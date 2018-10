Na prodej je Porsche, které určitě nikdo jiný mít nebude. Na testovací mule se učili mechanici

Technicky jde o prakticky kompletní model 356A, který používali mechanici – ti se mohli na této testovací mule naučit veškeré potřebné servisní úkony.

Plně funkční šasi má pouze odpružení s jinými ložisky na pravé a levé straně. Technici si tak mohli vyzkoušet fungování starších i novějších modelů Porsche. Unikátní nádrž na 15 litrů paliva byla ručně vyrobena pro Carreru. Poté, co zkušební kousek skončil svou kariéru u dealera Hoffman Motor's, zamířil do amerického ředitelství Porsche v New Jersey. Tam byl využíván až do uvedení modelu 356B, poté vystřídal pár skladů a garáží, aby skončil v Bostonu.

Americký klub Porsche jej tam objevil v roce 1976. Nakonec si jej pořídil jistý Bill Jones, muž, který v roce 1959 pracoval jako mechanik právě u Hoffmana a na této mule se opravdu učil. Na veřejnosti se částečně zrenovované šasi objevilo v roce 1986, kdy bylo vystaveno na Dallas-Ford Worth Porsche Parade. O rok později se auto ukázalo na Porsche Panorama, ale stále bylo v soukromé sbírce.

Nyní míří tento kousek do aukce u RM Sotheby's . Dražit se bude už 27. října a vy si tak můžete nadělit opravdu netradiční kousek k oslavě 70 let slavné automobilky.

Tyler Breedwell, RM Sotheby's