Počet dopravních nehod klesá. Prý mají vliv elektroničtí pomocníci...

Součástí nových automobilů je stále více bezpečnostních asistentů, které se navíc objevují v menších a menších autech. Tempomat je už dnes pomalu standardem, stále více aut má i automatické brzdění, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent pro jízdu v pruzích. Mají však tyto systémy opravdu pozitivní vliv na bezpečnost provozu? Minimálně ve Velké Británii se ukazuje, že ano.

Počet nehod na britských silnicích za posledních pět let klesl o desetinu, na což podle britského Spolku automobilových výrobců a prodejců (SMMT) má vliv právě rozvoj bezpečnostních asistentů. Loni už bylo totiž některým moderním asistenčním systémem vybaveno asi sedm z deseti v Británii prodaných aut, ať už standardně nebo za příplatek.

Konkrétně varováním před hrozící srážkou bylo loni v Británii vyzbrojeno takřka 1,8 milionu automobilů, o pětinu více než o rok dříve, což bylo 66,8 % všech prodaných aut. V roce 2016 byl tento systém v 58,1 % prodaných vozů.

Oblíbený je také parkovací asistent (přes 1,5 milionu prodaných aut, 58,8 % z celkového počtu), automatické brzdění v případě hrozící srážky (1,4 milionu prodaných vozů, 53,1 %) nebo pomocník pro jízdu v jízdních pruzích (1,1 milionu, 42,1 %).

SMMT přitom předvídá, že počet nehod bude v následujících letech dále klesat. Hlavně díky dalšímu vylepšování elektronických pomocníků a jejich rozvoji do dalších modelů. Konkrétně má jít o expanzi asistentů pro jízdu v kolonách.

Tři roky starý výzkum SMMT přitom předvídá, že komunikace mezi vozidly a autonomní systémy pomůže v Británii do roku 2030 snížit počet vážných nehod o 25.000. Spolu s tím mají tito pomocníci zachránit na 2.500 životů. Britským řidičům mají navíc za tuto dobu klesnout provozní náklady až o 40 miliard liber (1,1 bilionu korun), to když ušetří na pojištění nebo na palivu. Díky komunikaci mezi vozidly by totiž mělo být snazší se vyhnout kolonám.

Naopak v České republice vliv rozvoje asistenčních systémů na nehodovost jasný není. Za posledních sedm let totiž počet dopravních nehod podle policejních statistik postupně roste, jestliže v roce 2011 se na českých silnicích událo 75.137 dopravních nehod, loni už jich bylo 103.821.

To ale možná souvisí se stále větším provozem, protože následky havárii naopak už nejsou tak vážné, možná právě kvůli bezpečnostním asistentům a obecně bezpečnějším autům. Loni bylo na českých silnicích usmrceno 502 osob, což je nejméně od roku 1961. Také počet těžce zraněných byl nejnižší od roku 1961, činil 2.339 osob.