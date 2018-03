Řidič na Slovensku se otáčel v tunelu. Kvůli pár ušetřeným minutám ohrozil všechny kolem

Incident, ke kterému se jen těžko hledají slova, se odehrál ve slovenské Žilině. Řidič zelené Fabie si tu hodně pozdě uvědomil, že nejede správným směrem a zareagoval tím nejhorším možným způsobem.

Nepokračoval totiž v cestě, aby odbočil při další možné příležitosti. Namísto toho se rozhodl přímo v tunelu otočit a k minuté odbočce se vrátit. Již zastavením ohrozil řidiče za sebou, který stihl jen tak tak dobrzdit. Následovalo nepochopitelné otočení a několik stovek metrů jízdy v protisměru, při které míjel další motoristy.

Je velkým štěstím, že se nikomu nic zlého nestalo. Incident naštěstí zaznamenaly bezpečnostní kamery, takže hříšníka nebylo těžké dohledat. Zadáte-li si tyto trasy do navigace, zjistíte, že pokračováním tunelu by si řidič protáhl trasu do města o 25 kilometrů a nějakých sedmnáct minut. Tohle stupidní riskování za to určitě nestálo.