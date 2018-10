Podvádí automobilky při nárazových testech? Euro NCAP řeší podezřele označené díly

Společnosti Euro NCAP a Thatcham Research přichází s informací, která může hodně zamíchat s posledními výsledky nárazových testů. U některých vozů totiž byly airbagy a systémy Isofix označeny nápisem „pouze pro crash testy“. Znamená to, že by si automobilky chtěly vysloužit lepší hodnocení a k testům záměrně dávaly bezpečnější prototypy, než jakými vozy ve skutečnosti jsou?

prozradil Matthew Avery, šéf britské výzkumné společnosti Thatcham Research. Stejný člověk dále prozradil, že nápisy se objevily na autech několika různých značek. Tvrzení potvrdili i zástupci Euro NCAP, kteří uvádí, že si všimli podezřelých nápisů na airbazích či předních sedačkách.

Nejde však o nějaké nárazové proklepnutí aut. Společnost Thatcham si automobily po nárazových testech bere do svých rukou pravidelně a pečlivě zkoumá jednotlivé komponenty. Značky to vědí, tudíž by bylo velmi divné, kdyby na nasazení jiných dílů takto upozorňovaly.

Matthew Avery si ale stojí za svým:

Společnost, která na problém upozornila, přiznává, že většina těchto komponent pochází od třetích stran. Vyjádření však žádá od samotných automobilek, které vozy k testům dodávají. Ty už poskytly řadu více či méně důvěryhodných vysvětlení.

Jedno takové od nejmenované automobilky zveřejnili i zástupci Euro NCAP. V něm stojí, že nápisy slouží jako interní referenční označení. Výrobní procesy a termíny testů jsou totiž striktní a značky chtějí nárazové zkoušky stihnout včas, tudíž se takto snaží maximalizovat rychlost stavby celého auta.

stojí v prohlášení Euro NCAP. Žádné definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Zástupci dále říkají, že pravidelné audity nikdy neprokázaly, že by se některá z automobilek rozhodla své auto pro crash testy úmyslně „vylepšit“.

Stejného názoru je i Mike Hawes, generální ředitel společnosti automobilových výrobců (SMMT).říká s tím, že nápisy na jednotlivých dílech vozu jsou každodenní součástí výrobního procesu.řekl dále.

dodal Hawes.

A co na to Matthew Avery?