Čína proti ikoně: Defender od Geely nabídne brutální techniku Evropanům

Michal Dokoupil
S tím, jak stoupají prodeje čínských značek v Evropě, rostou i jejich ambice. Automobilka Geely, která je už v Evropě aktivní se značkami Volvo, Polestar, Zeekr nebo Lynk & Co, teď plánuje velkou budoucnost i své mainstreamové značce Geely.

Hranaté off-roady jsou svým specifickým žánrem vozů, který si ale svou klientelu hledá snadno. Platí to v Evropě, jak ukazují prodeje vozů typu Mercedes-Benz třídy G nebo Land Rover Defender, a platí to i ve zbytku světa. V Číně poslední dobou takových vozů vznikají desítky, a značky jako Rox, Tank nebo Jetour si na nich založily existenci. Do Evropy se ale obvykle nepodívají, což se chystá změnit Geely.

To začalo větší expanzi do Evropy minulý rok a vozy pod značkou Geely už prodává třeba v Británii, ve Francii nebo na Balkáně, a oficiální zastoupení bylo v roce 2023 oznámeno i v Česku. V nabídce jsou zatím hybridní a elektrická SUV docela generických tvarů, chystaná novinka je ale podstatně zajímavější.

Britským novinářům totiž Geely potvrdilo příchod modelu založeného na konceptu Galaxy Cruiser. Vůz, představený na loňském autosalonu v Šanghaji, si už na první pohled vzal inspiraci v Land Roveru Defender druhé generace. Hranatý off-road, který vzhledem rozhodně neskrývá ambice pro jízdu i mimo zpevněné vozovky.

Že se inspiroval u západních vozů, Geely vůbec netají, jak přiznal šéf designu Flavien Dachet. Jeho tým při navrhování čerpal inspiraci z jiných 4×4 vozů, které jsou již v prodeji: „Vždy jsou to stejné recepty: ať už se podíváte na defender, třídu G nebo Bronco, principy jsou stejné. Jde o to, jestli je interpretujeme způsobem, který je rozpoznatelný.“

Produkční verze dostane základ v platformě SEA-R, na které už stojí loni uvedené SUV Zeekr 9X. Nepůjde tedy o rámový vůz, ale o samonosnou konstrukci, což ostatně platí i pro současný defender i třídu G. Pohon bude zajišťovat plug-in hybridní systém, opět převzatý ze Zeekru 9X a nově uvedený také v hybridní verzi Lotusu Eletre nazvané For You.

Základem je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s udávanou tepelnou účinností 46 % a výkonem 205 kW. Auto je paralelním hybridem: motor dokáže pohánět kola přímo, ale více se na tom podílí tři elektromotory s kombinovaným výkonem 1.030 kW. Zajímavostí je i velká baterie o kapacitě 70 kWh, tedy jako u větších elektromobilů.

U Zeekru je dojezd na elektřinu 380 kilometrů a kombinovaný přes 1000 kilometrů, ale v cyklu CLTC. Extrémní je na poměry hybridů i nabíjení, které zvládá výkon přes 420 kW. Auto využívá 900V architekturu, která zatím není běžná ani u elektromobilů. Ze 20 do 80 % se má Zeekr 9X nabít za pouhých 9 minut.

Zatímco Zeekr je stavěn jako silniční vlajková loď, Galaxy Cruiser má být co nejschopnější v terénu. Auto proto má nezávislé aktivní zavěšení, které ovládá každé kolo separátně. Má být schopné brodit až do 800 mm hloubky a řízení i brzdy jsou zde řešeny bez mechanické vazby. Kromě toho má mít i autonomní funkce spolupracující s AI, které budou vyhodnocovat překážky před vozidlem a navrhovat řidiči řešení.

Galaxy Cruiser má být ale velmi schopný a komfortní i na silnici, kde bude stejně trávit většinu času. Prodej novinky bude zahájen v Číně už koncem tohoto roku, na Evropu dojde později. Potvrzen byl zatím britský trh, což by ale mělo znamenat i ostatní země, kde je Geely aktivní. Vzhledem k pohonu s paralelním hybridem by se na tento model ani nevztahovala dodatečná cla EU, pokud do té doby nebudou zrušena.

Zdroj: Autocat, zdroj foto: Geely, zdroj videa: Auto.cz

