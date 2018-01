Renault/Dacia: Jaký byl rok 2017? A co chystá na letošek?

O nová auta je stále větší zájem. V uplynulém roce se celosvětově prodalo 3.761.634 automobilů Renault a Dacia. Podíl Evropy činí 1.911.169 aut, na zbytek světla pak připadá 1.850.465 aut. Evropa se na této obchodní bilanci podílí 50,8 procenty, zbytek, tedy 49,2 procenta připadá na ostatní trhy. Oproti roku 2016 to znamená nárůst o 8,5 procenta. Přitom trh s auty rostl celosvětově za rok 2017 o pouhé 2,3 procenta. A to znamená čtyřprocentní podíl na světovém trhu. Renault/Dacia je kromě Severní Ameriky zastoupen celosvětově. Souhrnně můžeme říci, že na všech trzích rostou prodeje Renaultu/Dacie rychleji, než celkové prodeje nových aut na konkrétním trhu.

A na druhé příčce se umístil…

Pokud zůstaneme v Evropě, tak na starém kontinentě se značka Renault může pochlubit 5,6procentním nárůstem prodejů. To mimo jiné znamená, že podíl značky s kosodelníkem ve znaku na evropském trhu činí 10,8 procenta. Renault je tak v Evropě druhou nejprodávanější automobilovou značkou. První je Volkswagen, třetí místo patří Fordu.

Prodeje Dacie na evropském trhu za uplynulý rok vzrostly o 11,7 procenta, přičemž její podíl na evropském trhu činí 2,6 procenta. Pro zajímavost, v Evropě se loni prodalo 463 700 vozů značky Dacia. Rumunská značka je ovšem evropskou jedničkou v prodejích nových aut soukromé klientele.

Pokud se na bilanci Renaultu podíváme z hlediska jednotlivých segmentů tak nejprodávanějším modelem značky je Clio. V Evropě se jedná o nejprodávanější vůz segmentu B a celkově druhé nejprodávanější auto za Volkswagenem Golf. Úspěšným modelem je také crossover Captur, který vede v segmentu malých SUV.

V české kotlině je dobře

V České republice se za rok 2017 prodalo celkem 28.655 vozů značek Renault a Dacia. To je zvýšení o značných 13 procent v porovnání s loňským rokem. Podíl skupiny Renault na českém trhu činí 9,86 procenta. Z toho patří zhruba 4,6 procenta Renaultu, zbytek, přibližně 5,3 procenta dacii. Od roku 2012 jde o nejlepší obchodní výsledek.

V prodejích soukromé klientele se Dacia umístila na třetím místě za Hyundaiem a Škodou, a sice s tržním podílem 10,8 procenta. Renault je s 5,5 procenty v této oblasti pátý, když se před něj dostala ještě Toyota. Pokud ale sečtete výsledky Renaultu a Dacie, vyjde vám 16,3procentní podíl na prodejích vozů soukromé klientele, což znamená druhé místo za Škodou.

„Balíkáři“ v dokkerech

Soukromá klientela je sice potřebná, avšak žádnou automobilku by nikdy neuživila. Důležité jsou proto fleetoví zákazníci. Skupině Renault se v loňském roce podařilo vyhrát tendr na dodávku vozidel hned pro dva velmi významné fleetové zákazníky. Tím prvním je Česká pošta, která bude balíky rozvážet vozy Renault Kangoo a Dacia Dokker. Druhým pak skupina ČEZ, jejíž zaměstnanci budou pro změnu sedlat SUV Dacia Duster. Dosud pouze zástupce první generace, později i druhého vydání.

Na výroční tiskové konferenci ale nepředstavili zástupci skupiny Renault/Dacia pouze úspěšnou obchodní bilanci za uplynulý rok, ale také nastínili některé plány pro rok letošní, případně blízkou budoucnost.

I nadále se počítá s partnerstvím s Tatianou Kovaříkovou, která patří bezesporu mezi špičku v oděvním návrhářství. Pokračovat by měla i spolupráce s hudební skupinou Chinaski, a to i přesto, že z původní sestavy zbyl po odehrání loňského turné „Není nám do pláče“ pouze frontman Michal Malátný (kytara, zpěv) a rovněž kytarista a zpěvák František Táborský.

Pokračuje také spolupráce s autodromem v Mostě či organizací Psí sporty. Renault má také v plánu podporovat design, což dokazuje spoluprací s Designblok, což je výstava designu pořádaná na výstavišti v pražských Holešovicích. Ze sportovních aktivit stojí za zmínku podpora pražského maratonu Night Run.

Alpine zdá se v nedohlednu

V příštím roce oslaví Renault 120 let své existence. K tomu navíc ještě Renault Česká republika bude letos slavit čtvrt století. Na jaře se tak můžete těšit na horkou novinku, ostrý Mégane R. S. a to hned ve dvou verzích: a sice coby civilní varianta s výkonem motoru 1.8 TCe 206 kW a dále ostřejší Trophy s 221 kW.

Následovat bude Mégane GT Line, což má být jakási základní sportovní verze tohoto kompaktu. A dále přijde Captur S-Edition, Scénic/Grand Scénic S-Edition a rovněž Kadjar S-Edition. V rámci dalšího zpřísnění emisních norem se dočkáme také nových pohonných jednotek. Motor 1.2 TCe tak v brzké době nahradí větší 1.3 TCe. Naproti tomu čtyřválec 1.8 TCe už nějakou chvíli známe třeba z Espacu. Střídání stráží se odehraje také na poli vznětových motorů, kde agregát 1.6 dCi bude nahrazen větším 1.7 dCi. V poslední fázi motorových inovací se dočkáme také nového vznětového dvoulitru 2.0 dCi. Ten současný je totiž stále zástupcem řady M9R, pamatující ještě doby Laguny II či Mégane II.

Otazník se ovšem vznáší nad sportovní Alpinou. Původně měla dorazit na náš trh v příštím roce s tím, že by bylo u nás pouze jedno prodejní místo. Důvodem je fakt, že celá produkce pro letošní rok je již vyprodaná. Jenže mezitím došlo k dalšímu posunutu v rozšiřování dealerské sítě na trzích v Německu a ve Francii tudíž se logicky posune zavádění vozu u nás. Tedy pokud se jej za dané situace vůbec někdy dočkáme…

S čím se ale na českém trhu v letošním roce počítá, je zahájení projede elektromobilů a to celé modelové řady. Modelu Zoe, které je vlastně takovým elektrickým Cliem bychom se měli dočkat už v 1. semestru.