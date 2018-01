Tak i PSA: Všechny budoucí peugeoty prý budou elektrické

Hybridní vozidla a elektromobily jsou stále častěji skloňovány jako automobily budoucnosti. A to nikoliv té vzdálenější, ale už docela blízké. Hlasy z automobilek i z úst různých odborníků znějí, že se takových aut v masovějším měřítku dočkáme už do deseti let. K tomuto obecnému trendu se nyní přidává také skupina PSA.

Ještě před spojením s opelem nabízely francouzské značky Peugot a Citroën malý elektromobil iOn , respektive C-Zero . Nešlo však o vlastní francouzskou konstrukci, ale o auto převzaté od Mitsubishi, kde je známé jako i-MiEV . Dále jste se mohli v minulosti setkat s originálně řešenými hybridními verzemi Peugeotů 3008 a 508 a dále hybridním Citroënem DS4. Žádnou velkou prodejní díru do světla tyto automobily neudělaly a dnes je již v portfoliu Peugeotu a Citroënu budete hledat marně. Co se týká elektrifikace, tak PSA má dnes k dispozici vlastně pouze a jen elektromobil Opel Ampera-e

Tento stav se však má do roku 2025 rapidně změnit. Carlos Tavares, výkonný ředitel skupiny PSA, se nechal na letošním autosalonu v Detroitu slyšet, že do roku 2025 bude skupina PSA nabízet „minimálně čtyřicet elektrifikovaných automobilů, a to v rámci 100procentní elektrifikace.“ Jak tomu máme rozumět? Znamená to, že PSA již nebude v uvedeném roce prodávat nic jiného než hybridy či elektromobily?

My to spíše vidíme tak, že každá modelová řada bude zahrnovat hybridní verzi stejně jako ryze elektrickou variantu pohonu. Vzhledem ke stavebnicovému systému techniky současných vozidel bude stačit vyvinout platformu vhodnou pro všechny druhy pohonu. Kromě hybridů a elektromobilů tak budou i nadále existovat čistě benzinové a snad i dieselové verze automobilů od skupiny PSA.

Čistě teoreticky vzato, pokud by totiž byla opravdu všechna auta pouze elektrická a hybridní, je otázkou, jak by to celé přijal trh. Ne všude je totiž o taková auta zájem. Otázka by také visela nad existující infrastrukturou, která rozhodně není připravena na masivní elektromobilitu a hybridizaci vozidel.

O něco konkrétnější informace nabídla agentura Reuters. Tavares ve své řeči na světovém kongresu automobilových novinek v Detroitu údajně svá předchozí slova upřesnil a hlavně dále rozšířil. A jsou to vpravdě velmi ambiciózní plány. Ostatně posuďte sami. Do roku 2030 (tedy za pouhých 12 let) má být 80 procent vozidel vyráběných ve Francii schopno autonomní jízdy s určitým omezením (patrně tedy s autonomitou na stupni 3), deset procent pak má mít autonomitu na stupni 4 a 5, tedy tu úplně nejvyšší. Těžko posoudit, zda je možné takové cíle zvládnout do roku 2030, aby to fungovalo ku prospěchu lidstva.