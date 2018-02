VW Scirocco III: Tohle byl comeback! Bohužel byl...  

Dlouhých devět let figurovalo ve výrobním programu značky Volkswagen sportovní kupé Scirocco. Od podzimu 2008 do konce loňského roku vzniklo v továrně Palmela v Portugalsku 272 150 kusů. Je to úspěch nebo není? A kdy se dočkáme nového scirocca?

Scirocco se původně označují větry, vanoucí od břehů severní Afriky přes Středozemní moře do Španělska, Sicílie a Itálie. Do států jižní Evropy přinášejí typické horké a suché počasí. Od roku 1974 však slovo „scirocco“ označuje také sportovně střižené kupé s konfigurací 2+2 automobilky Volkswagen. V tradici značky nahradilo starší kupé Karmann Ghia z 60. let, vyráběné ve dvou generacích na základě techniky slavného „brouka“.

Svoji výstavní premiéru si původní Scirocco odbylo na jaře 1974. Druhá následovala v roce 1981, kdy použila stejný základ. Na třetí generaci jsme si však museli počkat až do roku 2008, tedy 16 let od ukončení produkce Scirocca II.

Čekání na trojku

Po ukončení výroby corrada na podzim 1995 neměl Volkswagen v nabídce kupé dlouhých 13 let. Někdejší marketing značky byl přesvědčen, že stačí nabízet rychlé verze Golfů, navíc žezlo kupé kompaktní třídy u skupiny VW převzalo od roku 1998 Audi TT s technikou Golfu 4. generace. Třetí generace Scirocca se tak veřejnosti ukázala po dlouhých 34 letech od premiéry prvního vydání. Design vozu vycházel ze zeleného konceptu sportovního vozu Volkswagen Iroc z roku 2006.

Říci, že vůz tvarově navazoval na svého předchůdce, asi nelze, neboť na sklonku minulé dekády byly na auta i jejich design kladena úplně jiná měřítka než na začátku 80. let, kdy se představila druhá generace.

Tvary třetí generace tak byly výrazně svalnatější, jak se od moderního kupé požadovalo. Současně si však třetí vydání zachovalo některé atributy předchozích dvou vydání. Jde například o řešení karoserie se splývající zádí a tedy třetími výklopnými dveřmi. Dle mnohých tak Scirocco III spíše než jako kupé vypadá jako třídveřový hatchback. Díky uvedenému řešení ovšem vůz nepřišel o praktičnost. Jeho nejbližším konkurentem byl také již nevyráběný Peugeot RCZ, který je sice tvarově možná atraktivnější, ovšem po praktické stránce za Sciroccem výrazně zaostává. Stejně jako předchůdci a také Corrado, zasloužila si i poslední generace Scirocca označení „rodinné kupé“.

Zapomeňte na Karmanna

Německá karosárna Karmann pro VW sice vyráběla obě předchozí generace a také modernější kupé corrado, avšak v době uvedení Scirocca III už pomalu dodýchávala, když své brány zavřela v roce 2010 po dlouhých 109 letech! Výroba Scirocca byla proto svěřena portugalskému závodu AutoEuropa ve městě Palmela. Po jeho boku se tady kompletovala velkoprostorová trojčata VW Sharan, Seat Alhambra a chvíli také Ford Galaxy. Tedy vozy z přesně opačného konce nabídky.

I v případě Scirocca III se VW držel osvědčené metody využít maximum možných technických komponentů ze stávajících modelů. Podlahovou plošinu tak kupé sdílelo s Golfem V, stejně jako hnací řetězec. Přesto to neznamená, že by se Scirocco od Golfa nelišilo. Řada karosářských dílů prodělala úpravy, reflektující karoserii kupé. Třeba prahy mělo Scirocco výrazně širší než Golf V, stejně jako sloupek B karoserie. Jiný byl samozřejmě rám střechy a vůbec celá horní část karoserie. Scirocco na rozdíl od svých předchůdců či Corrada používalo bezrámové přední dveře s automatickým dovíráním skel. Jistě i vinou toho jsou velmi těžké… Na druhou stranu karoserie působila při jízdě subjektivně mimořádně tuhým dojmem, dokonce i dnes, po téměř deseti letech od představení vozu. Do modernizace uskutečněné v roce 2014 bylo možné víko kufru otevírat pouze dálkovým ovládáním na klíči nebo tlačítkem z místa řidiče.

Na první pohled měl vůz s golfem shodný také podvozek. Přední náprava modifikovaného typu McPherson dostala ovšem zvětšený rozchod kol na 1.565 mm, což je o 35 mm více než u Golfu V GTI. Vzadu byl rozdíl ještě výraznější. Rozchod zadních kol činil 1.575 mm, což znamenalo přírůstek oproti Golfu GTI 59 mm. Do června 2009 vůz používal spodní ramena přední nápravy tvořená odlitky, od uvedeného data dále se přešlo na svařenec s plechových výlisků.

Vzadu se zvětšení rozchodu kol dosáhlo prodloužením spodního příčného ramene čtyřprvkové nápravy. Za příplatek bylo k dispozici také adaptivní odpružení DCC s možností zvolit jeden ze tří režimů tuhosti odpružení – sport, normal a comfort. Celý systém využíval k činnosti hned několik snímačů, například pohybu kol, karoserie a samozřejmě bral v potaz rychlost, polohu pedálu akcelerace či úhel natočení volantu.

Turbo kam se podíváš

Scirocco III bylo od začátku poháněno dvěma verzemi motoru 1.4 TSI o výkonu 90 respektive 118 kW (Twincharger, tedy kombinace turbodmychadla a kompresoru typu Roots) a dále motorem 2.0 TSI se 147 kW z řady EA888. Paletu benzinových motorů doplňoval diesel 2.0 TDI CR se 103 kW. Všechny motory tedy využívaly přeplňování turbodmychadlem. Bylo to také vůbec poprvé, kdy kupé VW poháněl alternativně také vznětový motor. V závislosti na motorizaci vůz používal tři odlišné manuální šestistupňové převodovky. S motorem 1.4 TSI Twincharger mohla být alternativně spojena také sedmistupňová samočinná skříň DSG DQ200, naopak v kombinaci s motory 2.0 TSI a 2.0 TDI byla k dispozici robustnější převodovka DSG s šesti převody označená DQ250. V roce 2009 dorazila také výkonnější verze motoru 2.0 TDI-CR nabízející 125 kW a současně vyl výkon motoru 2.0 TSI zvýšen na 155 kW.

Prvním milníkem v životě Scirocca je rok 2010. V něm VW uvedl vrcholnou verzi vozu s přídomkem R. Nejen ještě sportovnější podvozek, ale také potentní motor 2.0 TSI o výkonu 195 kW zdobil tuto rychlou verzi. Motor Scirocca R sice na první pohled budí dojem, že jde o evoluci verze se 147 respektive 155 kW, avšak ve skutečnosti se jednalo o úplně jiný čtyřválec z řady EA113. Rozvody tady nepoháněl pouze řetěz, ale kombinace klasického ozubeného řemenu s krátkým řetězem, propojujícím oba vačkové hřídele. Jinak se řešilo také vyvážení motoru, které využívá kazetu s dvojicí hřídelů vloženou mezi blok a spodní víko. Jejich pohon je řešen soustavou ozubených kol. U agregátů EA888 jsou „vyvažováky“ vedeny v bloku a poháněny samostatným řetězem.

Vzhledem k problémům, které stíhaly rané verze motorů řady EA888 (vysoká spotřeba oleje, krátká životnost rozvodového řetězu), je motor verze R doslova tajným tipem, byť ani ten není bezproblémový. Pro delší přežití vyžaduje tankování benzinu o oktanovém čísle minimálně 98, jinak hrozí podpálení sedel ventilů, a to znamená generálku hlavy tak za 40.000 korun u specialisty. Výrobu modelu R Volkswagen ukončil v roce 2013. O rok dříve uvedl VW edici GTS se specificky řešeným interiérem s červeným stehováním kožených sedadel, zvenku pak rozpoznatelnou podle bílé barvy.

Poslední léta

V případě třetí generace Scirocca se v zásadě opakovala situace z dob druhého vydání, případně Corrada. Výrobní program VW přinášel stále novější auta, mimo jiné třeba Golf VII na zcela nové platformě MQB, avšak Scirocco technicky stále vycházelo z Golfu V, tedy vlastně již dědečka „sedmičky“.

V roce 2014 ale prošlo Scirocco modernizací, kterou ovšem na první pohled odhalí jen skuteční znalci a nadšenci do tohoto kupé. Změnila se maska chladiče, v kabině přibyla trojice ukazatelů nad středovým panelem, převzatá z VW Beetle a víko kufru bylo konečně možné otevírat zvenčí, aniž jste k tomu potřebovali dálkové ovládání zamykání. Prostým stlačením stylizovaného „W“ na víku.

Více změn se ale ukrývalo pod povrchem, z důvodu splnění připravované emisní normy Euro 6. Původní motory 1.4 TSI s rozvodovým řetězem a ve výkonnější verzi i kontroverzním a zbytečně složitým přeplňováním twincharger nahradily nové jednotky z řady EA211, připravené primárně pro zástavbu do modulární platformy MQB. Od té doby má motor 1.4 TSI bez ohledu na výkonovou verzi vždy pouze turbodmychadlo a také pohon rozvodů řemenem. Nové čtrnáctistovky mají zdvihový objem 1495 cm, zatímco ty původní 1390 cm. I nadále byl agregát ve dvou verzích výkonu, a sice s 92 kW a 110 kW.

Motor 2.0 TSI sice zůstal z řady EA888, ale byl výrazně inovován, takže přibyla třeba kombinace přímého a nepřímého vstřikování benzínu. Agregát se nabízel opět ve dvou verzích, a sice se 132 a 161 kW. S modernizací se vrátilo také Scirocco R s motorem 2.0 TSI o výkonu 206 kW. Nešlo však již o původní motor EA113, ale o nejvýkonnější verzi nového motoru EA888. Také vznětový motor 2.0 TDI byl zcela nový, a sice z řady EA288. Nabízen ve výkonových verzích 110 a 135 kW.

Modernizované Scirocco nakonec žilo něco málo přes dva roky, když na podzim loňského roku byla jeho výroba ukončena. Jako důvod uváděl Volkswagen nejen stáří auta, ale také stále klesající zájem zákazníků. Třeba české zastoupení VW, společnost Porsche Česká republika vozila v posledních letech Scirocco už jen na individuální objednávku.

Pokud se ptáte, kdy bude nástupce, tak ten s největší pravděpodobností nebude, tedy minimálně v dohledné době. Scirocco totiž nefiguruje v plánech Volkswagenu v budoucích několika letech. Pokud se jej vůbec někdy dočkáme, bude to ve vzdálenější budoucnosti. V rámci nastupující řady elektrických modelů automobilka údajně pracuje i na sporťáku, a tak se nabízí, že by využil právě slavné jméno Scirocco. To jsme ale čistě v rovině spekulací...