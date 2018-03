Jak vznikají studie? Jakým způsobem se vyrábí showcary pro autosalony?

V úplně rané fázi tvorby automobilu (a to nejen konceptu, ale i sériového) připomíná práce designéra kreslení. Přesto výtvory musejí už v této fázi splňovat některá předem požadovaná kritéria. Náčrtů vznikne zpravidla hned několik, z nichž jsou posléze vybrány ty, které nejlépe splňují požadavky na nové auto. Ke kreslení náčrtů se používají tužky a papírové listy. Při kreslení tvůrci zdůrazňují záměrně některé partie auta. Následně se náčrty přenášejí na monitory počítače a posléze skončí u hlavního designéra projektu, který je má za úkol posoudit. Pokud dopadne dobře, je návrh předán k dalšímu rozpracování.

Z dvojrozměrného na trojrozměrný

Skici jsou zpravidla kresleny pouze ve dvou rovinách, tedy v 2D. Prostorový efekt a tedy 3D nákres dostane po jeho přenesení do počítače. Při tom jsou dále rozpracovány zejména detaily karoserie, které se do té doby příliš neřešily. Vznikne tak virtuální model, na němž se již kromě designérů podílejí také konstruktéři.V této fázi se již sledují i takové „drobnosti“, jakými jsou například ergonomie, estetika či funkčnost. Vše musí být propracováno do nejmenších detailů, neboť právě z této fáze tvorby vznikne skutečné auto v měřítku 1:1.

Video

Práce s hlínou

Po dohotovení na počítači se přistupuje asi k nejpůsobivější fázi tvorby vozu - výrobě modelu auta z hlíny. Hliněné modely se používají již desítky let a kupodivu ani současná technologická úroveň (například v podobě 3D tisku) na tomto procesu nic nemění. Hlína umožňuje donekonečna měnit tvary auta, neboť ji lze velmi snadno odebrat a v případě potřeby zase přidat. Dle informace Škody se v případě Visionu E uplatnila hlína na karoserii auta. Naopak se zmíněným 3D tiskem se počítá na tvorbu interiéru vozu.

Hliněný model je až překvapivě těžký. Dle údajů Škody váží hliněný Vision E přibližně 2,5 tuny. Tedy určitě více než hotový koncept. Jakmile jsou návrháři s hliněným modelem spokojeni, pokryjí hliněný povrch foliemi, které se posléze nastříkají lakem. Smyslem je, aby byly plochy co možná nejhladší a současně lesklé.

Detaily karoserie

Po dohotovení vozidla následuje řešení detailů exteriéru vozidla. Smyslem je zjistit, jak budou vypadat za různých světelných podmínek. Zejména za denního světla. Dle Dalibora Pantůčka, jednoho ze stylistů značky Škoda, byla jedním z úkolů při práci na designu Vision E nadčasovost. Prostě aby auto vypadalo zajímavě a moderně i po čase a ne pouze na první dojem.

Návrh interiéru

Jak už píšeme výše, při návrhu interiéru Vision E využili tvůrci 3D tiskárnu. Kabina je vytvořena v měřítku 1:1. Jen tak lze přesně zjistit její prostorové poměry, stejně jako ergonomii a také estetiku.

A budiž světlo

Dle vyjádření stylistů Škody, kteří na modelu Vision E pracovali, bylo velmi důležitou součástí tvorby osvětlení, v tomto případě v kombinaci se sklem. Světlo pomáhá vytvářet auto jako celek, takže je důležité, aby osvětlení na vozidle bylo plně funkční.

Barvy, materiály a ještě něco...

Výroba konceptu auta, to nejsou jen tvary a design, ale také barevné ztvárnění a výběr materiálů. Oboje se v rámci porovnání zadává do počítače do takzvané vizualizace. Právě počítačová vizualizace umožňuje přímo porovnat jednotlivé materiály v kombinaci se zvolenými barvami kabiny.

Schválení projektu

Aby mohl vzniknout hotový automobil, je třeba samozřejmě celý projekt tvorby schválit. Designéři i konstruktéři při navrhování podléhají takzvanému koordinátorovi, kterým je v případě studie Vision E Daniel Edra. Podle něj měli tvůrci na samém začátku projektu volnou ruku. Třeba se vůbec nevědělo, jakým způsobem se budou otevírat dveře kabiny či zavazadlového prostoru.