očividně se počítá i s tím, že tu a tam zavítáte na okruh. A tady rozhodně nezklame.