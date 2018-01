Krásná Škoda 1000 MB po britské velvyslankyni vydražena. Za kolik se nakonec prodala?

Velvyslanci působící v České republice v obecném povědomí moc nejsou, britská velvyslankyně Jan Thompsonová ale ano. Diplomacii se rozhodla dělat neformálně, zaujala i svými kočkami, které chovala přímo na ambasádě. Mezi automobilovými fanoušky pak proslula tím, že jezdila ve světle modré Škodě 100 MB, kterou dokonce měla na diplomatických značkách. Jelikož Thompsonová končí ve funkci, rozhodla se vůz prodat. Škodovka se vydražila za 610.000 korun.

Auto se tak prodalo za slušnou částku, vyvolávací cena činila pouhých 30.000 korun. Aukce prostřednictvím stránek britského velvyslanectví byla ukončena ve středu v poledne, přičemž nejvyšší částku nabídl kupec, který se rozhodl zůstat v anonymitě. Vydražená částka půjde na charitu, konkrétně Domovu Sue Ryder v Praze, který se zabývá pomocí seniorům a jejich blízkých.

Thompsonová měla původně v plánu si světle modrý sedan z roku 1968 nechat, protože si ho zamilovala, nakonec se ale rozhodla jinakuvedla Thompsonová při zahájení dražby.

Automobil přitom hojně využívala.uvedla velvyslankyně v rozhovoru pro Rádiožurnál.

Thompsonová automobil koupila v roce 2013, krátce poté, co nastoupila do funkce. Jednalo se o exemplář, který si do té doby hýčkal první majitel.vysvětluje Thompsonová pořízení tohoto veteránu.

říkala Thompsonová na adresu auta, se kterým se teď loučí.